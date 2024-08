DJI Neo: le ultime indiscrezioni e tutto ciò che sappiamo finora sul piccolo drone di DJI

The upcoming DJI Neo is rumored to resemble a smaller version of the DJI Avata 2 (above) but it's not clear whether it will have FPV functionality

Il prossimo drone di DJI potrebbe essere una minuscola macchina volante che decolla dal palmo della mano e funziona con cuffie FPV (first-person view) - se le ultime indiscrezioni sul DJI Neo sono corrette.

Una serie crescente di fughe di notizie suggerisce che il DJI Neo potrebbe essere il drone più leggero dell'azienda fino ad oggi e il successore spirituale del DJI Spark. Ancora meglio, il Neo potrebbe anche diventare il drone più conveniente della gamma DJI, con un prezzo di lancio che si dice sia di soli 329 dollari (o circa 320 sterline / 515 dollari australiani).

In base a quanto visto finora, il DJI Neo si preannuncia come una macchina volante divertente e conveniente, progettata per competere con i migliori droni per principianti. Si dice che prenda in prestito le funzioni di volo di alcuni dei migliori droni DJI, tra cui QuickShots e il nuovo tracking del soggetto con AI, per offrire un'esperienza di volo che faciliti le riprese video aeree, sia all'interno che all'esterno.

Hello #DJINeo, this Mini 5 is obviously made to be the successor of the DJI Spark with direct QuickShots and one click flying. If these pictures are real, I think release is a matter of weeks. Hopefully it will fly FPV aswell. Follow for more leaks. Cheers! pic.twitter.com/kKZYa1hyXJJuly 31, 2024

Ciò che fa parlare i fan di DJI è il design: le immagini trapelate mostrano il Neo come una versione più piccola del DJI Avata 2, completo di protezioni per l'elica. A questo si aggiunge l'eccitante prospettiva di un potenziale supporto FPV.

Per darvi una panoramica di ciò che potrebbe essere in serbo per il DJI Neo, abbiamo raccolto tutte le informazioni che attualmente circolano online. Dalla possibile data di uscita alle caratteristiche previste, qui troverete tutte le ultime notizie.

DJI Neo: data di uscita e prezzo

Il leak suggerisce la data di uscita del 20 agosto

Si dice che il prezzo di Fly More Combo sia di 329 dollari (circa 320 sterline)..

Una delle voci più interessanti sul DJI Neo è il suo prezzo. Un post di DroneMood su X (ex Twitter) ha fornito informazioni sui prezzi da quello che sembra un primo annuncio di Walmart. Il prezzo del DJI Neo Fly More Combo è di soli 329 dollari, con un prezzo europeo probabile intorno ai 350 euro.

La notizia è stata confermata da un post successivo di @JasperEllens, che ha fatto trapelare quella che sembra essere la confezione di vendita al dettaglio del DJI Neo. Il post suggerisce che il bundle Fly More Combo includerà tre batterie, un hub di ricarica e alcune eliche di ricambio, oltre a protezioni per le eliche, un cacciavite, un cavo Type-C e un controller remoto. La didascalia conferma anche l'affermazione di un prezzo di lancio di 329 dollari.

Questo renderebbe il DJI Neo un'alternativa molto competitiva all'HoverAir X1, un drone di dimensioni simili venduto con un kit combinato a 399 dollari. A questo prezzo, il Neo potrebbe diventare uno dei droni più popolari di DJI, soprattutto grazie ad alcune delle caratteristiche di cui si vocifera di seguito.

👉Just to add interest to the previous post about DJI Neo. I'll leave it to you to review and discuss. 😋#dji #djineo pic.twitter.com/12m6DrT2xaAugust 6, 2024

Per quanto riguarda la data di uscita, un recente post su X di @Quadro_News indica che il DJI Neo potrebbe essere lanciato già il 20 agosto.

La fonte di questa informazione non è indicata, ma dato il volume di fughe di notizie che circolano intorno al Neo, non sembra irragionevole aspettarsi che un annuncio da parte di DJI possa avvenire entro la fine del mese.

DJI Neo: design

Neo potrebbe essere il drone di DJI più piccolo e leggero di sempre

Il design dell'elica protetta è simile a quello dell'Avata 2

L'ultimo drone di DJI potrebbe essere il più piccolo finora realizzato: secondo un post del frequente leaker @JasperEllens su X, abbiamo quelle che sembrano essere le dimensioni del Neo - e sono certamente adatte al viaggio.

In base a un annuncio trapelato da un rivenditore online messicano, il Neo potrebbe misurare appena 157x130x49 mm. Ciò lo renderebbe comodamente il più piccolo drone ufficiale di DJI (se non si include il Ryze Tello di DJI).

The Neo appears to be a smaller version of the Avata 2 above (Image credit: DJI)

In un altro post, @JasperEllens condivide anche il peso presunto del DJI Neo, che sembra raggiungere un peso piuma di 135g. Ciò lo renderebbe significativamente più leggero del DJI Mini Pro 4 di (249 g).

Il Ryze Tello, che utilizza la tecnologia DJI, è più leggero di 80 g, ma è prodotto dal produttore cinese Ryze. Ciò significa che il Neo sarebbe tecnicamente il drone più leggero mai lanciato da DJI.

Some webshop in Mexico didn't hide the #djineo properly: the dimensions are 15.7 x 13 x 4.9 cm. That's about 5 stacked CD-rom boxes (for who remembers). It should take more than a week before we see more photo's popping up. Cheers pic.twitter.com/w5nEzUjvUAAugust 3, 2024

Abbiamo anche una buona idea dell'aspetto del DJI Neo. Un video postato su X da @OsitaLV, un leaker con una solida esperienza, mostra un drone compatto con protezioni circolari intorno alle quattro eliche.

Un post successivo di @JasperEllens fornisce un'immagine ancora più chiara, che mostra un drone dalle dimensioni di un palmo, con gabbie di eliche rimovibili e un corpo che ricorda vagamente il design della serie DJI Avata. Questa somiglianza con gli attuali droni FPV (first-person view) di DJI ha scatenato speculazioni sulla possibilità che il Neo abbia capacità FPV.

La foto sembra anche confermare che il Neo non avrà un design pieghevole come molti dei migliori droni DJI. Di conseguenza, non sarà molto più compatto di un DJI Mini 4 Pro ripiegato. La differenza di dimensioni si noterà solo in volo, dove il Neo sarà molto più piccolo, come rivela questo utile confronto di dimensioni di @hakasushi.

Un post separato di @hakasushi mette il Neo fianco a fianco con l'Avata 2, sulla base delle dimensioni trapelate, evidenziando le somiglianze nel design, ma anche la sostanziale differenza di dimensioni.

DJI Neo: Fotocamera

La configurazione della telecamera sembra essere un gimbal inclinabile

Le specifiche trapelate promettono "video 4K ultra-stabilizzati"

Nonostante le numerose fughe di notizie che circolano intorno al DJI Neo, sappiamo ancora poco sulla configurazione della sua fotocamera. In particolare, non è chiaro se il DJI Neo sia una fotocamera volante per selfie in grado di competere con l'HoverAir X1 o un drone in stile cinewhoop per voli FPV.

Le immagini trapelate mostrano un obiettivo montato frontalmente che sembra essere montato su un giunto cardanico meccanico inclinabile. Dato che sia l'HoverAir X1 che il DJI Avata 2 utilizzano configurazioni simili, questo design non conferma in alcun modo quale tipo di esperienza di volo offrirà il DJI Neo.

Che si tratti di una fotocamera FPV o di una fotocamera per selfie volante, è lecito supporre che il DJI Neo avrà un obiettivo con messa a fuoco fissa e apertura fissa, come l'HoverAir X1 e il DJI Avata 2. Non abbiamo ancora informazioni su quale sarà l'apertura del diaframma, anche se immaginiamo che sia compresa tra f/2,4 e f/2,8.

DJI Neo - first specs: 135 grams, AI subject tracking, 4K Ultra-stabilized, 3 batteries in the Fly more combo. Price only 329? These will sell like hot cakes. pic.twitter.com/5Lm8AUScDAJuly 31, 2024

Anche per quanto riguarda il campo visivo del DJI Neo siamo all'oscuro di tutto. L'HoverAir X1 copre un angolo di 90 gradi, mentre il DJI Avata 2 è molto più ampio, con 155 gradi. La posizione del DJI Neo all'interno di questo intervallo avrà una forte influenza sull'esperienza di volo, ma non è necessariamente indicativa del fatto che si tratti di un drone per selfie o FPV: piloti FPV diversi preferiscono angoli di visione diversi.

Quello che sappiamo da un post di @JasperEllens, che sembra rivelare la confezione di vendita al dettaglio del DJI Neo, è che la scatola promette "4K Ultra-Stabilized Video", una specifica che supera la risoluzione di 2,7K dell'HoverAir X1. Dato che DJI ha da tempo fissato il livello di stabilizzazione delle immagini in volo, ci aspettiamo che il DJI Neo abbia buone prestazioni in questo senso.

DJI Neo: Caratteristiche

Le fughe di notizie promettono "AI Subject-Tracking" e "QuickShots".

Notizie contrastanti sulla possibilità che Neo supporti i DJI Goggles 3

La scatola di vendita trapelata ci dice anche quali caratteristiche dobbiamo aspettarci dal DJI Neo. Ad avvalorare l'idea che il Neo sarà un piccolo e divertente rivale dell'HoverAir X1, la confezione annuncia il supporto per il decollo e l'atterraggio con il palmo della mano, una caratteristica che abbiamo già visto sul DJI Spark. Questo suggerisce che il Neo sarà un drone divertente e portatile per il volo all'interno e all'esterno (a seconda della velocità del vento), che potrà essere lanciato direttamente dalla mano.

Anche il supporto per "AI Subject-Tracking" e "QuickShots" sono menzionati sulla confezione. Come abbiamo visto su altri droni DJI, tra cui il DJI Mini 4 Pro, queste funzioni consentono ai piloti di catturare facilmente immagini cinematografiche quando lavorano da soli, seguendo automaticamente i soggetti ed eseguendo movimenti a mezz'aria con un solo tocco.

Spark back to life in a Mavic form? pic.twitter.com/V9B19qb5R2July 25, 2024

Nella confezione al dettaglio è assente qualsiasi riferimento al supporto per le cuffie che sarebbe necessario per il volo FPV. Come già detto, il design del DJI Neo si presta bene al pilotaggio in prima persona. Ciò ne accrescerebbe la popolarità. Ma per funzionare con cuffie come i DJI Goggles 3, il Neo avrebbe probabilmente bisogno della connettività Ocusync 4, e non abbiamo visto nulla che suggerisca la sua presenza sulla scheda tecnica.

The Avata 2 (above) is designed to work with DJI's Goggles 3 headset, which the Neo looks increasingly likely to support too (Image credit: DJI)

Ora è emerso un post su Reddit con uno screenshot del software che pretende di mostrare il Neo in un elenco di droni con supporto per i Goggles 3, ma siamo cauti sulla fonte di queste informazioni. Altri leaker DJI, tra cui @OsitaLV, hanno precedentemente suggerito che il Neo non avrà la funzionalità FPV.

Abbiamo un'indicazione sulla capacità della batteria, basata su un'etichetta trapelata del modello. Questa indica una cella da 1.435 mAh all'interno del DJI Neo, più piccola della batteria da 1.480 mAh del DJI Spark. Le prestazioni nel mondo reale dipenderanno da fattori quali l'efficienza aerodinamica e la velocità del vento, anche se diversi post su X (ex Twitter) hanno suggerito tempi di volo di 15 o 16 minuti.

DJI Neo: Riassunto

Con un prezzo entry-level e un fattore di forma minuscolo, le prove trapelate indicano sempre più il DJI Neo come un drone 4K divertente e portatile che porta avanti lo spirito del DJI Spark, completo di supporto per il decollo e l'atterraggio con il palmo della mano. Il suo design sembra derivare dalla serie DJI Avata, con protezioni per le eliche che potrebbero renderlo sicuro per il volo in ambienti chiusi. Le dimensioni trapelate suggeriscono anche che sarà il drone più piccolo e leggero di DJI fino ad oggi.

Le speculazioni più accese attualmente ruotano intorno alla possibilità che il DJI Neo sia una fotocamera volante per selfie o un drone FPV, con supporto per i Goggles 3 di DJI. Da quello che abbiamo visto, le caratteristiche trapelate puntano più verso la prima ipotesi: pensiamo che il DJI Neo sia progettato come un mini drone economico, facile da pilotare per i principianti quasi ovunque, con utili funzioni video in volo come il tracciamento del soggetto e i QuickShots. Tuttavia, sembra sempre più probabile che supporti anche i Goggles 3 per il volo FPV.

Se si confronta il basso costo del DJI Neo (si parla di 329 dollari per il Fly More Combo) con il prezzo molto più alto dell'Avata 2 (999 dollari / 879 sterline / 1.499 dollari australiani) per il Fly More Combo, è chiaro che i due droni sono destinati a mercati molto diversi. In ogni caso, le indiscrezioni suggeriscono che non dovremo aspettare molto per saperne di più, con alcune fughe di notizie che indicano un potenziale lancio del DJI Neo già questo mese.