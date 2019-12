I migliori mouse gaming del 2019

It can be overwhelming having to pick the best gaming mouse for you so we put this list together.

Non si dovrebbe giocare senza un buon mouse da gioco. Per ottenere il massimo delle prestazioni dai giochi su PC, vi consigliamo di scegliere con molta attenzioni i mouse e le periferiche, in modo che vi diano il feeling migliore e offrano al contempo tutte le caratteristiche di cui avete bisogno.

Non soffermatevi solo sul prezzo, non è un buon indicatore di qualità anche se può essere utile per effettuare una scrematura generale. Lo SteelSeries Sensei 310, ad esempio, è un mouse eccellente che ha un bell'aspetto e garantisce buone prestazioni a un prezzo molto ragionevole, permettendovi di migliorare la vostra configurazione di gioco in modo semplice ed economico.

Nel 2019, è importante scegliere un buon mouse ed è consigliabile e optare per una periferica con ottime prestazioni, che sia in grado di resistere nel tempo. È molto semplice scegliere il mouse migliore basandosi sul prezzo, mentre può risultare più complesso trovare un buon compromesso tra qualità e prezzo; nella nostra guida sono presenti tutti i mouse che rispondono a queste caratteristiche per aiutarvi a scegliere un prodotto valido che non abbia un costo esorbitante. Dato che state cercando un mouse, non dimenticatevi di comprare anche un tappetino, in particolare se volete un’illuminazione led RGB e la ricarica wireless.

Sul mercato sono presenti tantissimi modelli di mouse da gioco, prodotti da tantissime aziende. Abbiamo creato questo elenco proprio per aiutarvi in questa scelta senza farvi perdere tempo e pazienza. Tutti i prodotti che vi consigliamo in questa guida sono stati testati singolarmente dallo staff di TechRadar, quindi siamo certi che la nostra lista soddisferà tutte le vostre esigenze.

Non dimenticatevi di controllare il nostro sistema per il confronto dei prezzi in modo da poter trovare l’offerta migliore per il prodotto che desiderate acquistare. Inoltre potrete trovare un articolo dedicato a tutte le offerte disponibili in previsione delle festività natalizie. Seguite le nostre pagine delle offerte per rimanere sempre aggiornati e fare il regalo perfetto a tutti i vostri parenti e amici.

I migliori mouse da gioco 2019

The features, balance and performance are all present in equal measure in the SteelSeries Rival 710. (Image credit: SteelSeries)

1. SteelSeries Rival 710

Il miglior mouse che abbiamo recensito

DPI: 12.000 | Caratteristiche: Pesi personalizzabili, 60 milioni di click garantiti, switch meccanici, strumento a percezione aptica, illuminazione RGB

Pesante e bilanciato

Funzioni aggiuntive eccezionali

Costoso

Trattandosi del miglior mouse da gioco sul mercato le funzioni aggiuntive, la distribuzione dei pesi e le prestazioni sono tutte presenti in egual misura. Tali caratteristiche garantiscono allo SteelSeries Rival 710 la prima posizione nella nostra lista. Questo mouse da gioco è un colosso in termini di prestazioni, risulta un po 'costoso, ma il prezzo è giustificato dalla presenza di un display OLED personalizzabile. Vanta un ottimo feedback tattile (ottimo per i giocatori MOBA) e un'eccellente qualità costruttiva. Lo SteelSeries Rival 710 è un ottimo acquisto nonostante il prezzo e presenta un ulteriore vantaggio: è completamente modulare - anche il sensore - quindi non avrete mai il problema di doverlo cambiare perchè potrete fare costanti upgrade alla scocca e all’hardware in base alle vostre esigenze.

The Razer Viper is our new favorite esports gaming mouse. (Image credit: Razer)

2. Razer Viper

Piccolo, veloce e pronto all’azione

DPI: 16.000 | Caratteristiche: Tasti con switch ottici, sensore ottico 5G, 5 impostazioni per i DPI attraverso Razer Synapse 3, cavo SpeedFlex Razer

Leggero

Prestazioni eccellenti

Design ambidestro

Un po’ costoso

Ci sono un paio di ragioni per cui questo Razer Viper è il nostro mouse preferito per gli e-Sports. Grazie alla sua leggerezza, al design ambidestro, alla sensibilità fino a 16.000 DPI e alle opzioni di personalizzazioni offerte dal software Razer Chroma.

Questo piccolo, ma potente mouse, dispone anche di Ultrapolling a 1000 Hz, interruttori mouse ottici classificati per 70 milioni di clic e 8 pulsanti Hyperesponse programmabili in modo indipendente. Se volete un mouse da gioco che vi dia dei vantaggi nei giochi competitivi, questa è la scelta migliore.

The Corsair Harpoon RGB Wireless is the poster child for this ideal price-and-performance match. (Image credit: Corsair)

3. Corsair Harpoon RGB Wireless

Un vero affare

DPI: 10.000 | Caratteristiche: Wireless, illuminazione RGB, switch Omron

Prezzo accessibile

Ad Alte prestazioni

Solo per destrosi

Il miglior mouse da gioco sarà sempre quello che offre prestazioni eccellenti a un prezzo ragionevole. Il Corsair Harpoon RGB Wireless è il connubio perfetto tra prezzo ideale e prestazioni adeguate. Avrete un mouse wireless con illuminazione RGB, una durata della batteria discreta e buone prestazioni generali a meno di 59€. L'ergonomia sfortunatamente favorisce unicamente gli utenti destrorsi, ma a questo prezzo e con queste prestazioni, non c'è molto altro di cui lamentarsi.

The Logitech G502 Hero breathes that “gaming life.” (Image credit: Logitech)

4. Logitech G502 Hero

Viene in pace

DPI: fino a 16.000 | Caratteristiche: pesi personalizzabili, illuminazione RGB, pulsanti programmabili, 1 ms di latenza

Prezzo accessibile

Sensore impressionante

Scomodo per chi ha le mani grandi

Generalmente quando si parla dell’estetica di un mouse, ci sono due categorie principali, i mouse ad alte prestazioni da ufficio come il Logitech MX Master 3 o i mouse da gioco dal design accattivante e deciso. Il Logitech G502 si adatta perfettamente a quest'ultima categoria, con il suo design “futuristico”. Ma se il design non vi interessa, vi possono interessare le sue caratteristiche. Questo mouse da la possibilità di poter gestire il peso, modificare i DPI e offre eccellenti prestazioni generali. Non è l'ideale per gli utenti che hanno mani piuttosto grandi, ma a parte quest’ultimo dettaglio, il Logitech 502 si è aggiudicato di diritto un posto nella nostra classifica.

The Roccat Kain 120 AIMO is an affordable mid-range gaming mouse. (Image credit: Roccat)

5. Roccat Kain 120 AIMO

Il nuovo design per i professionisti degli eSports

DPI: fino a 16.000 | Caratteristiche: sensore ottico ROCCAT Owl-Eye, Distanza di sollevamento regolabile, accelerazione 50G, tecnologia ROCCAT Easy-Shift

Buon prezzo

Bel design

Restituisce delle buone sensazioni

Non molto configurabile per il gioco

Solo per destrosi

Se state cercando un mouse da gioco in una fascia di prezzo accessibile, il Roccat Kain 120 AIMO potrebbe fare al caso vostro. Ha un ottimo design e una solida costruzione, oltre ad un buon numero di funzioni programmabili che consentono di personalizzarlo in base allo stile di gioco e alle esigenze. È eccezionale da usare e risulta soddisfacente, reattivo e molto affidabile. Questo nuovo mouse di Roccat vi darà senza dubbio i vantaggi che desiderate in gioco.

The Cooler Master MasterMouse MM520 is an ideal addition to your gaming rig. (Image credit: Cooler Master)

6. Cooler Master MasterMouse MM520

Un mouse decente ad un buon prezzo

DPI: fino a 12.000 | Caratteristiche: adatto per l'impugnatura claw grip, impostazioni DPI personalizzabili, illuminazione RGB a tre zone

Ottimi tasti

Prezzo conveniente

Qualità costruttiva discutibile

Se state cercando il miglior mouse da gioco economico e funzionale, allora Cooler Master MasterMouse MM520 è l’acquisto ideale. Non vincerà alcun concorso di bellezza, ma gli interruttori Omron di alta qualità e un sensore relativamente sensibile in grado di raggiungere fino a 12.000 DPI lo rendono un buon acquisto. Queste caratteristiche privilegiano l’acquisto basandosi sulle sue prestazioni e tralasciando la qualità costruttiva e il design, in particolare per chi utilizza una presa ad artiglio.

The Razer Naga Trinity has always been fan favorites in the MMO community. (Image credit: Razer)

7. Razer Naga Trinity

Un mouse con più facce

DPI: fino a 16.000 | Caratteristiche: piastre laterali intercambiabili e modulari, supporto al Razer Chroma, Ultrapolling a 1000 hz

Tracciamento del movimento scorrevole

Piastre laterali intercambiabili

Costoso

Siete appena entrati nel mondo di World of WarCraft? Allora vorrete dare un'occhiata al nuovo Razer Naga Trinity. I mouse Naga di Razer sono sempre stati i preferiti della comunità MMO e il produttore ha portato i giochi a un livello superiore con il Naga Trinity. In confezione troverete tre piastre laterali facilmente sostituibili, che vi consentiranno di configurare il mouse a seconda delle vostre preferenze. Aggiungete il fantastico sensore da 16.000 DPI e l'illuminazione Razer Chroma RGB e riuscirete a massimizzare i contatori DPS in un istante. Avete qualche dubbio sul perchè Razer Naga Trinity appartenga alla lista dei migliori mouse da gioco?

The HyperX Pulsefire Surge boasts extremely reliable Omron switches and entrancing RGB lighting. (Image credit: HyperX)

8. HyperX Pulsefire Surge

Tutto illuminato

DPI: fino a 16.000 | Caratteristiche: illuminazione RGB ad anello, tasti Omron garantiti per 50 milioni di click

Fantastica illuminazione RGB

Tasti Omron

Peso non personalizzabile

Se provate sgomento nel vedere i design eccessivi degli ultimi mouse da gaming presentati nel 2019, allora dovete andare a vedere il nuovo HyperX Pulsefire Surge RGB. Dotato di interruttori Omron estremamente affidabili, un accattivante illuminazione RGB e un impressionante sensore da 16.000 DPI, è tra i migliori mouse per rapporto qualità prezzo nella fascia economica. Inoltre, grazie al design sobrio, si adatta perfettamente a qualsiasi occasione; basta disattivare l’illuminazione RGB perchè si mimetizzi in tutte le scrivanie degli uffici.

The Corsair IronClaw RGB is an eye-catching mouse for big-hand users. (Image credit: Corsair)

9. Corsair IronClaw RGB

Per una presa d’acciaio

DPI: fino a 18.000 | Caratteristiche: illuminazione RGB a 2 zone, interruttori Omron, 7 pulsanti completamente programmabili, possibilità di cambiare i profili d’uso dalla scocca

Ideale per mani grandi

Costruzione robusta

Tasto centrale difficile da premere

La maggior parte dei migliori mouse da gioco presenti sul mercato sono troppo piccoli o troppo leggeri o entrambi, lasciando i giocatori con mani grandi con poche alternative. A peggiorare le cose, alcuni dei mouse più grandi a disposizione vengono riempiti di tasti inutili e forme strane che li rendono più simili a richiedenti asilo da un pianeta robot alieno. Il Corsair Iron claw è esattamente l'opposto. È un mouse accattivante per gli utenti più esperti, con un design che non vi farà mai venire voglia di metterlo nel cassetto della scrivania per nasconderlo da occhi indiscreti quando siete in ufficio. È anche abbastanza resistente, quindi può sopportare un uso più pesante e qualche maltrattamento.

The Gigabyte Aorus M5 is very customizable, and boasts great ergonomics and fun RGB lighting. (Image credit: Gigabyte)

10. Gigabyte Aorus M5

Mouse da gioco per i maniaci della personalizzazione

DPI: fino a 16.000 | Caratteristiche: sistema di distribuzione del peso, calibrazione della superficie utilizzabile, regolazioni DPI sulla scocca, interruttori Omron garantiti 50 milioni di clic, illuminazione RGB Fusion 2.0

Altamente personalizzabile

Molto ergonomico

Costruzione un po’ fragile

Dopo aver analizzato questo prodotto e aver fatto il punto della situazione riguardo alle sue caratteristiche è difficile convincersi del fatto che costa solo €69. Questo mouse è uno dei migliori mouse per rapporto qualità prezzo che abbiamo provato quest’anno. Oltre alla vasta personalizzazione, è giusto citare la fantastica ergonomia che offre e l’illuminazione RGB che non può mancare in un mouse da gioco. Per quanto riguarda i vantaggi in gioco, vanta un sistema di distribuzione del peso regolabile, regolazioni DPI rapide e interruttori Omron garantiti per 50 milioni di click. Se state cercando un vero best buy, questa è una delle scelte migliori.

Come scegliere il miglior mouse da gioco

Trovare il miglior mouse da gioco per le vostre esigenze sarà abbastanza difficile specie se avete un budget da rispettare. Un altro fattore che non vi aiuterà nella scelta, anzi ve la complicherà, sono i termini;i mouse da gaming, infatti, vi verranno descritti con un sacco di parole specifiche come: polling rate, sensibilità DPI, ecc... con cui un acquirente normale potrebbe non avere familiarità. Per la cronaca, dovrete cercare dei mouse con tanti DPI e un elevato pulling rate, se siete alla ricerca di prestazioni di tutto rispetto.

Per i nuovi arrivati ​​nel mondo del gioco su PC, con il termine DPI si intende la densità di "punti per pollice" (dots per inch). Se non si ha molto spazio a disposizione sulla scrivania, ma si desidera accuratezza e precisione è consigliato cercare un dispositivo con molti DPI che possieda una funzione attiva di riduzione dei DPI in caso dobbiate spostarvi su una scrivania più piccola.

Meno sono i DPI minore è la sensibilità e maggiore è la precisione, al contrario se aumentano i DPI la sensibilità aumenta ma la precisione diminuisce, anche se di poco.

Il valore di polling rate indica la frequenza con cui la posizione del mouse viene segnalata al computer dal sensore. Questo parametro si esprime in HZ e di solito varia da circa 125 a 1.000Hz. In soldoni impostando il valore al massimo il mouse segnalerà la sua posizione al PC ben 1.000 volte al secondo.

Durante la scelta non dimenticatevi di controllare il tipo di presa, l'ergonomia complessiva e se siete mancini verificate se la forma è adatta.