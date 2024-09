Sony bekrefter en PlayStation 5-presentasjon 10. september – vil PS5 Pro bli avduket?

Sony har noe overraskende bekreftet at en PlayStation 5-presentasjon vil bli holdt tirsdag 10. september. Mange spekulerer i at dette kan være avsløringen av den etterlengtede PS5 Pro-konsollen.

Når det gjelder bekreftet informasjon, vil presentasjonen være totalt 9 minutter lang, og arrangementet vil bli arrangert av Mark Cerny, hovedarkitekten bak PS5-konsollen. Presentasjonen vil fokusere på «PS5 og innovasjoner innen spillteknologi». Med de vedvarende ryktene rundt PS5 Pro, er alles øyne rettet mot det som kan være en offisiell kunngjøring av denne konsollen under presentasjonen.

Mange hadde ventet seg en større begivenhet som en PlayStation Showcase eller State of Play, der den kan avsløre mer om de lenge omtalte utvidelsespakkene for Marvel's Spider-Man 2 og mer informasjon om Hideo Kojimas neste spill, Death Stranding 2: On the Beach. Men foreløpig ser det ut til at vi bare får potensiell informasjon om en ny PS5 Pro-modell.

Kunngjøringen ble gjort via X og ble ledsaget av et blogginnlegg på PlayStations nettside og vi fikk nesten ingen ytterligere informasjon, bortsett fra at sendingen begynner klokken 17.00 norsk tid. Presentasjonen vil bli sendt via PlayStations YouTube-kanal.

Når det gjelder hva vi kan vente oss av konsollen, hvis den skulle bli avduket, publiserte Sony nylig offisielle PlayStation-plakater som ser ut til å bekrefte PS5 Pro-designet. Bildet viste en konsoll som ligner på en PS5 Slim, men med flere sorte riller på chassiset. PlayStation la ut bildet på Instagram med teksten «Your first look 👀», noe som gjør det sannsynlig at dette var vårt første offisielle glimt av konsollen.

Når det gjelder offisielle spesifikasjoner og prisinformasjon, gjenstår det å se om dagens presentasjon gir oss noe nytt å avsløre.

