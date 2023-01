Recensione Corsair Sabre RGB Pro Champion Series

Corsair Sabre RGB Pro Champion Series dimostra che non servono tanti fronzoli per vincere nel competitivo. Tutto ciò che serve è un mouse da gioco costruito per la velocità.

Il Corsair Sabre RGB Pro Champion Series può sembrare un normale mouse gaming per via del suo aspetto semplice. Tuttavia, grazie all’aiuto dei più celebri campioni degli eSport nella progettazione del prodotto, è venuto fuori un mouse veramente eccezionale.



Ogni centimetro di questo piccolo ma potente mouse è progettato per la competizione, quindi, pur mantenendo un design e una serie di funzioni semplici e minimaliste, è stato anche affinato per rendere ogni clic veloce, efficiente e preciso. Apprezzabile il supporto a una frequenza di polling di 8.000 Hz, e a una risoluzione fino a 18.000 DPI. Abbiamo pulsanti Quickstrike ad azionamento rapido, pad a scorrimento in PTFE che assicurano spostamenti veloci e sono anche sostituibili, un cavo paracord che riduce la resistenza, un design leggero e la tecnologia di iper-elaborazione AXON, proprietaria di Corsair.

Fortunatamente, non dovrete pagare un occhio della testa per portarvi a casa questo eccellente mouse. Potrebbero esserci altri mouse più economici in circolazione, ma il Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è un affare considerando ciò che offre per soli 59€.

Inoltre, esistono mouse da gaming molto più costosi, molti dei quali non offrono un polling rate così elevato o un design altrettanto valido. Anche il suo rivale più vicino, il Razer Viper 8K che vanta la stessa frequenza di polling e un valore massimo di DPI leggermente più alto, costa 99 euro da listino (ma sia il Corsair che il Razer si possono trovare spesso in saldo).

Se siete dei giocatori che vogliono apparire, il design semplice e minimalista del Corsair Sabre RGB Pro Champion Series potrebbe non fare al caso vostro. Questo mouse da gioco in plastica nera opaca non attira l'attenzione e bada più alla sostanza che alla forma, con l’unica eccezione costituita dalle due zone di illuminazione RGB.

Tuttavia, è stato progettato per essere ergonomico e confortevole per le sessioni di gioco più lunghe. Con le sue dimensioni di 129 x 70 x 43 mm, non è né eccessivamente grosso né troppo piccolo, il che lo rende adatto alla maggior parte delle mani. Con un peso di 74 g, è incredibilmente leggero (anche se esistono mouse un po’ più leggeri). Inoltre, ha una sinuosa forma che è veramente ergonomica, grazie ai lati concavi che mantengono salda la presa delle dita senza dover ricorrere a grip gommati o poggia polsi, come accade in molti altri mouse gaming di alto profilo.

Il cavo paracord è una vera e propria chicca. Realizzato con lo stesso materiale di nylon utilizzato per le corde di sospensione dei paracadute, è tanto robusto quanto ultra-flessibile. Questo cavo non applica mai trazione e il mouse, di conseguenza, non si muove mai da solo (e sarebbe semplice dato il suo peso piuma), evitando così movimenti indesiderati durante il gioco. Inoltre, è lungo 2,1 metri, perfetto se avete posizionato il PC sotto al tavolo o un po’ distante da voi.

Per completare l'esperienza, il mouse Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è dotato anche di cuscinetti di scorrimento in PTFE sostituibili, che garantiscono uno scorrimento molto più fluido sulla maggior parte delle superfici.

In totale sono presenti sei pulsanti: i pulsanti destro e sinistro, la rotella di scorrimento, il pulsante DPI e i due pulsanti laterali impostati di default su avanti e indietro. Questi offrono una corsa molto più breve grazie alla tecnologia Quickstrike di Corsair, che utilizza molle e cerniere metalliche per bilanciare i tasti e creare uno spazio nullo tra il pulsante e lo switch Omron sottostante. Inoltre, poiché il mouse utilizza switch ottici, questi tasti sono garantiti a lungo, con una valutazione media di vita di 50 milioni di click.

Riguardo al layout dei pulsanti, il tasto per cambiare i DPI è sottile e corto e può essere facilmente perso di vista se non si conosce a memoria la posizione. In ogni caso, il tasto non è meno reattivo degli altri.

Purtroppo l'illuminazione RGB è ridotta ai minimi termini. Ci sono solo due zone illuminate: una sulla rotella e l'altra sul logo Corsair sul “palm rest”. Entrambe sono comunque personalizzabili tramite il software Corsair iCue. Vi si trovano quattro preimpostazioni che possono essere regolate con precisione, oltre a tre impostazioni personalizzate con maggiori possibilità di regolazione. Il mouse è inoltre dotato di illuminazione hardware, il che significa che è possibile salvare le impostazioni personalizzate e utilizzarle come preimpostate quando viene collegato a un altro PC.

Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è uno dei pochi mouse da gaming che supportano una frequenza di polling di 8.000 Hz. In parole povere, questo significa essenzialmente che il sensore effettua 8.000 rilevazioni in un secondo. Si tratta di un bel salto rispetto alla normale frequenza di polling di 1.000 Hz, e anche dei 2.000 Hz che molti mouse offrono. Corsair combina il tutto con 18.000 DPI e la tecnologia di iper-elaborazione AXON.

Tutti questi numeri non contano solo sulla carta. La differenza tra questo e altri mouse da gioco si vede eccome, perché è molto più preciso anche negli scenari più veloci e frenetici.

In Far Cry 5, ad esempio, siamo stati in grado di mirare e sparare diversi colpi su un bersaglio prescelto nonostante si trovasse in mezzo ad altri soldati. Lo stesso vale per Cyberpunk 2077, dove abbiamo tratto ampi vantaggi dall’esperienza offerta da questo mouse. In sostanza, grazie alla velocità di polling, siamo in grado di individuare rapidamente i nostri bersagli senza correggere troppo la mira, e di ucciderli in modo più efficace, migliorando notevolmente l’efficacia di ogni colpo.

Il Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è incredibilmente leggero. Inoltre, grazie ai paddle scorrevoli e al cavo molto flessibile, sembra davvero un'estensione della nostra mano, quasi un mouse wireless ma con la precisione della connessione cablata. Naturalmente, i pulsanti sono incredibilmente reattivi e la loro attuazione è molto veloce. Abbiamo constatato che è possibile premere un pulsante in modo molto leggero con la stessa efficacia di una pressione regolare.

Tenete presente che la frequenza di polling di 8.000 Hz potrebbe rallentare il vostro computer se avete una configurazione non molto recente. Sebbene non abbiamo riscontrato questo problema durante i nostri test, in quanto lo abbiamo testato su laptop da gioco con CPU Intel Core i7 e AMD Ryzen 9, ci sono diverse testimonianze di utenti che hanno riscontrato rallentamenti nelle prestazioni utilizzando il mouse a 8.000 Hz su PC di fascia bassa o meno recenti.

Per correttezza nei confronti di Corsair, questo aspetto è stato esposto a chiari caratteri nella pagina prodotto del mouse. Secondo Corsair, "Le velocità di polling USB più elevate richiedono una maggiore potenza di elaborazione del sistema. Per ottenere la migliore esperienza di hyper-polling a 8.000 Hz è necessario un processore Intel i7 di 9a generazione o AMD Ryzen 7 di 2a generazione (o equivalente)".

Se disponete di tali specifiche, tuttavia, non dovreste avere problemi.

Come tutti i prodotti da gioco di questo brand, Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è supportato dal software iCue, che consente agli utenti di personalizzare l'illuminazione RGB, nonché di registrare macro e rimappare i tasti e anche cambiare la frequenza di polling e i valori preimpostati di DPI.

Le personalizzazioni dell'illuminazione RGB sono più ridotte rispetto ai prodotti della stessa fascia di altri brand. Sono disponibili solo quattro preimpostazioni e in queste ultime è possibile regolare solo due o tre impostazioni.



Per quanto riguarda la mappatura dei tasti, le personalizzazioni sono ampie come quelle di altri mouse gaming di pari fascia. Il software iCue consente di rimappare uno qualsiasi dei sei tasti con sequenze di tasti, macro e altre funzionalità come l'avvio di un'applicazione o la disattivazione di un tasto multimediale.

Acquistatelo se…

Desiderate un mouse gaming fulmineo e reattivo

Il mouse Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è costruito per la velocità, con una frequenza di polling di 8.000 Hz, la tecnologia di iper-elaborazione AXON e i pulsanti Quickstrike ad azionamento rapido.

Volete un ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Al prezzo di 59 euro, può sembrare che si collochi nella fascia media del mercato. Tuttavia, considerando le sue prestazioni incredibilmente veloci assimilabili ai prodotti Pro, in realtà offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Cercate un mouse per il gaming competitivo

Progettato da giocatori di esports per giocatori di esports, questo mouse da gaming è fatto per i giochi competitivi. Ed è ottimo in questo scenario di utilizzo.

Non acquistatelo se…

Vi piacciono i mouse appariscenti

Concentrandosi sulla velocità, sulla reattività e sulla precisione, il Corsair Sabre RGB Pro Champion Series è povero di funzioni extra e abbandona ogni velleità estetica.