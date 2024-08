Arrivano i Mac con hip M4, e forse avranno finalmente più RAM

A quanto pare, Apple si sta impegnando a testare quattro nuovi modelli di Mac dotati di M4, in vista del loro presunto rilascio nel corso dell'anno, e sembra che sia in arrivo un grosso aggiornamento per il MacBook Pro entry-level in termini di dotazione base di RAM (e un potenziale cambiamento anche per quanto riguarda la CPU).

Tutto ciò emerge dall'ultimo rapporto scritto da Mark Gurman di Bloomberg (via MacRumors), una fonte sempre presente di fughe di notizie su Apple, che ci dice che Apple è impegnata ad "aumentare" i test di un quartetto di Mac con il processore M4.

Il leaker ci ha già informati (più volte) che i modelli di MacBook Pro, Mac mini e iMac con SoC M4 saranno lanciati nel 2024, probabilmente a ottobre.

Gli ultimi indizi di Gurman si basano su una ricerca nei registri degli sviluppatori che ha portato alla scoperta di quattro Mac dotati di chip M4 entry-level. Il rapporto afferma che tre di questi modelli di Mac utilizzano una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, e che lo stesso SoC M4 presente negli iPad Pro di fascia alta sarà utilizzato in alcuni dei nuovi Mac M4.

L'altro M4 individuato ha una CPU a 8 core e una GPU a 8 core, che sarebbe una nuova configurazione per il silicio M4, non utilizzato nei modelli di iPad Pro attualmente in commercio.

È qui che ci viene detto del potenziale aggiornamento della RAM, dato che questi Mac M4 sono tutti dotati di 16GB o 32GB di memoria unificata - non ci sono configurazioni da 8GB. Allo stesso tempo, si noti la svolta sul fronte della CPU: Gurman menziona solo il processore M4 di base, e non le varianti M4 Pro o Max più potenti.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Analisi: Perché una maggiore quantità di RAM su tutta la linea ha senso

Ricordiamo che si tratta di modelli Mac entry-level, e quindi il chiaro indizio che emerge è che Apple intende specificare il MacBook Pro 14 pollici M4 di livello base con 16 GB di RAM (in linea con la versione da 16 pollici, che già lo fa). E, molto probabilmente, 16 GB saranno il requisito minimo anche per il Mac mini e l'iMac e, di conseguenza, per il MacBook Air M4, che arriverà l'anno prossimo.

Per certi versi, ha senso che questo upgrade di memoria venga applicato a tutti i Mac di Apple per la generazione M4. Certo, per quanto riguarda il MacBook Pro, un portatile professionale destinato a carichi di lavoro più pesanti, avere modelli con 8 GB di RAM sembra un po' ridicolo nel 2024, oltre che cinico (una mossa per convincere gli acquirenti a pagare a caro prezzo il necessario upgrade a 16 GB).

Tuttavia, più in generale, dobbiamo considerare l'attuale percorso di Apple con i suoi dispositivi, che è quello di sfruttare l'intelligenza artificiale con una grande scommessa sull'Apple Intelligence. Come abbiamo visto in precedenza, ci sono già funzioni legate all'intelligenza artificiale per la codifica (in Xcode 16, la piattaforma di sviluppo app di Apple) che richiedono 16 GB per funzionare, e in futuro le funzionalità di Apple Intelligence in macOS potrebbero essere più esigenti in questo senso. Con il passaggio a una configurazione di base di 16 GB per tutti, Apple si metterebbe al passo con i concorrenti dell'intelligenza artificiale, ovvero Microsoft e i suoi PC Copilot+ che richiedono 16 GB come configurazione minima di memoria.

Riteniamo quindi che questa sia una possibilità concreta: 16 GB per tutti i Mac, anche se certamente per il MacBook Pro 14 pollici M4 sembra molto probabile. Per questo portatile, la mossa è attesa da tempo.

Naturalmente, dobbiamo stare attenti a leggere troppo in questa notizia - si tratta di informazioni trapelate che potrebbero essere sbagliate, in ogni caso - e lo stesso è ancora più vero quando si tratta della chicca relativa al processore qui riportata.

Il fatto che non siano stati individuati modelli M4 Pro o Max potrebbe semplicemente riflettere il fatto che questi non erano presenti nei registri degli sviluppatori per qualsiasi motivo (potrebbero esistere, ma essere un po' più indietro nei test). potrebbe suggerire che nel 2024 arriveranno solo Mac con modelli M4 vanilla, ma ne dubitiamo. Perché? Questo escluderebbe apparentemente il MacBook Pro da 16 pollici e, a quanto pare, gli schermi per questo modello sono già in spedizione, secondo un altro noto leaker di Apple (che ha raddoppiato l'indiscrezione).

Per il momento, quindi, accantoniamo le speculazioni sulla CPU, anche se, dato che ci si aspetta prestazioni AI più vivaci dall'M4, l'accoppiamento con 16 GB di RAM su tutti i Mac ha un certo senso - la domanda è, in particolare nel caso del MacBook Pro 14 pollici entry-level, come influirà sul prezzo? Si spera che non sia così importante come l'upgrade a 8 GB che si paga ora.