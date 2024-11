Apple punta su Foxconn per la produzione di server AI

Apple starebbe cercando il supporto di Foxconn per i server AI a Taiwan

Foxconn è già il principale produttore dei server Nvidia AI

Le limitate capacità di Foxconn spingono a collaborare con altri fornitori

Apple avrebbe contattato Foxconn, suo partner di lunga data, per la costruzione di server destinati all'intelligenza artificiale a Taiwan, con l'obiettivo di potenziare le proprie capacità di calcolo AI.

Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, Apple sarebbe intenzionata a utilizzare i propri chip di silicio della serie M per alimentare questi server, che supporteranno le funzioni di intelligenza artificiale dell'ultima generazione di dispositivi, tra cui iPhone, iPad e MacBook.

Anche se Foxconn è un fornitore consolidato per gli iPhone di Apple, alcune fonti vicine alla vicenda hanno dichiarato a Nikkei Asia che la capacità di Foxconn di soddisfare la domanda di Apple potrebbe essere limitata dagli impegni già in corso. Foxconn, infatti, è uno dei principali produttori di server AI per Nvidia.

Coinvolgere altri partner

"Uno dei motivi per cui Apple desidera che Foxconn produca server a Taiwan è la speranza di sfruttare il talento ingegneristico e le risorse di ricerca e sviluppo impegnate nei progetti di Nvidia", ha dichiarato una fonte al sito di notizie. Poiché Apple intende produrre questi server per uso interno, il volume richiesto sarebbe relativamente basso rispetto alla domanda su larga scala dei potenti server AI GB200 di Nvidia.

La limitata esperienza di Apple nella progettazione di server, in particolare per i data center, implica che l'azienda probabilmente necessiti di ulteriore supporto ingegneristico e progettuale da parte dei suoi fornitori. Per questo motivo, Apple sarebbe in trattative con altri partner, tra cui la sussidiaria di Lenovo, LCFC, per ottenere assistenza nella progettazione di alcuni server.

Nikkei Asia riporta che queste trattative includono anche l'esplorazione di nuove capacità produttive al di fuori della Cina, in particolare nel sud-est asiatico, e la collaborazione con fornitori più piccoli, come Universal Scientific Industrial, per i servizi di produzione.

Mentre aziende come Microsoft, Amazon e Google stanno aumentando gli investimenti nei data center dedicati all'intelligenza artificiale, Apple sta cercando di recuperare il ritardo introducendo le funzionalità di Apple Intelligence nei nuovi dispositivi. Questa spinta a potenziare le proprie capacità di AI evidenzia la crescente necessità di ampliare l'infrastruttura dei data center dell'azienda.