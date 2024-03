Apple kan være i ferd med å lansere sine første iPad-modeller på over ett år, og når vi sier «i ferd med», mener vi det virkelig, siden kunngjøringen kan komme så tidlig som denne uken eller neste uke.

Denne teorien er basert på et par forskjellige lekkasjer, hvorav en kommer fra MacRumors, som hevder en kilde har sagt at Apple vil kunngjøre nye produkter på nettsiden sin denne uken og avsløre dem gjennom pressemeldinger i stedet for dedikerte arrangementer.

Nå sa de ikke hvilke produkter det dreier seg om, men tidligere lekkasjer har indikert at vi kan vente oss både iPad Pro 2024 og iPad Air 6 i mars, så de er åpenbare kandidater – selv om det også har vært snakk om at nye Mac-er og nytt tilbehør vil snart lanseres, så alt dette er mulige kandidater.

Den siste lekkasjen kommer fra Mark Gurman (som har en god merittliste når det kommer til Apple-lekkasjer) i sitt seneste Power On-nyhetsbrev for Bloomberg hevder at en ny iPad, ny Apple Pencil, nytt Magic Keyboard og nye Mac-produkter vil bli annonsert via pressemeldinger i ukene som kommer.

Gurman la imidlertid til at en spesiell versjon av iOS 17.4 med støtte for den nye maskinvaren tilsynelatende er planlagt i slutten av måneden, noe som betyr at nye iPad-modeller sannsynligvis ikke vil sendes ut på markedet før i slutten av mars.

A few additional points: retail stores are low on MacBook Airs and iPad Pros; Stores are planning a minor refresh for this week (I think it's a new accessory rather than a new product); Stores are planning a larger refresh early next week (which sounds more product-related). https://t.co/kUkeYjT4rKMarch 4, 2024 See more

Det betyr imidlertid ikke at de ikke vil bli kunngjort tidligere. Da Gurman publiserte dette på X, hevdet han faktisk at butikker ofte er utsolgt for MacBook Air og iPad Pro – og at butikkene planlegger en mindre oppfriskning denne uken. Imidlertid la han til at dette sannsynligvis er et tilbehør (så kanskje en ny Apple Pencil eller Magic Keyboard).

Gurman tror imidlertid ikke vi må vente mye lenger på nye iPad-modellerer, og sier også at butikker planlegger en stor oppdatering tidlig neste uke (som høres mer produktrelatert ut). Og selv om butikkene ikke får produktene før neste uke, utelukker ikke det en kunngjøring denne uken.

Så det er en god sjanse for at vi i det minste vil høre om iPad Pro 2024 og iPad Air 6 en gang mellom nå og om to uker.

En OLED iPad Pro og en større iPad Air

Disse oppdateringene burde også være verdt å vente på. Tidligere lekkasjer tyder nemlig på at iPad Pro 2024 kan få en OLED-skjerm, som ville være den første for en iPad.

iPad Pro 2024 kan også oppdateres på andre måter, med snakk om å flytte frontkameraet til en av langsidene slik at det fungerer bedre i liggende posisjon, mens iPad Pro 2024 kan få støtte for trådløs lading via MagSafe.

Når det gjelder iPad Air 6, kan den komme i et større format på 12,9 tommer, noe som gjør dette til første gang du kan kjøpe en så stor mellomklasse-iPad. Selv om en mindre 10,9-tommers modell angivelig også vil bli tilgjengelig, og begge sannsynligvis vil være kraftigere enn forgjengerne, muligens med M2-brikken.

Naturligvis er ingenting av dette bekreftet ennå, men hvis lekkasjen om lanseringsdatoen ovenfor viser seg å være korrekt, får vi vite alle de offisielle spesifikasjonene veldig snart.