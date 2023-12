PlayStation 5 Slim viderefører alle de gode kvalitetene fra den opprinnelige modellen. Som dere sikkert husker, ble den første versjonen av PlayStation 5 lansert i Norge 19. november 2020. I en pandemisk verden var det en glede å kunne kaste seg ut i denne forfriskende nye verdenen fra Sony – for deg som var så heldig å få tak i denne ettertraktede konsollen.

Da den kom på markedet, skrev vi blant annet at «PS5 er en kraftig og veldesignet konsoll som tilbyr en besnærende nestegenerasjonsopplevelse for spill. Utvalget av eksklusive spill fortsetter å demonstrere PS5 og dens fantastiske DualSense-kontroller, den romlige lydteknologien og den superraske SSDen. Dette gjør Sonys nyeste konsoll enda mer ettertraktet blant gamere. Den er kanskje litt for stor for enkelte, og enkelte abere gjør at den ikke får fem stjerner, men bortsett fra disse er dette en kjærkommen oppgradering fra PS4, og en framifrå portal til fremtidens spill.»

Den mest åpenbare endringen er den sterkt reduserte størrelsen, som minsker volumet på konsollen med mer enn 30 %. Dette er praktisk for deg som ikke var spesielt glad i det forrige designets tendens til å sluke stor plass i stua. Dette kommer sammen med en vektreduksjon på 24 % og 18 % sammenlignet med henholdsvis forrige PS5 og PS5 Digital Edition.

PS5 Slim er akkurat like bra, men er slankere, har et mindre fotavtrykk og et avtagbart diskdrev. Og en høyere pris. I november 2023 ble denne oppfriskede enheten tilgjengelig i Norge. Den finnes også i en heldigital variant, akkurat som originalen.

Lanseringsprisen til originalen var 5899 kroner, mens den digitale utgaven fikk en veiledende pris på 4799 kroner. For den nye utgaven må du i utgangspunktet ut med rundt 6790 kroner, mens den digitale versjonen er tilgjengelig fra 5790 kroner. Men som med originalen er prisene sterkt varierende.

Flere priser på PS5 Slim

PS5 Slim – Spørsmål og svar

Hvor mye koster PS5 Slim? PS5 Slim kom på markedet i Norge for rundt 6790 kroner. Det er vedentlig dyrere enn originalutgaven. Men da PS5 kom på markedet i 2020, var den nesten umulig å oppdrive. Dermed måtte ofte kjøperne ut med flere tusen kroner mer enn lanseringsprisen for å sikre seg den ettertraktede varen.

Hvilke spesifikasjoner har PS5 Slim? Kort fortalt har PS5 Slim akkurat de samme innvendige spesifikasjonene som originalutgaven som ble lansert høsten 2020. Intet er egentlig nytt, med unntak av konsollens design, vekt, mål og fotavtrykk – og naturligvis det avtagbare diskdrevet.

Burde du kjøpe en PS5 Slim?

PS5 Slim er først og fremst en estetisk oppdatering til konsollen med noe ekstra – den avtagbare diskstasjonen. Ellers er det ingen endringer i maskinvare eller spesifikasjoner. Hvis du allerede har den opprinnelige utgaven av PS5, må det estetiske ved den nye versjonen tiltale deg så mye at du absolutt må ha den.

Hvis du derimot er på jakt etter din første PS5-konsoll, er det først og fremst dine utseendemessige preferanser som avgjør, og om du har bruk for den diskstasjonen.

Med tiden vil PS5 Slim bli den eneste PS5-modellen på markedet, men det er uansett ikke mye som skiller den fra den «vanlige» modellen.