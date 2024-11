Nikon svela la Z50 II, rivelati i primi dettagli

Nikon ha aggiornato la sua fotocamera Z50 di quattro anni fa, presentando la nuova Z50 II. Questo modello, che mantiene lo stesso sensore APS-C da 20,9 MP, include però il nuovo processore Expeed 7, che offre numerosi miglioramenti in termini di prestazioni.

La Z50 II vanta un sistema di autofocus simile a quello delle fotocamere mirrorless professionali Z8 e Z9 di Nikon, con nove modalità di rilevamento dei soggetti, il tracking 3D, aree di messa a fuoco personalizzabili e una funzione AF-A (autofocus automatico) più intelligente. Inoltre, debutta la modalità Product Review, che semplifica il passaggio dalla messa a fuoco sui volti a quella sugli oggetti, proprio come la modalità autofocus Product Showcase di Sony.

La fotocamera offre anche riprese in modalità raffica con un secondo di pre-cattura, che consente di scattare a 15fps o 30fps (solo in formato JPEG). Per i video, la Z50 II supporta il 4K a 30fps, sovracampionando da una risoluzione di 5,6K, garantendo immagini nitide e dettagliate.

La Z50 II è la seconda fotocamera Nikon compatibile con il servizio Nikon Cloud, dopo la Z6 III. Gli utenti possono caricare e archiviare le loro immagini online e trasferire profili colore personalizzati (chiamati Picture Profiles) direttamente dalla comunità Nikon Cloud, funzionalità che ricorda quella della Panasonic Lumix S9. Un nuovo pulsante Picture Profile consente un accesso rapido a queste impostazioni.

In termini di maneggevolezza, la Z50 II ha un mirino elettronico (EVF) con il doppio della luminosità rispetto alla Z50, uno schermo touchscreen più grande da 3,2 pollici con una cerniera aggiornata che consente una maggiore flessibilità di movimento, una presa più ampia e un flash integrato, rendendola l'unica fotocamera mirrorless di Nikon a offrire questa caratteristica.

Il prezzo della Z50 II è di 849 sterline per il solo corpo macchina, 999 sterline con l'obiettivo 16-50 mm, o 1.199 sterline per il kit a due obiettivi che include anche l'obiettivo 50-250 mm. Le vendite inizieranno a fine novembre. I prezzi per gli Stati Uniti e l'Australia saranno annunciati successivamente.

La Z50 II sembra una discreta mirrorless per i fotografi alle prime armi , ma Nikon la propone per i creatori di contenuti: riuscirà a centrare l'obiettivo?

(Image credit: Nikon)

Una fotocamera con una crisi d'identità?

Nikon sta puntando molto sulla promozione della sua nuova Z50 II come fotocamera ideale per i creatori di contenuti, ma, a mio parere, non è la scelta più ovvia tra le fotocamere mirrorless con sensore APS-C della casa giapponese per questo tipo di utilizzo.

La Z50 II è certamente una fotocamera piacevole da usare per i fotografi, grazie al suo design in stile mini-DSLR, che include un'impugnatura più comoda e un mirino elettronico (EVF) più luminoso. Tuttavia, per i creatori di contenuti che cercano una fotocamera che si distingua per flessibilità video e design accattivante, la Z30, più economica, o la Z fc dal look vintage risultano scelte più adatte. Allo stesso modo, ci sono anche modelli concorrenti come la Fujifilm X-M5 e la Sony ZV-E10 II, che potrebbero risultare più allettanti per chi ha un occhio attento ai video.

Questo non vuol dire che la Z50 II sia priva di qualità. Anzi, si tratta della fotocamera mirrorless con sensore APS-C più potente di Nikon, grazie all'adozione dell'ultimo processore Expeed 7, che assicura prestazioni più rapide, incluso un tempo di avvio più veloce, come sottolineato da Nikon.

(Image credit: Nikon)

La Z50 II offre anche funzionalità video migliorate, come il video 4K a 10 bit fino a 30 fps, grazie al sovracampionamento da 5,6K, e include il profilo colore N-Log di Nikon. Inoltre, è la prima fotocamera Nikon a supportare il livestreaming tramite USB-C, senza la necessità di utilizzare il software Nikon Webcam Utility.

Tuttavia, manca di alcune funzionalità specifiche per i creatori di contenuti, come le modalità video verticali per i social, disponibili invece nella Fujifilm X-M5. Questa fotocamera, infatti, offre una risoluzione video superiore di 6,2K, che consente anche la ripresa verticale, e include microfoni interni multidirezionali, che possono essere utilizzati separatamente o insieme, una caratteristica particolarmente utile per i video. La X-M5, con il suo design compatto, estetica accattivante e modalità di simulazione pellicola, appare come una scelta più mirata per i creatori di contenuti.

Sembra che Nikon abbia progettato la Z50 II come una fotocamera ad alte prestazioni per hobbisti, che presto recensiremo in dettaglio. Sebbene sia una fotocamera versatile e potente, non credo che rappresenti la scelta ideale per i creatori di contenuti, come suggerisce il marketing di Nikon. Un eventuale successore della Z30 sembrerebbe essere una proposta più adatta a questo segmento.