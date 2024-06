Samsung Galaxy Z Fold 6-lekkasje antyder kontroversiell redesign av kameraet

Den sannsynlige lanseringsdatoen for Samsung Galaxy Z Fold 6 (og Samsung Galaxy Z Flip 6) nærmer seg, og den seneste lekkasjen rundt denne flaggskipmodellen gir oss et glimt av en ganske kontroversiell redesign av den bakre kameramodulen.

Denne lekkasjen kommer fra den velkjente (og vanligvis pålitelige) lekkasjen Ice Universe (via SamMobile) og bildet som er publisert viser den øverste delen av kameramodulen på baksiden av Samsung Galaxy Z Fold 6.

Det ser ut som vi har fått en ny ribbetekstur rundt de individuelle kameralinsene, med svart plast som erstatter metallkanten som brukes på Galaxy Z Fold 5, og det er en estetikk som ser «billig og helt malplassert» ut på en flaggskiptelefon, ifølge SamMobile.

Kanskje er redesignet et triks fra Samsung for å distrahere oss fra rykter om at Galaxy Z Fold 6-kameraene bare vil by på en beskjeden oppgradering i forhold til forgjengerens kameraoppsett – enhver oppgradering er velkommen, men tidligere lekkasjer pekte mot en stor oppgradering av kameraspesifikasjonene.

Flere spesifikasjoner

Exclusive: This is the camera detail design of Samsung Galaxy Z Fold6. pic.twitter.com/CqisaLNBAaMay 21, 2024

Vi er ikke veldig begeistret, men det er sannsynlig at meningene vil være delte her. Den samme kilden publiserte tidligere en annen vinkel på dette bakkameraet, samt et beskåret bilde av selfie-kameraet som vil legges foran på den ytre skjermen. Nylig lekket kilden også en modell av fronten på Z Fold 6 sammenlignet med Z Fold 5.

I en annen lekkasje har SamMobile også oppdaget en ny benchmark som tilskrives den europeiske versjonen av Z Fold 6. Den kjører tilsynelatende en Snapdragon 8 Gen 3-brikke, noe som tyder på at dette vil være den samme CPU-en som brukes i den brettbare enheten i alle globale markeder.

Samsung har tidligere eksperimentert med å bruke egne Exynos-prosessorer i stedet for Snapdragon-brikker i andre flaggskip, avhengig av hvilket land de selges i. Det kan fortsatt bli tilfellet med Z Flip 6, men ikke for Z Fold 6, ser det ut til.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Alt dette burde avsløres temmelig snart, ettersom rykter peker mot en stor lansering for de brettbare enhetene på et Samsung Unpacked-arrangement onsdag 10. juli. Vi bør også se en rekke andre gadgets på det arrangementet, inkludert en fullstendig presentasjon av Samsung Galaxy Ring og Samsung Galaxy Watch 7.