I primi rumor sul DJI Mavic 4 suggeriscono che il drone potrebbe portare le sue fotocamere a quote ancora più elevate

I droni DJI stanno per affrontare un incombente divieto degli Stati Uniti, ma non sembra che questo fermerà il gigante cinese dal rilasciare alcune nuove fotocamere volanti nel 2024 - con le ultime voci che rivelano che un DJI Mavic 4 è apparentemente in arrivo.

Alcuni nuovi leak condivisi dagli abituali leaker di DJI @OsitaLV e @Quadro_News mostrano quello che sembra essere un drone DJI Mavic 4 con un nuovo configurazione cardanica che ospita una fotocamera tripla di marca Hasselblad.

L'inclusione di tre fotocamere e il marchio Hasselblad indicano che probabilmente si tratta di un successore del DJI Mavic 3, piuttosto che del drone più amatoriale DJI Air 3S che abbiamo visto trapelare a giugno.

La serie Air ha in genere due fotocamere, mentre il Mavic 3 Pro ha tre obiettivi per la massima versatilità. Sul Mavic 3 Pro, questi includono una fotocamera principale Hasselblad da 20MP Quattro Terzi, più due teleobiettivi (uno equivalente a 70mm con il sensore da 1/1,3" di Mini 3 Pro, l'altro da 166mm con un sensore da 1/2").

New gimbal pic.twitter.com/1BlMQoAjyAJuly 19, 2024

Sfortunatamente, i moduli della fotocamera mostrati nei rumor non presentano alcun logo, quindi non sappiamo ancora che tipo di sensore o obiettivo potrebbero essere. Tuttavia, la nuova fotocamera sembra essere più grande di quella del Mavic 3, per cui si prevede un miglioramento delle capacità di cattura delle immagini.

I droni DJI sono di nuovo in crescita?

29,000 Feet Up Mount Everest with DJI Mavic 3 Pro - YouTube Watch On

Questi nuovi rumor non ci danno alcun indizio sulla possibile data di uscita del successore del DJI Mavic 3, ma il fatto che questa sia la prima che abbiamo visto per un possibile DJI Mavic 4 suggerisce che potrebbe essere dietro al DJI Air 3S nel programma di uscita.

Il DJI Air 3 è stato annunciato il 25 luglio 2023, prima di arrivare sugli scaffali nell'agosto dello stesso anno, quindi è possibile che DJI stia seguendo un calendario simile per il suo successore. Il DJI Mavic 3 originale, invece, è stato presentato nel novembre 2021, mentre il Mavic 3 Classic è arrivato un anno dopo e il Mavic 3 Pro nel maggio 2023.

Non è chiaro come un modello Mavic 4 potrebbe affiancarsi a quest'ultimo, ma il lancio del Mavic 3 originale ha rappresentato un cambio di passo per le fotocamere di DJI, passando per la prima volta a un sensore Quattro Terzi. È quindi possibile che DJI stia pianificando qualcosa di simile per il Mavic 4.

DJI non sembra certo intenzionata a chiudere la serie Mavic 3, perché ha appena rilasciato un nuovo firmware per tutti e tre i modelli della gamma. Inoltre, ha recentemente lanciato un video impressionante che mostra il Mavic 3 Pro mentre si arrampica dal campo base alla cima del Monte Everest.