Test av NuPhy Air75 V3 — et lavprofiltastatur vi kunne bruke hele dagen

Når det gjelder tastaturer med lav profil, må vi som regel velge. Vi kan enten velge noe som er slankt nok til å tas med sammen med en bærbar PC, eller noe som gir en virkelig god skriveopplevelse over lengre tid. Det er langt vanskeligere å finne begge deler i ett og samme tastatur.

Vi brukte NuPhy Air75 V3 som vårt primære tastatur gjennom hele testperioden – vi skrev og redigerte lange dokumenter, vekslet mellom bærbar og stasjonær PC, og brukte det også til gaming innimellom. For å være helt ærlig ble den største forbedringen først virkelig tydelig etter en hel ettermiddag med skriving; da begynte de dypere bryterne og den mykere bunnfølelsen å bety mer enn RGB-belysningen eller volumhjulet (som kan velges som tillegg).

Denne anmeldelsen av NuPhy Air75 V3 ser på om den nye konstruksjonen med pakningsmontering (gasket-mount) gjør tastaturet til et av de beste …

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