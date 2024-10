Ryzen 7 9800X3D: specifiche trapelate, ottime notizie per i gamer

Le specifiche dell'imminente Ryzen 7 9800X3D di AMD sono trapelate prima del rilascio previsto per il 7 novembre, e le notizie sono promettenti per i giocatori. La fuga di notizie si allinea con le precedenti informazioni riguardanti un significativo aumento delle prestazioni rispetto al predecessore, il 7800X3D.

Secondo VideoCardz, le informazioni provengono da Geizhals, un noto strumento di confronto prezzi utilizzato dai rivenditori in Europa. Anche se non è possibile confermare la veridicità di queste informazioni al 100%, le fughe di notizie dai rivenditori tendono ad essere più affidabili rispetto ad affermazioni anonime sui social media.

Il nuovo processore di AMD dovrebbe utilizzare otto core Zen 5, con una velocità di clock base di 4,70 GHz, che può arrivare fino a 5,20 GHz - un incremento di 0,20 GHz rispetto all'AMD Ryzen 7 7800X3D. Inoltre, il moltiplicatore della CPU sarà sbloccato, consentendo agli utenti di overcloccare manualmente il processore, una funzionalità non disponibile con le precedenti CPU AMD dotate di V-Cache 3D, rappresentando così un vantaggio per gli appassionati di overclocking.

Le specifiche trapelate indicano 96 MB di V-Cache 3D, la stessa quantità del 7800X3D, ma le recenti fughe di notizie di marketing suggeriscono che il 9800X3D potrebbe offrire un incremento delle prestazioni dell'8% rispetto all'attuale CPU di punta di AMD per il gaming. Il processore dovrebbe anche integrare una "Next-Gen 3D V-Cache", ma al momento la fuga di notizie di Geizhals non fornisce ulteriori dettagli.

Cosa significa questo per i giocatori?

La 3D V-Cache di AMD rappresenta un’innovazione significativa per i giocatori di PC, poiché triplica la quantità di memoria cache disponibile sul processore. Questo vantaggio è sfruttabile praticamente da ogni gioco, ma si rivela particolarmente utile per i titoli che richiedono un elevato utilizzo della CPU.

I creatori di contenuti, in particolare, potrebbero beneficiare della vociferata Next-Gen 3D V-Cache, che promette di migliorare le prestazioni durante l’esecuzione di più applicazioni contemporaneamente. Questo è fondamentale quando si utilizza software come OBS o Twitch in background mentre si gioca.

Tuttavia, sarà importante attendere l’annuncio ufficiale di AMD per confermare se l’incremento delle prestazioni di gioco anticipato dalla fuga di notizie si riveli effettivamente veritiero. Se così fosse, potrebbe trasformare significativamente l’esperienza di gioco per molti utenti, specialmente alla luce dei recenti titoli ad alta intensità di CPU come Dragon's Dogma 2 e Star Wars Jedi: Survivor.