Sony lancia la A1 II: aggiornamento minore o fine della corsa all'innovazione?

Sony presenta l'A1 II, il successore dell'Alpha A1, anch'essa con sensore da 50MP

Si tratta di un aggiornamento minore, il cui prezzo è di 6.500 euro circa solo per il corpo macchina.

Sarà in vendita a fine novembre

Sony ha annunciato la sua fotocamera mirrorless più versatile, la A1 II, che succede all'Alpha 1, una fotocamera rivoluzionaria quando è stata lanciata nel gennaio 2021. La A1 II mantiene lo stesso sensore full-frame da 50 MP, scatti a raffica a 30 fps e video in 8K. Nonostante conservi le stesse caratteristiche di prestazioni ad alta velocità, la A1 II appare come un aggiornamento minore rispetto alla A1. Tuttavia, presenta miglioramenti nel design che la rendono più confortevole da impugnare, oltre a prestazioni superiori in alcune aree, grazie a tecnologie derivate dalla fotocamera sportiva e per la fauna selvatica più veloce di Sony, la A9 III.

Il design della A1 II è quasi identico a quello dell'A9 III, un aspetto che riteniamo positivo, dato che consideriamo quest'ultima una delle fotocamere Sony Alpha più maneggevoli. Abbiamo avuto modo di provare la fotocamera prima del lancio e, nella nostra recensione pratica, abbiamo apprezzato l'impugnatura più solida, soprattutto quando la fotocamera è abbinata al nuovo obiettivo professionale Sony FE 28-70 mm F2 GM, lanciato lo stesso giorno.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

Si tratta di una doppia serie di nuovi e interessanti prodotti Sony destinati a fotografi e registi professionisti. Tuttavia, la A1 II rappresenta solo un aggiornamento modesto della A1, che ha ormai quasi quattro anni e che, con la sua eccellente qualità d'immagine e velocità, ha fissato nuovi standard per le fotocamere rivali, che nel frattempo hanno colmato il gap lanciando modelli come la Canon EOS R1 e la Nikon Z9.

A suo merito, Sony ha lanciato la A1 II a un prezzo inferiore rispetto alla Alpha A1 del 2021: costa 6.500 euro circa per il solo corpo macchina, con disponibilità prevista per la fine di novembre. Tuttavia, oggi esistono alternative più economiche, come la Sony A7R V, la Canon EOS R5 Mark II e la Nikon Z8, che potrebbero attirare l'attenzione a discapito della A1 II.

Pur non avendo spinto oltre i confini della tecnologia fotografica o esplorato nuovi territori come aveva fatto con l'A9 III e il suo otturatore globale, Sony ha creato un successore più raffinato con l'A1 II. Ciò solleva una domanda: le fotocamere Sony Alpha hanno raggiunto un limite tecnologico?

Una spinta dell'intelligenza artificiale

Per alcuni professionisti, i miglioramenti introdotti dalla A1 II saranno sufficienti a giustificare l'aggiornamento. La fotocamera risulta più comoda da tenere, grazie a un'impugnatura più grande e confortevole, e presenta un touchscreen multiangolare più ampio con una profondità di colore maggiore, simile a quello della A9 III.

Inoltre, è dotata del chip di elaborazione AI di Sony, già visto sulla A7R V, che dovrebbe migliorare le prestazioni dell'autofocus a rilevamento del soggetto. Una nuova modalità AF consente inoltre di rilevare automaticamente il soggetto in modo intelligente, eliminando la necessità di selezionarlo manualmente in anticipo. Questa è una funzionalità che ho richiesto a tutti i marchi, quindi ringrazio Sony per averla implementata, anche se sarà necessario effettuare ulteriori test per valutare se ci sono compromessi nell'uso della modalità automatica.

(Image credit: Future / Tim Coleman)

La A1 II offre anche una funzione di pre-cattura fino a un secondo prima di premere completamente l'otturatore durante sequenze ad alta velocità, utile nel caso in cui le reazioni non siano abbastanza rapide, una caratteristica ripresa dalla A9 III. Il processore Bionz XR di Sony garantisce una resistenza simile a quella dell'A1, con raffiche a 30 fps che possono durare fino a 153 immagini in formato raw, un risultato notevole.

Sony afferma che la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo della A1 II arriva fino a 8,5EV, rispetto ai 5,5EV dell'Alpha A1. Nel complesso, l'A1 II è una delle migliori fotocamere professionali di Sony, migliorando gli aspetti più imperfetti della A1. Tuttavia, non ci sono novità significative rispetto a quanto già visto da Sony, il che è inusuale per un marchio che ha innovato così tanto negli ultimi 15 anni. Inoltre, l'A1 II sarà l'unica fotocamera Alpha full-frame che Sony lancerà nel 2024, rendendo quest'anno sorprendentemente tranquillo per il gigante delle fotocamere.

Sony è a corto di idee? Forse, ma credo che ci sia ancora molto da fare. In questo caso, Sony si è concentrata su ciò di cui i professionisti probabilmente avevano più bisogno: una migliore maneggevolezza, piuttosto che su una nuova funzione da prime pagine. Non si tratta di una novità sensazionale, ma questa fotocamera potrebbe comunque guadagnarsi il rispetto degli utenti professionisti di Sony.