Apple pronta a lanciare il suo display smart home con AI entro marzo 2025

Il display per la casa intelligente di Apple, di cui si parla da tempo, potrebbe arrivare già a marzo 2025.

Potrebbe avere uno schermo da sei pollici ed eseguire un nuovo sistema operativo

L'intelligenza Apple potrebbe essere in primo piano

Le indiscrezioni su Apple non mancano mai, ma una costante, che si è intensificata negli ultimi mesi, è che il colosso tecnologico stia progettando di lanciare un display per la casa intelligente. La mossa ha molto senso, considerando che Apple continua a investire nel settore della smart home: oltre ai due altoparlanti intelligenti, HomePod e HomePod mini, sono stati annunciati importanti aggiornamenti per l'app Home, senza dimenticare che Apple fa parte dello standard per la casa intelligente Matter.

Ora, però, sembra che Apple stia lavorando a un ritmo accelerato per preparare un display per la smart home. Mark Gurman di Bloomberg riporta che "un display da parete in grado di controllare gli elettrodomestici, gestire le videoconferenze e utilizzare l'intelligenza artificiale per navigare tra le app" potrebbe essere lanciato già a marzo 2025. Manca meno di un anno e sembra che sarà un diretto concorrente dell'Echo Show 15 di Amazon. Potrebbe essere il display per la casa intelligente che molti sognano, forse anche un po' più avanzato di un semplice HomePod con schermo.

Gurman fornisce anche qualche dettaglio in più sul display intelligente, il cui nome in codice è J490. Come previsto, sarà una vetrina per le tecnologie Apple, probabilmente anche per le nuove funzionalità di Siri. Dal punto di vista del design e dell'hardware, il display sarà disponibile nelle varianti argento o nero e avrà uno schermo quadrato da 6 pollici, simile a un iPad ma con cornici più spesse. Secondo il rapporto, avrà "le dimensioni di due iPhone affiancati", con una fotocamera integrata per le chiamate FaceTime o il monitoraggio della casa, altoparlanti e una batteria ricaricabile.

Non viene specificato il tipo di processore, ma si prevede che sarà un chip Apple Silicon, dato che il display dovrà supportare una serie di sensori, tra cui uno in grado di rilevare il numero di persone vicine al dispositivo. È probabile che questa tecnologia sia simile a Soli di Google, utilizzata nel termostato Nest, che regola ciò che appare sullo schermo in base alla vicinanza dell'utente.

Il rapporto di Bloomberg sottolinea che il sistema operativo del display sarà un incrocio tra watchOS e la modalità StandBy dell’iPhone. Ciò suggerisce che saranno disponibili app dedicate, che potranno essere visualizzate come widget. Tra le funzioni supportate ci saranno FaceTime, Safari, Musica e Calendario, tra le altre. Naturalmente, il dispositivo sarà anche un centro ideale per il controllo della smart home, definito come un "centro di comando".

Per quanto riguarda le interazioni, si potrà utilizzare il touch o il controllo vocale tramite Siri, proprio come con un HomePod o un HomePod Mini. Il rapporto evidenzia che il display intelligente è stato progettato attorno ad App Intents, un sistema che permette all'intelligenza artificiale di gestire con precisione applicazioni e attività—una funzione introdotta alla WWDC 2024 con il lancio di Apple Intelligence.

Come Amazon offre diverse versioni per i suoi Echo, e Google permette di montare il Pixel Tablet su un supporto, Apple avrebbe progettato vari attacchi o basi per il suo smart display. Secondo il rapporto, oltre alla possibilità di appenderlo a una parete, saranno disponibili basi per posizionarlo su una scrivania, un comodino o un bancone, con l'aggiunta di altoparlanti per migliorare la qualità del suono. Resta da vedere se l'aggancio a parete avverrà tramite un supporto magnetico, che permetterebbe di spostarlo facilmente.

Come gli altri smart display, quello di Apple sarà probabilmente un dispositivo indipendente che si configurerà con un iPhone e a cui si accederà tramite l'Apple Account (ex ID Apple), permettendo una facile sincronizzazione dei dati e la possibilità di trasmettere contenuti come musica o chiamate.

Sebbene si tratti di un display intelligente fisso, non mobile, si vocifera che Apple stia anche lavorando su un display collegato a un braccio robotico. Secondo l'ultimo rapporto di Bloomberg, questo display sarà molto più costoso, con un prezzo di circa 1.000 dollari, in linea con la natura del dispositivo robotico. Si prevede che il display intelligente tradizionale, che potrebbe essere lanciato l’anno prossimo, avrà un prezzo più competitivo e sarà più in linea con i concorrenti come l'Echo Show di Amazon.

In definitiva, sembra che sia giunto il momento per Apple di entrare a pieno titolo nel settore della casa intelligente, con l'intento di conquistare una parte del mercato dei display intelligenti dominato dai principali produttori. Se il nuovo dispositivo sarà simile all'HomePod, all'iPad o all'iPhone, possiamo aspettarci una costruzione di alta qualità, un audio potente e un'interfaccia intuitiva. Inoltre, probabilmente risponderà alle esigenze di molte persone che cercano un vero e proprio pannello di controllo per la smart home.

Questa mossa rafforzerebbe anche l'impegno di Apple verso la casa intelligente, dimostrando che si tratta di una categoria che l'azienda considera strategica a lungo termine e nella quale continuerà a investire. Recentemente, inoltre, è circolata l'indiscrezione secondo cui Apple starebbe valutando lo sviluppo di accessori per la casa intelligente, come fotocamere, e questo rapporto suggerisce che lo sviluppo di tali dispositivi potrebbe essere accelerato se il display intelligente avrà successo.

Naturalmente, fino all'annuncio ufficiale di Apple, queste sono solo voci, quindi è opportuno prenderle con cautela. Tuttavia, non mi sorprenderebbe se il tanto atteso display intelligente del gigante di Cupertino dovesse presto diventare realtà.