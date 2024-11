Nuovi prodotti DJI in arrivo: Mavic 4, Osmo Mobile 7 e Mic Mini tra le novità

Secondo le indiscrezioni, DJI avrebbe in cantiere il lancio di tre nuovi prodotti

Sono trapelati un drone Mavic 4, un Osmo Mobile 7 e un Mic Mini.

Potrebbe anche essere svelato il vociferato accessorio RC Track per droni

DJI è già stata molto attiva quest’anno con numerosi lanci, ma non sembra intenzionata a rallentare: le ultime indiscrezioni e fughe di notizie suggeriscono che l'azienda stia preparando il lancio di altri tre nuovi prodotti.

Il primo tra questi è il DJI Mic Mini, un accessorio che sembra essere una versione molto più piccola (e economica) dell'attuale DJI Mic 2. Una nuova immagine trapelata dal noto leaker @Quadro_News mostra quanto compatto sarà il dispositivo, che si preannuncia come un piccolo ciondolo da 10 grammi pensato per i creatori di contenuti.

Pochi giorni fa, lo stesso leaker ha anche condiviso un'indiscrezione sul potenziale prezzo del Mic Mini in un post su X (ex Twitter). Se queste informazioni dovessero essere confermate, il Mic Mini potrebbe avere un prezzo circa metà rispetto al Mic 2, con un costo di 99 euro (circa 60 dollari) per il solo trasmettitore, oppure 169 euro (circa 180 sterline) per il pacchetto completo che include due trasmettitori, un ricevitore e una custodia di ricarica.

Purtroppo non ci sono ancora dettagli sulla data di lancio, ma in base alle informazioni trapelate, il prodotto potrebbe arrivare nel 2024, rendendolo un ottimo regalo per le festività natalizie. Un’altra tradizione annuale di DJI è l’aggiornamento della serie OM di gimbal per telefoni, e secondo un’altra fuga di notizie, potrebbe essere in arrivo un DJI Osmo Mobile 7.

Come segnalato da @JasperEllens, l'Osmo Mobile 7 è stato recentemente registrato presso la Federal Communications Commission (FCC) negli Stati Uniti, un passo che di solito precede di qualche settimana l'annuncio ufficiale di un prodotto.

Questa certificazione non ci fornisce molti dettagli su cosa aspettarci, ma è interessante notare che sono stati menzionati tre prodotti: oltre al consueto gimbal, ci sono anche un "Osmo Mobile 7P" e un "Modulo multifunzionale OM".

Non è ancora chiaro cosa siano esattamente questi due nuovi prodotti, ma è possibile che DJI stia preparando l'integrazione del supporto per il DockKit dell'iPhone nel suo gimbal. Questa funzionalità permetterebbe di utilizzare i gimbal con l’app fotocamera predefinita dell’iPhone, invece di limitarsi all’app di DJI. Una funzionalità simile è stata introdotta all'inizio dell'anno sul gimbal Insta360 Flow Pro.

Incredibilmente, il Mic Mini e l'Osmo Mobile 7 non sono gli unici prodotti di DJI di cui si vocifera, e potrebbero esserci ulteriori novità in arrivo nei prossimi mesi.

Preparazione al decollo

(Image credit: DJI)

Naturalmente, DJI è soprattutto conosciuta per i suoi droni e, nonostante quest’anno abbia lanciato il conveniente DJI Neo e il DJI Air 3S di fascia media, sembra che l’ammiraglia DJI Mavic 4 si stia avvicinando.

Alcune nuove riprese e immagini emerse grazie a @JasperEllens e @OsitaLV su X (ex Twitter) sembrano mostrare un drone Mavic 4 Enterprise precipitato. Le versioni Enterprise dei droni DJI sono progettate per i professionisti che li utilizzano in attività come la mappatura commerciale, la lotta agli incendi o la ricerca e il soccorso.

L’apparente comparsa di un modello Enterprise dell’inedito Mavic 4 suggerisce che un modello consumer potrebbe essere in arrivo. Tuttavia, alcuni leaker affidabili, come @Quadro_News, hanno indicato che il lancio non avverrà prima del 2025, quindi l'attesa per questo modello potrebbe essere più lunga del previsto.

Resta da vedere se dovremo aspettare così tanto anche per l’accessorio DJI RC Track, che sembrava destinato a essere lanciato insieme all’Air 3S come una soluzione più semplice per consentire al drone di seguire l’utente. Ma una fuga di notizie separata da @drone_nr, che ha rivelato nuove immagini del dispositivo, suggerisce che il controller sia “in arrivo”.

E questo prima ancora che si arrivi al recente deposito del DJI Osmo 360 presso la Federal Communications Commission (FCC), che è stato indicato come la risposta di DJI alle migliori videocamere 360 come la Insta360 X4. Tuttavia, le voci su questa fotocamera si sono raffreddate, quindi, come per il Mavic 4, potrebbe trattarsi di un lancio previsto per il 2025.

Perché tanta fretta, DJI?

DJI's latest remote controller form-factor, RC Track is coming soon...exciting!#dji #djirctrack #djidrones #drones pic.twitter.com/OwDqqKFn6cNovember 9, 2024

Perché DJI sta lanciando così tanti prodotti? Nonostante la mancanza di concorrenza, il gigante tecnologico cinese è sempre stato prolifico, a volte addirittura facendo concorrenza ai propri prodotti con nuovi lanci che li rendono obsoleti. Ma c'è anche la possibilità che la situazione politica incombente stia giocando un ruolo in quello che potrebbe essere un periodo molto prolifico per DJI, con numerosi lanci previsti per la fine del 2024 e l'inizio del 2025.

Sebbene non ci sia mai stato un divieto diretto sui droni DJI negli Stati Uniti, l'azienda è stata inserita nel 2020 nella cosiddetta "Entity List" (la stessa che nel 2019 ha coinvolto Huawei), una lista che impedisce alle aziende statunitensi di esportare tecnologie verso entità cinesi. Questo ha limitato alcune attività di DJI, ma non ha impedito completamente l'accesso al mercato americano.

Con l'eventualità di un ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2025, c’è il rischio che si intensifichino le politiche ostili verso i prodotti cinesi, in particolare quelli considerati minacce per la sicurezza nazionale, come i droni. Del resto, DJI ha recentemente dichiarato a The Verge che nuovi droni come l’Air 3S sono stati bloccati dalle dogane statunitensi nell’ottobre scorso. Sebbene l’incidente sia stato ufficialmente ricondotto a un "malinteso legato alla dogana", riflette l’atmosfera tesa che l’azienda potrebbe trovarsi ad affrontare negli Stati Uniti a partire dal 2025.

In passato, questa situazione non ha riguardato i prodotti DJI non direttamente legati ai droni, come le action cam o i gimbal, ma sarà interessante osservare come evolverà la situazione. Nel frattempo, gli appassionati di tecnologia possono aspettarsi un periodo intenso di lanci da parte di DJI.