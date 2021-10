Viaplay-filmer: her er de aller beste

Det å bestemme seg for hvilken film man vil se på Viaplay kan være en lang og tidkrevende oppgave. Det har vi også selv erfart, og derfor har vi samlet de beste filmene i denne artikkelen.

Hvis du heller vil se serier på Viaplay, har vi naturligvis også tatt for oss dem.

Len deg tilbake og nyt underholdningen.

Palm Springs

Nyles er en mann som lever i en evighetsloop som gjør at han opplever den samme dagen om og om igjen. I det bryllupet der han dag ut og dag inn er gjest, treffer han Sarah, som tilfeldigvis suges inn i hans loop. For fans av Groundhog Day (En ny dag truer) og romantiske komedier med alvorlige undertoner.

Her møter vi blant andre Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher og Meredith Hagner i rollene.

The Farewell

The Farewell er en kritikerrost dramakomedie der vi følger en kinesisk-amerikansk familie som får vite at farmor bare har kort tid igjen å leve. Farmor få imidlertid ikke vite noe om dette selv, og familien velger å ikke si noe. I stedet planlegger de en siste familiesammenkomst før det blir for sent.

Spectre

No Time to Die hadde premiere i Norge så sent som 8- oktober 2021, og den finnes dermed ikke tilgjengelig på Viaplay. Det gjør imidlertid alle det andre Bond-filmene, inkludert Spectre fra 2015. Hvis du er sugen på et skikkelig Bond-maraton, er det bare å rette opp sløyfen og lese TechRadars veiledning til hvordan du ser alle James Bond-filmene i riktig rekkefølge og sette i gang Viaplay.

The Hateful Eight

Åtte personer må søke tilflukt for vinterstormen og stues sammen for én natt på en fjellovergang. Når stormen raser som verst innser våre åtte reisende at kanskje ikke alle vil komme seg videre i live.

Dette er en stjernespekket Tarantino-film om dusørjegeren John Ruth. Rollelisten omfatter blant andre Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth og Samuel L. Jackson.

Once Upon a Time... in Hollywood

Quentin Tarantino kan dette med språk og fortellinger. Derfor er det alltid verdt å se filmene hans. I denne filmen utnytter han sin evne som historieforteller. Her møter vi den temmelig fallerte skuespilleren Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), som har opplevd suksess som cowboy i TV-serien Bounty Law. Nå er det blitt lengre mellom oppdragene. Heldigvis har Rick Dalton sin trofaste sjåfør og stuntmann Cliff Booth (Brad Pitt). Vi følger også Sharon Tate (Margot Robbie), som koser seg i Hollywood.

Året er 1969, gullalderen nærmer seg slutten og Manson-sekten herjer i Los Angeles.

Jagten

Lucas er endelig i ferd med å få livet på skinner. Men noe går galt. Det er ikke mye - bare en liten bemerkning, en tilfeldig løgn. Og løgnen sprer seg som et virus i det lille samfunnet.

Hvordan overbeviser man folk om sin uskyld når de ikke vil gi spil på ryktene?

I rollene møter vi blant andre Mads Mikkelsen, Susse Wold, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Bjarne Henriksen.

Under sandet

Ringenes herre

Ringenes herre trenger vel ingen ytterligere introduksjon, så vi nøyer oss med å fortelle at du kan se alle filmene på Viaplay.

The Godfather

I tidenes løp er det laget mange filmer om mafiaen, men ingen av dem er i nærheten av The Godfather. Marlon Brando er intet mindre enn fantastisk, og her får vi også oppleve en av Al Pacinos beste prestasjoner. De tre filmene er intet mindre enn legendariske mesterverker.

Dallas Buyers Club

I Dallas i 1985 blir den homofobe, narkotikaavhengige rodeo-cowboyen Ron Woodroof diagnostisert med AIDS og gitt 30 dager igjen å leve. Matthew McConaughey har kanskje aldri vært bedre enn i rollen som Woodroof.

I de sentrale rollene møter vi også Jennifer Garner, Jared Leto, Denis O'Hare, Steve Zahn og Michael O'Neill.

Back to the Future

Filmene som fikk oss alle til å tenke over hvordan fremtiden egentlig ville arte seg. Mye av dette er faktisk blitt til virkelighet. De tre filmene fortjener et gjensyn, også fordi de viser oss hvor mye og hvor raskt verden har forandret seg siden 1985.

The Town

En bankraner planlegger å legge gjenglivet på hylla, samtidig som han flykter fra FBI-agenten som jager ham og banden hans.

I rollene finner vi blant andre Blake Lively, Ben Affleck, Jon Hamm, Jeremy Renner, Rebecca Hall, Titus Welliver og Pete Postlethwaite.

Flammen og Citronen

I 1944 prøver dansker flest å holde ut krigens lidelser etter beste evne. Hardføre motstandsfolk som «Flammen» og «Citronen» vil heller gå i strupen på tyskerens Gestaposjef i Danmark.

I rollene finner vi blant andre Mads Mikkelsen, Thure Lindhardt, Stine Stengade, Peter Mygind og Christian Berkel.

Seven

To politimenn jager en genial drapsmann som står bak en rekke grusomme mord, der alle ofrene er skyldige i en av de sju dødssynder.

David Finchers film Seven regnes for å være en av de beste filmene som noen gang er skapt. Her møter vi en ung Brad Pitt og ellers fantastiske skuespillere som Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow og Kevin Spacey.

Shrek

Shrek er ikke som andre helter. Han er det sjarmerende trollet som satte i gang et nytt fenomen innen film, og som trollbandt en hel verden med det mest fantastiske eventyret som aldri er blitt fortalt!

Shrek ønsker bare å få være i fred, men så må han inngå en avtale med kongen. Dette fører ham ut på et eventyr for å redde en ekte prinsesse, Underveis får han både hjelp og motstand fra andre velkjente eventyrfigurer.

