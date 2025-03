Lego har nettopp feiret Mario Day på best mulig måte, med et utrolig Mario Kart-sett som kan forhåndsbestilles nå

Lego har nettopp avduket et nytt Mario Kart-sett som er laget av 1972 deler

Du kan bygge Mario og den ikoniske 'Standard Kart'

Den er klar for forhåndsbestilling nå før en leveringsdato 15. mai 2025

Du kan si at Lego er litt i siget med nye sett i forskjellige kategorier. Vi så en episk Steamboat fra Ideas-temaet på ToyFair – den seilte til og med avgårde som vårt beste byggeleketøy – et episk nytt Disney-slott, og nå et sett som ikke bare feiret MAR10-dagen, men som lar deg bygge et ikonisk stykke videospillhistorie.

Med det nettopp annonserte Lego Mario Kart – Mario & Standard Kart-settet kan du bygge en storslagen Mario og hans ikoniske bil fra videospillet. Det er tilgjengelig for forhåndsbestilling til 2099,90 kroner og vil begynne å leveres 15. mai 2025. Selv om det, i likhet med andre Super Mario-temasett og generelt andre episke Lego-sett, er en sjanse for at dette raskt kan gå over til restordre.

Og så spennende som det nye settet er, har det også vekket spenningen vår for Nintendo Switch 2 og det splitter nye Mario Kart-spillet. Vi burde få vite mer om det kommende spillet og neste generasjons Switch 2. april 2025 under Nintendo Direct, men inntil da kan tanken på dette nye settet hjelpe til med å korte ventetiden.

Lego Mario Kart – forhåndsbetilling

Nå har mye oppmerksomhet på detaljer blitt lagt o dette Mario Kart-settet. For det første er det en ganske flott gjenskaping av den ikoniske karakteren og bilen som opptrer i flere titler på videospill. Du vil bygge både Mario og karten – hjul inkludert – av 1 972 deler. Når den er bygget, kan du hvile vognen på en flat overflate eller vise den frem på et stativ du også kan bygge.

Og velger du sistnevnte, kan du ha mye moro med karten. Takket være det som ser ut til å være tekniske deler, kan du vippe karten opp eller ned for å simulere kjøring og til og med flytte den til venstre eller høyre for å simulere en drift eller skarp sving. Omtrent som du måtte gjøre hvis du kjørte med Standard Kart på Rainbow Road, Koopa Cape eller Mushroom Bridge.

(Image credit: Lego)

Du kan også vise at Mario er i sonen takket være justerbare armer og et bevegelig hode. På denne måten kan du få ham til å se rett frem eller kanskje møte en motstander som Donkey Kong, Yoshi eller Walugi.

Når den er bygget, vil karten med Mario i førersetet bli over 22 centimeter høy og 32 centimeter lang. Det er ikke et lite kjøretøy og sannsynligvis flott for visning på et kontor, en stue eller til og med på en disk. Du kan selvfølgelig også ta den av stativet og sette hjulene på prøve, men Lego bemerker at dette er en «bygg-og-vis-modell».

Og hvis du bestemmer deg for å forhåndsbestille Mario Kart – Mario & Standard Kart-settet fra Lego innen 21. mars 2025 ved midnatt eller til det er tomt for forsyninger, får du Legos blandede blomster i en potte med på kjøpet. Det er en morsom touch.