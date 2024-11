Nvidia nel mercato delle CPU per portatili: la sua APU sfida la RTX 4070 di AMD

Si dice che la APU di Nvidia possa eguagliare le prestazioni della GPU RTX 4070 per computer portatili

I laptop sono già stati realizzati con la APU, anche da Alienware

L'APU basata su Arm potrebbe superare di gran lunga lo Strix Halo di AMD in quanto a efficienza

L'apparente piano di Nvidia di sviluppare una CPU basata su architettura Arm per i PC, in collaborazione con MediaTek, ha suscitato sicuramente qualche sorpresa. Ora, emergono maggiori dettagli su quanto potente potrebbe essere l'APU del Team Green in termini di grafica integrata.

Per chi non lo sapesse, un'APU è un chip all-in-one che include un processore, una GPU e una NPU integrate. Con una soluzione grafica sufficientemente potente, un'APU può rappresentare un'ottima opzione per i portatili da gioco sottili e leggeri, eliminando la necessità di una scheda grafica dedicata nello chassis. Questi chip sono ideali anche per i laptop da gioco compatti.

Moore's Law is Dead (MLID) ha fornito alcune informazioni fresche sul presunto SoC di Nvidia basato su Arm, rivelando che la grafica integrata sarà paragonabile a quella della GPU RTX 4070 per laptop (con il chip che opererà a circa 65W). MLID sottolinea anche che i produttori di laptop stanno già collaborando con Nvidia per realizzare questa APU, con voci che parlano di un possibile accordo con Alienware.

Potremmo vedere l'ingresso delle APU Nvidia nella nostra classifica dei migliori portatili da gioco già alla fine del 2025, o secondo l'autore del leak, potrebbe esserci ancora la possibilità di un lancio nel 2026. Si tratta comunque di un passo significativo per Nvidia, che insieme ai suoi partner vorrà portare a termine questo progetto nel migliore dei modi.

Analisi: La battaglia contro un prodotto Halo

Se ricordate, anche AMD ha in programma potenti APU ed è più vicina al lancio rispetto a Nvidia: infatti, il Team Red dovrebbe presentare i nuovi chip Strix Halo al CES 2025, insieme a tutta una serie di altre novità.

È interessante notare che l'APU di punta Strix Halo, secondo alcune indiscrezioni, avrà una grafica integrata molto potente, con paragoni che vengono fatti anche con la GPU discreta per laptop RTX 4070. Alcuni suggeriscono che il chip di punta di AMD potrebbe addirittura essere leggermente più potente rispetto alla proposta di Nvidia.

Tuttavia, a favore di Nvidia, non è ancora chiaro se la sua APU di punta sarà destinata ai portatili da gioco o solo alle workstation, come abbiamo discusso in precedenza. Anche se l'APU di Nvidia sembra essere un po' indietro in termini di prestazioni della GPU integrata, puntando a una maggiore efficienza energetica. Le indiscrezioni sullo Strix Halo parlano di un consumo di 120W per la versione ammiraglia, mentre l'APU Nvidia sarebbe progettata per operare a soli 65W, una differenza di potenza che nel mondo dei portatili è significativa.

Possiamo anche aspettarci che sia Nvidia che AMD, con Strix Halo, equipaggeranno le loro APU con una NPU molto potente.

Un punto problematico per Nvidia è che la sua APU sarà basata su architettura Arm, il che significa che eseguirà Windows su Arm, con i relativi svantaggi intrinseci, come abbiamo visto con gli attuali SoC Snapdragon. Al contrario, Strix Halo di AMD è un chip x86 tradizionale, quindi non avrà problemi di compatibilità (o di prestazioni). Tuttavia, nel 2026 il panorama dei chip Arm potrebbe essere molto cambiato. Microsoft sta sicuramente puntando su questa evoluzione, e anche Nvidia, senza dubbio, se questa voce si rivelerà corretta.

Un aumento della concorrenza nell'ambito delle CPU per portatili è qualcosa che Intel non vede di buon occhio. Il Team Blue ha infatti un'importante fetta di mercato nella produzione di CPU per laptop, un settore in cui continua a essere forte, nonostante le difficoltà riscontrate con i suoi processori per desktop. L'ingresso di Nvidia nel mercato delle CPU per portatili cambierà la situazione? Probabilmente, non è ciò di cui Intel ha bisogno in questo momento.

