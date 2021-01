Beste gaming-mus 2021

En god gaming-mus kommer godt med når du skal yte ditt beste i krevende spill, og i denne guiden har vi samlet de beste på markedet.

Med en en god gaming-mus blir du mer presis når du sikter, og god ergonomi sikrer også at du slipper å bli sliten i hånden og armen over tid. Ikke får du ofte ekstra funksjoner som makroinnstillinger som kan hjelpe deg til å spille bedre, og du får også justeringsmuligheter som sikrer at musa oppfører seg akkurat slik du vil.

Utvalget av gaming-mus er enormt, og det kan være vanskelig å navigere seg frem til en som plasser akkurat for deg. Listen nedenfor burde imidlertid hjelpe deg på vei, for her finner du de beste modellene, uansett om du vil ha en trådløs eller kablet mus, en med ekstra mange knapper eller en som kan tilpasses så den ligger perfekt i hånden din.

1. SteelSeries Rival 710 Den beste gaming-musen vi har testet DPI: 12.000 | Features: OLED-skjerm, justerbar vekt, mekaniske brytere som tåler 60 million klikk, haptisk tilbakemelding, RGB-lys 699 kr Les mer hos Komplett Tung og balansert Smarte funksjoner Dyr

SteelSeries Rival 710 førsteplassen takket være funksjonsutvalget, balansen og ytelsen som slår alle andre vi har testet. Dette monsteret er riktignok ganske dyrt, men når du tar med OLED-skjermen, den haptiske tilbakemeldingen og den glimrende byggekvaliteten med i beregningen, så blir den likevel et veldig godt kjøp. Det beste av alt er at den er helt modulær inkludert sensoren, så har mulighet til å oppgradere den etter hvert.

2. Razer Viper Liten, rask og klar til dyst DPI: 16.000 | Funksjoner: optiske brytere, fleksibel kabel, 5G optisk Sensor, 5 DPI-nivåer via Razer Synapse 3 649 kr Les mer hos Elkjop Lett Glimrende ytelse Fungerer med begge hender Ganske dyr

Det er et par grunner til at Razer Viper er vår nye favorittmus til esport. Ved siden av det lette designet, 16.000 DPI og Razer Chroma-lys, byr den også på 1000 Hz måling, optiske brytere som tåler 70 millioner klikk og 8 programmerbare knapper. Hvis du vil ha en mus som sikrer at du er mest mulig konkurransedyktig, så er det denne du skal ha.

3. Corsair Harpoon RGB Wireless Trådløs til en rimelig penge DPI: opptil 10.000 | Funksjoner: Trådløs, RGB-lys, Omron-brytere 499 kr Les mer hos NetOnNet Overkommelig pris Høy ytelse Kun for høyrehendte

Den beste gaming-musa er alltid den som gir deg glimrende ytelse til en overkommelig pris, og Corsair Harpoon RGB Wireless er et glimrende eksempel på denne kombinasjonen. Du får en trådløs mus med RGB-lys og lang batteritid for under 500 kroner. Ergonomien gjør den dessverre kun egne for dem som bruker musa med høyre hånd, men utover det er det lite å klage på her.

4. Corsair Dark Core RGB Pro Wireless Trådløst på sitt beste DPI: 18.000 | Funksjoner: Sub-1 ms trådløs hastighet, utbyttbare sidegrep, hyper-polling opptil 2000 Hz 1 190 kr Les mer hos Komplett Lav forsinkelse Veldig robust programvare Komfortabel å bruke Ikke billig Ikke for claw-brukere

Imponerende trådlsøe gaming-mus er det ikke så mange av. På grunn av forsinkelsen som følger med trådløsteknologien er vanligvis ikke regnet som ideelle for slikt bruk. Derfor imponerer Corsair Dark Core RGB oss desto mer. Med en ekstremt lav forsinkelse og god stabilitet er dette en glimrende mus, og på toppen får du også masse tilpasningsmuligheter for RGB-lysene og veldig fobust programvare.

5. SteelSeries Sensei Ten SteelSeries går tilbake til Sensei-røttene DPI: 50 - 18.000 | Funksjoner: TrueMove Pro-sensor, 50G akselerasjon, Tilt Tracking, mekaniske knapper som tåler 60 millioner klikk, designet for begge hender 890 kr Les mer hos Dustin home Designet for begge hender Innebygde profiler Ikke flettet kabel Litt lett

De innebygde profilene og den matte overflaten er bare noe av det du vil like ved SteelSeries Sensei Ten. Det viktigste av alt er at den har knallgod sensor, og den sikrer at dette er en av de beste musene vi har testet. De gir deg imponerende muligheter for å tilpasse akselerasjon, og den leverer slikeglatte bevegelser. Den har til og med Tilt Tracking som sikter at du ikke mister sporingen, selv når du løfter opp musa og setter den ned i feil vinkel.

6. Razer Basilisk X Hyperspeed Topp ytelse og lynrask trådløs tilkobling DPI: opptil 16.000 | Funksjoner: 450 IPS sporingshastighet, opptil 40G akselerasjon, HyperSpeed Wireless, 6 programmerbare knapper 739 kr Les mer hos ComputerSalg Til tilkoblingsmuligheter Lang batterilevetid Ikke mulighet for kablet tilkobling Ikke DPI-indikator

Med opptil 450 timer i bluetooth-modus, er Razer Basilisk X Hyperspeed blant de lengslevende trådløse musene på markedet. Samtidig leverer den oså topp ytelse med 450 IPS sporingshastighet og 40G akselerasjon. Viktigst er det likevel at HyperSpeed Wireless-forbindelsen imponerer med svært lav forsinkelse.

7. MSI GM30 Clutch Prisgunstig gaming-mus som leverer både form og funksjon DPI: opptil 6200 | Funksjoner: Både håndflate- og gripeergonomi, Huano blå brytere som tåler 10M+ klikk 720,20 kr Les mer hos ComputerSalg Lav vekt Tilpasning av både knapper og lys Komfortabel for både håndflate og fingergrep Knappetilpasningen er forvirrende Passer ikke for begge hender Ikke knapp for profilvalg

MSI GM30 Clutch er en god mellomklassemus som takler mange ulike situasjoner, og den er lett og har en del smarte funksjoner. Blant sistnevnte finner du muligheten til å sette opp tre ulike profiler gjennom MSIs DragonCenter-programvare. Den er kanskje ikke ideell til raske spill, men som et prisgunstig valg som takler både spilling og daglig PC-bruk, er den et glimrende alternativ.

8. Razer Basilisk V2 Kongen av mellomklassen DPI: opptil 20.000 | Funksjoner: 11 programmerbare knapper, justerbar rullehjulmotstand, Razer Optical Mouse Switches, Razer Focus+ optisk sensor, Razer Speedflex-kabel 814,20 kr Les mer hos CDON Lett å tilpasse med Razer Synapse Komfortabelt design Ganske dyr Begrenset innebygget minne

Razer Basilisk V2 er en solid mus til en overkommelig pris, og den passer perfekt for deg som vil ha noe i mellomklassen. Den har 11 programmerbare knapper, et rullehjul som lar deg justere motstand og fem ulike sensitivitetsnivåer. I tillegg liker vi også Razer Speedflex-kabel veldig godt.

9. Roccat Kain 202 AIMO En trådløs kvalitetsmus DPI: 16.000 | Funksjoner: 50G akselerasjon, justerbar løftehøyde 999 kr Les mer hos Komplett Glimrende ytelse Solid batterilevetid Få funksjoner Ikke lagringsplass til USB-adapter

Kain 202 AIMO er den perfekte musa for deg som vil ha det enkelt. Den er enkel å komme i gang med, den fungerer stabilt og den har god batterilevetid, slik at du spiller å pugge den inn spesielt ofte. Følsomheten og brukeropplevelsen er også god, og vil liker spesielt det kraftige rullehjulet. Dette er ikke den mest portable musa vi har prøvd, men den robuste overflaten burde i hvert fall sikre at den tåler hardhendt bruk uten å bli slitt.

10. Razer Deathadder V2 En god mus til både arbeid og moro DPI: opptil 20.000 | Funksjoner: Razer optiske brytere, Razer Focus+ optisk sensor, Razer Speedflex-kabel 749 kr Les mer hos Kjell & Company Knappetilpasning Komfortabelt design Føles stor i små hender Kan ikke justere rullehjulmotstand

The Razer Deathadder V2 may be a simple mouse with a simple design, but don’t let that fool you. This is one of the best gaming mice out there, touting a response time of 0.2ms, 650IPS tracking speed, 8 programmable buttons and Razer Speedflex Cable. It’s pretty lightweight as well, making it possible to reduce hand and wrist fatigue. And don’t knock that simple design, either, as it only makes this mouse look right at home in the office as much as it does in your gaming setup. Best yet, it boasts a 70M click durability, which means it’ll last you for a long, long time.

Razer Deathadder V2 er kanskje en enkel mus med et enkelt design, men ikke la deg lure av det. Den er nemlig blant de beste musene på markedet med en responstid på 0,2 ms, 650 IPS sporing, 8 programmerbare knapper og Razers Speedflex-kabel. Den er også ganske lett, slik at du unngår å bli sliten i hånden over tid. Ikke minst har den mekaniske brytere som skal tåle opptil 70 millioner klikk, så den burde holde det gående lenge.

Hvordan velge riktig gaming-mus:

Det finnes en god gaming-mus for alle der ute, men det krever litt innsats å finne den. For det første finnes det masse teknisk språk som kan være vanskelig å forstå fra målehastighet til DPI-innstillinger, og det er ikke så greit å vite hva alt betyr. Det viktigste å vite om disse to begrepene er at høyere er bedre, men de betyr også veldig forskjellige ting.

Når du ser DPI bli nevnt, så skal du vite at det er snakk om «dots per inch» eller punkter per tomme. Dette er et mål på hvor følsom musa er når du beveger den over en overflate, og høyere tall betyr altså at musa er mer følsom for bevegelser. Det er også en fordel om DPI kan justere, slik at du kan tilpasse deg ulike situasjoner.

«Polling rate» eller sporingsrate er på sin side et mål på hvor ofte musa rapportere posisjonen sin til datamaskinen, og dette tallet varierer ofte mellom 125 og 1000 Hz.

Andre faktorer du bør vurdere er muligheter for å justere vekt etter eget ønske og generell ergonomi – det siste spesielt om du er venstrehendt. Og til sist vil du selvfølgelig ha masse RGB-lys, eller hva?

