Test: Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite er en kjempebra kompakt enhet for alle som ikke er så begeistret for (eller aldri bruker) originalutgavens dock-modus. Designet egner seg bedre for å spille på farten enn den opprinnelige Switch, samtidig som den gir deg den samme ytelsen.

Etter av Nintendo Switch ble lansert i 2017, har den håvet inn penger for Mario-bedriften. Men etter to år, og på den klassiske Nintendo-måten, har selskapet bestemt seg for å gjøre større forandringer. Dette gjør de ved å tilby et kompakt alternativ til hybridkonsollen, i form av Nintendo Switch Lite.

Switch Lite er den lette lillesøsteren til Nintendo Switch. Den går i fotsporene til Nintendo 3DS som Nintendos dedikerte håndholdte enhet.

Hvis du pleier å dra nytte av fleksibiliteten i å kunne spille Switch på enten en TV eller på en håndholdt enhet, kan vi med én gang si at Switch Lite ikke er noe for deg, ettersom du ikke har muligheten til å docke.

Men hvis du uansett bare benytter deg av konsollens håndholdt-modus, eller opplever Switch som altfor tungvinn å ha med seg på farten, kan Switch Lite være det lettvektig alternativet for deg. Men som med alle nye enheter, er det både fordeler og ulemper du burde veie opp mot hverandre for du endelig bestemmer deg for om du vil kjøpe Nintendo Switch Lite.

Det er lurt å følge med på eventuelle Nintendo Switch-tilbud på Black Friday i slutten av november, men det forekommer sjelden at Nintendo senker prisen på sine nyeste produkter, så ikke regn med å finne Switch Lite på billigsalg.

Nintendo Switch Lite: pris og lanseringsdato

Hva er dette? En mer kompakt, håndholdt utgave av Nintendo Switch

En mer kompakt, håndholdt utgave av Nintendo Switch Når blir den tilgjengelig? 20. september 2019

20. september 2019 Hva koster den? Fra kr. 2388,-

Nintendo Switch Lite: design

(Image credit: TechRadar)

Den viktigste forskjellen på Nintendo Switch Lite og den opprinnelige Nintendo Switch er at Switch Lite utelukkende er en håndholdt enhet. Derfor er Switch Lite både lettere og mer kompakt enn forgjengeren.

Switch Lite måler 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm og veier 275 gram, sammenlignet med originalens 102 mm x 239 mm x 13,9 mm og 297 gram. Dette betyr at enheten også leveres med en mindre LCD-skjerm. Den måler bare 5,5 tommer, men gir deg likevel 1280 x 720 piksler.

Med andre ord får du en mindre skjerm enn på originalutgaven av Switch, som har en 6,2-tommers skjerm, men med samme oppløsning. Dermed mister du ingenting med tanke på bildekvaliteten. Tvert i mot får du med Switch Lite en pikseltetthet på 267 piksler per tomme (ppi), noe som er litt hvassere enn originalens 236 ppi.

Ulempen er imidlertid at det av og til kan være vanskelig å lese tekst i selve spillene på denne mindre skjermen. Vi opplevde av og til å måtte holde konsollen nærmere ansiktet for å kunne lese noe av teksten. Det er kanskje en bagatell, men det kan se litt rart ut for utenforstående på et tidlig morgentog.

Men der Switch Lite virkelig utmerker seg, er ved å føles mer bekvemt som en håndholdt enhet. Ettersom den er litt mindre, er den også mer bærbar og enklere å bruke på farten en originalutgaven av Switch. Du trenger ikke like stort alburom, og du får den også ned i en ganske stor lomme.

Ettersom undertegnede har små hender, er jeg klar over at originalversjonen av Switch kan være ubekvem å bruke i håndholdt-modus. Selv om den er relativt kompakt, er den likevel stor etter denne målestokken. Lite-utgaven er derimot langt mer bærbar, og legger seg pent i hendene. Den er imidlertid fremdeles temmelig bred, og oppleves ikke like bekvem som for eksempel 3DS gjorde.

(Image credit: TechRadar)

Dessuten har Switch Lite integrerte kontroller, og ikke Joy-Cons. Der du med Switch kan koble opp inntil fire Joy-Cons trådløst samtidig, får du ikke noe slikt ekstrautstyr med Lite.

Til tross for at kontrollene er fastmontert, får du likevel de samme knappene som på originalversjonen av Switch. Bortsett fra knappene for venstre, høyre, opp og ned, som er blitt erstattet av en D-pute, eller Plus Control Pad, som Nintendo kaller den.

D-puten oppleves som en naturlig erstatning, som om den alltid har vært der. Og den egner seg helt klart bedre til håndholdt spilling.

ZL- og ZR- knappene har helt perfekt størrelse, og bidrar til å understreke den gode passformen. Men L- og R-knappene er litt smalere enn på originalversjonen av Switch. Utvilsom litt for smale, ettersom fingrene av og til gled av dem.

Begge Switch modellene gir deg muligheten til trådløs tilkobling, Bluetooth (men nikke til trådløse hodetelefoner) og bruk av MicroSD-kort for å øke lagringskapasiteten (den interne er på 32 GB). Dermed mister du ikke så mange andre funksjoner enn dock-modus. Det innebærer at du ikke kan spille Switch Lite på en TV.

Ettersom Switch Lite kun er en håndholdt enhet, leveres ikke denne konsollen med dock, HDMI-kabel eller stativ. Alt som leveres i esken er selve enheten og en lader. Enkelt og greit. Det er ikke meningen å koble den til en TV. Og da vi likevel testet ut dette med vår egen HDMI-kabel, viste det seg at konsollen helt enkelt ikke støtter dette.

Switch Lite leveres også i turkis, grått og gult. Dermed får vi et brudd med variantene i grått og neon vi har glant på de to siste årene.

Nintendo Switch Lite: ytelse

(Image credit: TechRadar)

Nintendo Switch Lite har i bunn og grunn den samme ytelsen som Switch, bortsett fra at Lite har litt bedre batterikapasitet med sine 3-7 timer. Altså omkring 30 minutter mer enn originalen, og 1-2 timer mindre enn den oppgraderte Switch-modellen som er på vei til butikkene. Nintendo opplyser oss om at dette avhenger sterkt av hvilke spill du spiller.

Imidlertid er det definitivt verdt å merke seg at Switch Lite ikke leveres med HD Rumble eller et IR Motion Camera. Enheten er skapt for utelukkende håndholdt spilling. Derfor kan du bare benytte Nintendo Switch-spill som støtter håndholdt-modus.

Det betyr ikke at du ikke kan spille spill som ikke støtter håndholdt-modus, men da må du trådløst koble til Joy-Cons for at dette skal kunne fungere. Og dessuten kjøpe både dem og laderen separat. Vi fant ut at når du har koblet til Joy-Cons kan bruke HD Rumble.

(Image credit: TechRadar)

På en egen forhåndsvisning forklarte en representant for Nintendo at konsollen vil bli kompatibel med flere enheter enn bare Joy-Cons. Akkurat hva dette innebærer vil imidlertid ikke bli avslørt før senere.

De følgende spillene er ikke egnet for Switch Lite 1-2 Switch, Super Mario Party og tilbehør til Nintendo Labo. Og selv om spill som krever Rumble kan spilles når du har koblet til Joy-Cons, opplevde vi at det ikke er særlig praktisk for flere enn én person å spille på den lille skjermen. Dermed tilråder vi ikke å prøve flerspillermodus, ettersom det er tydelig at konsollen ikke er skapt for det.

Til tross for at enheten mangler disse to egenskapene, har Switch Lite akselerometer, gyroskop og lyssensor. Dermed kan du bruke gyro-kontrollene i spill som Breath of the Wild, der du for eksempel vipper på konsollen for å sikte med buen. Skjermens lysstyrke justerer seg etter omgivelsene.

Med trådløst online-spill kan du spille med venner (om ikke akkurat i samme sofa), og vi spilte med letthet Mario Kart 8 Deluxe over nettet. Om ikke annet, var spillopplevelsen gjennomgående mindre klønete, ettersom enheten er såpass kompakt.

Vurdering

(Image credit: TechRadar)

Nintendo Switch Lite er den perfekte konsollen for deg som foretrekker komfortable, håndholdt spilling, og aldri har latt deg begeistre av Nintendo Switch' dock-modus.

Den kompakte og lette enheten føles langt bedre enn forgjengeren, og mye mindre klumpete. Når det gjelder bærbar spilling, er Switch Lite enklere å ta med seg, krever mindre alburom i kollektivtransporten og passer langt bedre i hendene. Den er ikke like bekvem som 3DS, men ettersom den har like god ytelse som Switch, kan vi overse dette.

Noe alle som vurderer å gå til anskaffelse av en Switch Lite må tenke på er at den er skapt for å spilles bærbart og alene, og at de kompatible spillene er noe færre enn på den opprinnelige Switch. Dette er ikke bare en mindre Switch-modell.

Men hvis du er på jakt etter en mer komfortabel, lettere og i det hele tatt penere håndholdt enhet (og et utvalg snasne farger), og det ikke gjør deg så mye å gå glipp av de få spillene vi har nevnt, er trolig Switch Lite noe for deg.