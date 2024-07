Gode ​​nyheter: Samsung Galaxy S25 Ultra kan få bedre batteritid enn Galaxy S24 Ultra – tross alt

De seneste ryktene hevder at Samsung Galaxy S25 Ultra vil få samme batteri og lademaskinvare som Galaxy S24 Ultra. Selv om lekkasjene ser ut til å være enige om dette, hører vi nå at den kommende telefonen fortsatt kan få bedre batterilevetid enn forgjengeren.

Ifølge en Vietnam-basert Discord-lekkasje (via X och PhoneArena), vil Qualcomms ennå ikke lanserte Snapdragon 8 Gen 4-brikke – som ventes å drive Galaxy S25 Ultra og flere av de beste Android-telefonene i 2025 – få vesentlig forbedret GPU-energieffektivitet sammenlignet med Snapdragon 8 Gen 3.

Teoretisk sett burde dette resultere i bedre batteriytelse for Galaxy S25 Ultra, selv om begge enhetene deler den samme batterimaskinvaren (nærmere bestemt et 5000 mAh batteri og 45W kablet lading).

«Forbedringen av CPU-effektiviteten [til Snapdragon 8 Gen 4] angis i ensifrede prosenttall, men GPU-forbedringen er enorm», skriver lekkeren @negativeonehero på X. «Det er mulig å nå den maksimale effekten til [MediaTek] D9300 med halvparten av kraften.» Enkelt forklart betyr dette at Snapdragon 8 Gen 4 kan levere MediaTek Dimensity 9300 GPU-ytelse med halvparten av strømforbruket. Wow.

Galaxy S24 Ultra har et batteri på 5000 mAh og 45W kablet lading. (Image credit: Samsung / Future)

Dette er naturligvis positive nyheter for potensielle kjøpere av Galaxy S25 Ultra, som kan ha vært bekymret for potensielle oppgraderinger av batteritiden (eller mangel på denslags) i Samsungs 2025-flaggskip. Når det er sagt, tegner selv disse ryktene et skuffende bilde av CPU-en ytelsen til Snapdragon 8 Gen 4, noe som kan bety at Galaxy S25 Ultra vil tilby liten eller ingen merkbar hastighetsforbedring sammenlignet med Galaxy S24.

Faktisk avslutter @negativeonehero innlegget sitt på X med kommentaren: «Hvis du bryr deg om CPU-ytelsen, hopp over denne generasjonen og vent på 8G5 [Snapdragon 8 Gen 5].»

Men som vi bemerket i vårt forsvar av iPhone 16-modellens angivelige mangel på ytelsesoppgraderinger sammenlignet med iPhone 15 Pro, har vi sannsynligvis nådd et metningspunkt når det gjelder hastigheten til flaggskiptelefoner. Trenger disse enhetene virkelig å være raskere? Galaxy S24 Ultra er blant de kraftigste telefonene som noen gang er laget, og vi vil anta at du knapt vil merke mye av ytelsesforskjellen, selv om Galaxy S25 Ultra tilbød dramatiske CPU-forbedringer.

Vi foretrekker at Qualcomm prioriterer strømeffektivitet fremfor enda sterkere ytelse med sin kommende Snapdragon-brikke, og det later til at selskapet gjør nettopp dette. Vi regner med å få høre mer om Snapdragon 8 Gen 4 på årets utgave av Qualcomms årlige Snapdragon Summit, så følg med på TechRadar i oktober for å få med deg de seneste Galaxy-relevante nyhetene.