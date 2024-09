Qualcomm si prepara a comprare Intel! Invece no, ecco perché è un'idea senza senso

Qualcomm sta comprando Intel? Oggi ho visto questa domanda su X (Twitter) e mi ha fatto pensare: in che razza di mondo alla rovescia vivono queste persone? In effetti, anche alcuni organi di informazione hanno pubblicato titoli che ponevano la stessa domanda, e io sono qui per chiarire le cose.

No, Qualcomm non sta acquistando Intel e non lo farà tanto presto. Nonostante i recenti successi ottenuti con il nuovo chip Snapdragon X Elite, Qualcomm non si è avvicinata a Intel con alcun tipo di piano di acquisizione, e la stessa Intel sembra ancora impegnata a fondo nel settore dei processori, soprattutto con quanto sembrano impressionanti i suoi prossimi chip Lunar Lake.

È stata una settimana un po' movimentata in termini di notizie sul settore informatico: AMD ha rivelato che abbandonerà la GPU di punta per i videogiochi e abbiamo avuto il primo assaggio dell'intelligenza Apple all'evento "Glowtime", ma non arriverà sugli iPhone o sui Mac ancora per un po'. Tra questi, Reuters ha pubblicato un rapporto in cui si afferma che Qualcomm ha "esaminato l'acquisizione di diverse parti di Intel".

Ora, l'articolo della Reuters contiene la frase "fonti dicono" più volte nelle prime righe e Qualcomm stessa si è rifiutata di commentare, quindi prendete tutto questo con un pizzico di sale. Ma, per dirla in breve, tutto ciò che sappiamo è che Intel potrebbe cercare di eliminare alcune parti non redditizie della sua attività, dato che si trova ad affrontare alcune turbolenze finanziarie, e Qualcomm potrebbe essere stata interessata all'acquisto di queste unità aziendali.

Un nuovo combattente sale sul ring

Non si può negare che Qualcomm stia cavalcando il momento. Al Computex 2024 di Taipei, all'inizio di quest'anno, ho personalmente riferito che Qualcomm è stata la chiara vincitrice dell'evento, con un entusiasmante discorso che ha visto la partecipazione di numerosi dirigenti di produttori di computer portatili, tutti impegnati nel lancio dello Snapdragon.

Il chip Snapdragon X Elite si è rivelato un'enorme scossa per il mercato dei processori per computer portatili. (Image credit: Future / Philip Berne)

Non è un segreto che Intel abbia avuto qualche difficoltà negli ultimi tempi; l'enorme sconvolgimento causato dall'arrivo dello Snapdragon X Elite ha scosso l'intero mercato dei computer portatili, un'area in cui Intel ha storicamente dominato. AMD continua a offrire una concorrenza agguerrita in altri settori, portando i suoi potenti system-on-a-chip su PC portatili come l'Asus ROG Ally X , mentre il concorrente MSI Claw A1M, equipaggiato con Intel, è stato... stancante.

Anche gli investitori sembrano non essere soddisfatti della recente performance di Intel. Questa settimana la capitalizzazione di mercato del gigante dei processori è scesa a 80 miliardi di dollari, il minimo da oltre un decennio. Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato di Qualcomm si attesta a 176 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo, mentre il concorrente di lunga data AMD si attesta a 224 miliardi di dollari e gli investimenti nell'intelligenza artificiale di Nvidia hanno avuto un enorme ritorno, portandoli alla sbalorditiva cifra di 2,62 trilioni di dollari.

Mai scommettere contro Intel

Devo dire, però, che non sono preoccupato. Anche se Qualcomm finirà per acquistare alcune delle attività commerciali di Intel - forse la sua attività di progettazione di PC client, come suggerito dalle fonti di Reuters - c'è molto potenziale per il Team Blue di riprendersi.

Con una data di uscita confermata al 24 settembre per le nuove CPU Lunar Lake e una serie di laptop che monteranno questi chip (oltre a un MSI Claw 8 rapidamente riavviato) Intel è pronta a risorgere. All'orizzonte ci sono anche le GPU Arc "Battlemage" di seconda generazione di Intel, che potrebbero essere una gradita aggiunta al mercato delle schede grafiche a prezzi accessibili, anche se le Arc di prima generazione non sono riuscite a fare il botto.