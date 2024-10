MacBook Pro M4: potenza e 24 ore di autonomia promettono prestazioni straordinarie

Il MacBook Pro ha finalmente ricevuto la CPU che merita. Fino a poco tempo fa, la linea MacBook Pro sembrava rimanere indietro rispetto all'iPad Pro, che era già dotato del potente chip M4. Ma con il lancio dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, Apple ha colmato questa lacuna, introducendo le nuove CPU M4 a 3 nanometri, insieme ai modelli ancora più performanti, M4 Pro e M4 Max.

Il MacBook Pro da 14 pollici avrà a disposizione la CPU M4 base, mentre entrambi i modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici offriranno configurazioni con le più potenti M4 Pro e M4 Max. Quest'ultimo, in particolare, spinge le prestazioni a un livello superiore, con una CPU fino a 16 core, una GPU fino a 40 core e supporto per una memoria unificata fino a 128 GB. Inoltre, il MacBook Pro M4 aggiunge una porta Thunderbolt 4, portando il totale a tre porte.

Sia il MacBook Pro M4 Pro che M4 Max supportano Thunderbolt 5, con un throughput impressionante di 120 Gbps. Il MacBook Pro da 14 pollici con M4 parte da 16 GB di RAM, mentre il modello da 16 pollici inizia con 24 GB di RAM, garantendo prestazioni elevate per le esigenze più intensive. Queste nuove configurazioni rendono i MacBook Pro ancora più competitivi nel mercato dei portatili ad alte prestazioni.

(Image credit: Apple)

Look familiare

Oltre alle prestazioni potenziate, i nuovi MacBook Pro presentano solo alcuni cambiamenti significativi nelle caratteristiche, senza alterare il design che rimane molto simile ai modelli precedenti. Un'importante novità è la fotocamera Centerstage da 12 MP, che utilizza un obiettivo ultra-grandangolare per seguire l'utente, garantendo che rimanga sempre inquadrato durante le videochiamate.

Entrambi i modelli continuano a offrire il display Liquid Retina XDR, ma Apple ha introdotto un rivestimento con nano-tessitura, già presente sul nuovo iMac M4, che aiuta a diffondere la luce diretta. Questo rende i MacBook Pro M4 più adatti per il lavoro all'aperto. Inoltre, la capacità di raggiungere i 1.000 nits con contenuti SDR fornisce un ulteriore vantaggio in condizioni di luce intensa. Come sempre, è possibile raggiungere picchi di 1.600 nits con contenuti HDR, e i portatili possono anche collegarsi a due display ad alta risoluzione contemporaneamente, aumentando ulteriormente la loro versatilità. Queste funzionalità rendono i nuovi MacBook Pro non solo potenti, ma anche estremamente pratici per gli utenti professionali.

(Image credit: Apple)

Nonostante la potenza aggiuntiva dell'M4, Apple continua a promettere una durata della batteria fino a 24 ore. Non è chiaro quali attività possano realmente garantire questa autonomia; probabilmente si riferisce a scenari di riproduzione video piuttosto che a carichi di lavoro pesanti come rendering video o 3D. In altre parole, la vostra esperienza potrebbe variare.

Anche se non ho potuto testare personalmente questi nuovi sistemi, ho avuto l'opportunità di vederli in azione. Ad esempio, ho osservato un'operazione di modifica su un'immagine 3D di un'auto da corsa in Substance 3D Viewer. Cambiare il colore dell'auto da nero a rosso e i cerchioni da neri a oro scintillante è stato completato in pochi secondi, anche con un'immagine di 400 MB composta da milioni di vertici. Questo evidenzia non solo la potenza del nuovo chip, ma anche la fluidità e l'efficienza che ci si può aspettare durante l'uso di applicazioni creative avanzate.

(Image credit: Apple)

Ho visto anche alcuni giochi a livello di console sul MacBook Pro, come Control di 505 Games, che ha girato senza problemi. I riflessi in tempo reale sull'acqua e l'esplosione spettacolare quando abbiamo lanciato una bomba in una fornace erano davvero impressionanti.

Come i precedenti modelli con silicio di Apple, i nuovi MacBook Pro supporteranno anche l'Apple Intelligence, sfruttando qualsiasi versione dell'IA generativa disponibile al momento della consegna.

Il MacBook M4 da 14 pollici parte da €1.949, con un prezzo ridotto a €1.829 per il settore Education.

Il MacBook M4 Pro da 14 pollici parte a €2.499, mentre per il settore Education il prezzo parte da €2.329.

Il MacBook Pro da 16 pollici parte da €2.999, con un prezzo ridotto per il settore Education a €2.769.

I modelli saranno disponibili nei colori Silver e Space Black, il pre-ordine è già disponibile con spedizioni a partire dall'8 novembre.