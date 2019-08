Oppdaterte Nintendo Switch har fått betydelig bedre batteritid

Nintendo har en ny Nintendo Switch Lite-modell på vei ut døra i september, men nå har en ny versjon av den originale Nintendo Switch-modellen kommet ut på markedet, som kan tilby bedre batteritid enn forgjengeren. Vår søsterside Tom's Guide har testet og mener at spilletiden per lading helt klart har blitt forlenget.



Testen de gjennomførte innebar å kjøre to Nintendo Switch-maskiner, en eldre modell og en ny modell, side om side med lysstyrken satt til det maksimale, spillende en endeløs kamp i «Super Smash Bros.» En ultimat kamp med åtte AI-kontrollerte karakterer på høyest mulig vanskelighetsgrad og alle oppgraderinger tilgjengelig.

Resultatet av testen ble at den oppdaterte Nintendo Switch-maskinen kapitulerte etter 4 timer og 50 minutter, mens den eldre modellen måtte kaste inn håndkledet etter 2 timer og 45 minutter. Det er verdt å merke seg at originalen ble kjøpt i 2017 og har vært i bruk siden, så batteriet kan ha sett sine bedre dager.



Men resultatet snakker likevel for seg selv, det later til at batteritiden i den nye modellen rett og slett er bedre. Nintendo selv mener at originalmodellen skal kunne holde i 2,5 til 6,5 timer, mens den nye skal klare 4,5 til 9. Testen viste at begge maskinene holdt seg innenfor det Nintendo selv spesifiserte.

Effektiv uten forandring av størrelse

Interessant nok har ikke størrelsen på batteriet forandret seg mellom revisjonene. Den nye modellen har fortsatt det originale batteriet på 4310 mAh.



Siden Nintendo ikke har gitt ut noen informasjon om hvorvidt det har skjedd noen andre forandringer når det gjelder resten av innmaten er det uklart nøyaktig hvor den forbedrede batteritiden stammer fra. Det har dog vært noen tidlige spekulasjoner om at nye Switch kommer til å være mer effektiv. Denne testen ser ut til å bekrefte denne tankegangen, og årsaken kan finne på å være en forbedring i Nvidias spesiallagede Tegra X1-prosessor som utgjør kjernen i Switch-maskinene.



Hvis du for tiden snuser på tanken om å kjøpe en Nintendo Switch kan det lønne seg å ta en ekstra titt på om det du drar med deg til kassen er en ny eller gammel modell, siden dette kan få en relativt stor innvirkning på hvor lenge man kan sitte på do med «Civilization 6».