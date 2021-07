Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: hva er ulikhetene?

Nintendo Switch OLED er blitt kunngjort, og dette er den fjerde store lanseringen i denne serien.

Først kom originalversjonen i 2017, deretter kom Switch Lite med fastmonterte kontrollere i 2019. Den oppfriskede Nintendo Switch med forbedret batterikapasitet og ny prosessor kom også i 2019.

Nintendo Switch OLED er den mest spennende oppgraderingen av denne håndholdte konsollrekken så langt. Denne nye versjonen har en OLED-skjerm, noe man blant annet også finner på mobiltelefoner i toppsjiktet, som for eksempel Samsung Galaxy S21.

I denne artikkelen skal vi se på hvorfor Switch OLED er bedre enn originalversjonen med LCD-skjerm, samt på de andre oppgraderingene du får med Nintendo Switch OLED.

Nintendo Switch OLED: her er alt du trenger å vite

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: pris

I skrivende stund har ikke Nintendo oppgitt den norske prisen for OLED Switch-konsollen. I USA er prisen for Nintendo Switch OLED satt til $ 350, mens «standardmodellen» fra 2019 har en veiledende pris på $ 300. Det gir oss kanskje et sammenligningsgrunnlag for prisen i Norge, der sistnevnte ble lansert med en veiledende pris på 3490 kroner, et nivå den ikke har fraveket i særskilt grad siden.

Nintendo har bekreftet at Switch OLED vil bli tilgjengelig fra 8. oktober. Varelageret vil nok være begrenset – bare tenk på den evige jakten på de fremdeles temmelig ferske konsollene PS5 og Xbox Series X. Snart kan du varme opp fingrene slik at de raskt kan fullføre kjøpet i nettbutikken.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: design

Nintendo Switch OLED er utseendemessig lik originalversjonen av Switch og 2019-oppgraderingen. Den har avtagbare Joy-Cons, likt knappeoppsett og leveres til og med i den samme kombinasjonen av rødt og blått.

Men den versjonen du vil se oftest på nettet i oppkjøringen til lanseringen av Switch OLED er den nye, hvite versjonen. Det mer modne og nøkterne fargevalget er noe vi ventet oss at Switch Pro, en konsoll som bare eksisterte i ryktenes verden, skulle få. Dette er nok ikke Nintendo Switch Pro, men det er vel det nærmeste vi kommer for øyeblikket.

Her er det også kommet noen viktige designmessige forandringer. De brede ytterkantene fra den opprinnelige Switch-modellen er blitt vesentlig slankere.

Nintendo Switch OLED har slankere ytterkanter. (Image credit: Nintendo)

Dette gir OLED Switch et mindre utdatert utseende, og innebærer at det dessuten ikke er noen vesentlig forskjell i størrelsen til den nye og den foregående modellen, til tross for at førstnevnte har større skjerm. Den er bare 1/10 tomme lengre, med målene 24,1 x 1,4 x 10,1 cm.

Vi vet dessuten at de urovekkende dyre ekstra Joy-Con-kontrollerne du har kjøpt også vil fungere utmerket til Nintendo Switch OLED. Den nye konsollen benytter det samme «skinnesystemet» til denne typen tilbehør.

Nintendo har omarbeidet stativet til Switch, slik at det er langt mer robust. Nå strekker det seg på tvers av en stor porsjon av konsollens bakside, slik at den lettere skal kunne holde seg stødig. Stativet er også mer justerbart, slik at man kan ha konsollen i ulike vinkler.

Noe det er vanskelig å oppdage ved første øyekast, er at Nintendo også har redesignet høyttalerne til Nintendo Switch. De ligger fortsatt på undersiden av den håndholdte konsollen, én på hver side, men Nintendo lover oss «forbedret» lyd.

Vi håper på litt bedre gjengivelse av lave frekvenser og økt maksimal lydstyrke. Dette skal vi undersøke grundig når vi får inn et testeksemplar av Nintendo Switch OLED.

Den klassiske Nintendo Switch har samme størrelse, men tykkere ytterkanter. (Image credit: Future)

Som forgjengeren leveres også OLED Switch med en dokk, slik at du også kan spille spillene dine på en TV. Men den byr ikke på den 4K-oppløsningen mange hadde håpet på at en eventuell Nintendo Switch Pro skulle kunne skilte med. Selv når du spiller koblet til dokken, overstiger ikke oppløsningen 1080p.

En Ethernet (LAN)-port er det eneste lille ekstra vi får. Hit kan du koble en kabel fra routeren hjemme, slik at du får et mer stabilt signal enn du vil få fra konsollens egen wifi-forbindelse.

Nintendo har dessuten doblet den interne lagringsplassen i Switch OLED – fra 32 GB til 64 GB. Du kan dessuten koble til et microSD-kort hvis du skulle trenge enda bedre plass.

Batteritiden er den samme som i Nintendo Switch (2019), med 4,5 til 9 timer. Det er bedre enn den første Switch-modellen med 2,5 til 6,5 timer, men i seg selv bidrar ikke OLED Switch med noen forbedringer på dette området.

Bilde 1 av 2 Switch OLED har en forbedret, bredere støtte. (Image credit: Nintendo) Bilde 2 av 2 Støtten til Switch (2019) er mindre, skjørere og rett og slett ikke bra. (Image credit: Future)

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: skjerm

Nå kommer vi til den mest interessante delen. Den nye versjonen av Nintendo Switch har OLED-skjerm.

Denne typen skjermer har lysende piksler, noe som innebærer at svarte partier i bildet vil bli kullsvarte selv når du spiller under dyna i stummende mørke.

Med en standardutgave av Nintendo Switch vil de svarte tonene fremstå som grå. OLED Switch er altså langt bedre egnet under slike forhold.

Fargedybden vil også mange sette pris på LCD-utgaven av Switch byr på fargestandarden sRGB. Den ble innført på midten av 1990-tallet for å standardisere hvordan ting ble seende ut fra printere, på skjermer og på nettet.

Med en OLED vil Nintendo trolig utvide fargespekteret til en bredere standard som DCI P3, noe også Apple tar mål av seg til på sine mobiltelefoner. Det betyr fyldigere, dypere fager i spill og en mer livaktig gjengivelse av filmer.

Dette er også den største skjermen på en Switch-konsoll så langt. Den måler 7 tommer, noe som er en økning fra 6,2 tommer som man fikk med originalutgaven av Nintendo Switch og 5,5 tommer på Switch Lite.

Det er imidlertid ingen forandringer når det gjelder oppløsningen. Nintendo Switch OLED holder seg på 1280 x 720 piksler, akkurat som forgjengeren. Mange hadde håpet på en økning til 1080p (og det gikk til og med rykter om 4K).

Nintendo Switch benytter et LDC-panel i skjermen, og det er ikke like livlig som OLED-paneler. (Image credit: TechRadar)

Vi er litt urolige for akkurat dette med skjermpanelet. I mars meldte vi om at Nintendo planla å ta i bruk Samsung Display-paneler for å friske opp Switch.

Nesten alle Samsungs OLED-skjermer benytter en skjermteknologi kalt PenTile. Her deler skjermpikslene underpiksler – de små røde, grønne og blå nålestikkene med lys som utgjør fargene.

PenTile-paneler har ofte redusert skarphet sammenlignet med LCD-paneler med samme oppløsning. Dette gir litt diffuse kanter på tekst og andre sterkt kontrasterende objekter.

Samsung har også laget en menger RGB OLED-skjermer i det siste som ikke er PenTile. Disse ble tatt i bruk i flere OLED-modeller (som er avviklet) og i noen få mobiltelefoner i perioden 2011–2012 under betegnelsen Super AMOLED Plus.

Samsungs RGB OLED-skjermer har for det meste forsvunnet i ettertid. Men bruken av PenTile OLED-paneler har ikke budt på problemer ettersom de fleste OLED-enheter i våre dager har ekstremt høy pikseltetthet. Dermed er en ørliten reduksjon av skarpheten knapt merkbar.

Switch OLED har en skjerm som er større, lysere og mer fargesterk. (Image credit: Nintendo)

Men Nintendo Switch OLED kan ikke skilte med høy pikseltetthet, med sine 209 piksler per tomme. Den neste Switch-skjermen kan komme til å bli litt uklar. Men dette er også noe vi skal se nærmere på når vi tester konsollen.

Sonys opprinnelige Vita OLED-skjerm brukte en RGB subpikselmatrise, altså ikke PenTile. La oss håpe at Switch OLED gjør det samme.

Uansett vil nok uansett den nye skjermen kunne by på vesentlig høyere maksimal lysstyrke enn de rundt 320 nits man får med standardutgaven LCD Switch. Selv rimeligere OLED-paneler i dagens mobiltelefoner når gjerne opp til 500–650 nist, mens enkelte overskrider 1000.

Nintendo vil trolig sikre seg god kontroll over lysstyrken, ettersom større skjermkraft tapper batteriet fortere, og de vil nok gjerne beholde den solide batteritiden fra 2019-utgaven av Switch.

Men en OLED-skjerm med høy lysstyrke kan bane veien for video i HDR (high dynamic range). Dette får du ikke med de nåværende Switch-modellene, ettersom de ikke har skjerm til det. Dessuten er ikke originalversjonen av Switch med sin HDMI 1.4-kobling ikke HDR-klar – selv om den rent teoretisk har båndbredde til 10-bits farge ved 1080p.

Her er det få faste holdepunkter. Det er uansett ikke typisk Nintendo å fordype seg i krevende teknologiske anliggender som HDR.

Nintendo Switch OLED vs Nintendo Switch: kraft

Selv om OLED-skjermen til den nye Switch-modellen vil gjøre spillene fyldigere, kraftigere og mer oppslukende enn tidligere, vil konsollen trolig ikke i særskilt grad påvirke måten du spiller på.

Nintendo har bekreftet at Switch OLED har den samme Nvidia Custom Tegra-prosessoren og samme mengde RAM som den nåværende Switch-modellen. Dermed er det ikke kommet til mer kraft under panseret.

Det betyr også at det ikke åpner noe nytt potensial til utviklere, slik at de kunne ha skapt mer krevende spill til den nye konsollen.

Men det betyr i hvert fall at Switch OLED vil kunne kjøre alle de samme spillene som Switch – og omvendt.

Switch OLED er en forbedring, men den er ikke den revolusjonerende enheten mange hadde håpet på. (Image credit: Nintendo)

Førsteinntrykk

Hvis du hadde håpet på å kunne skaffe deg en Nintendo Switch Pro med skjerm på 1080p og 4K-oppløsning, må kunngjøringen av Nintendo Switch OLED være noe av en skuffelse.

Spillene vil oppleves på samme måte. Men de vil ikke se helt like ut. Økningen i skjermstørrelsen er gjort uten å øke konsollens omfang i vesentlig grad, og det får Switch (2019) til å se gammeldags ut i sammenligning.

Ethernet-porten på dokken er også et kjærkomment tilskudd, og det samme gjelder økningen av lagringsplassen til 64 GB. La oss bare håpe at Nintendo Switch har et RGB OLED-panel, ettersom PenTile forkludrer skarpheten i kontrastrike områder.