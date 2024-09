AMD userà l'IA per aumentare la durata della batteria con FSR 4, rivoluzione per il gaming portatile?

AMD ha intenzione di potenziare la prossima generazione della sua tecnologia FSR utilizzando l'intelligenza artificiale, in quello che il Team Red ammette essere un'inversione di tendenza rispetto alla sua posizione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di aumentare il frame rate nei giochi per PC.

Questo è emerso da un'intervista che Tom's Hardware ha condotto con Jack Huynh, Senior VP e GM del Computing and Graphics Group di AMD. Esplorando l'argomento della durata della batteria in portatili da gioco come l'Asus ROG Ally X, Huynh ha lamentato la mancanza di longevità quando si fruisce di giochi più impegnativi (citando Black Myth: Wukong come esempio).

Qual è la cura per questo? Si tratta di un problema estremamente spinoso da affrontare. Tuttavia, Huynh ritiene che l'FSR 4, che riduce il carico di lavoro dell'hardware, sarà un elemento importante per ottenere un maggior rendimento dai giochi più impegnativi, e che la tecnologia di generazione dei fotogrammi (cioè l'inserimento artificiale di fotogrammi extra per aumentare il numero di fotogrammi al secondo) utilizzerà l'intelligenza artificiale.

Huynh ha dichiarato a Tom's: "Ora stiamo cercando di generare fotogrammi basati sull'intelligenza artificiale, l'interpolazione dei fotogrammi e l'idea è di aumentare l'efficienza per massimizzare la durata della batteria. E poi potremmo bloccare i fotogrammi al secondo, magari a 30 o 35 fotogrammi al secondo. Il mio obiettivo numero uno in questo momento è massimizzare la durata della batteria".

Huynh ammette che si tratta di un cambiamento importante per passare all'intelligenza artificiale, ma ha detto al suo team che voleva qualcosa con un time to market molto veloce con FSR 4, e che il futuro era l'intelligenza artificiale in questo senso - e AMD ha "cambiato completamente rotta" circa un anno fa per passare all'intelligenza artificiale con la prossima generazione di FSR.

Facciamo un quadro generale sull'upscaling

Per molti versi, il passaggio all'IA sembra inevitabile, e non solo perché l'intelligenza artificiale è una presenza così importante nell'intero settore tecnologico di questi tempi.

Mentre AMD ha inizialmente denigrato la necessità dell'IA con tecnologie di upscaling come l'FSR, l'umore del Team Red è chiaramente cambiato negli ultimi tempi. Infatti, altri dirigenti di AMD, come il CTO di Mark Papermaster, hanno già lasciato intendere che l'FSR verrà infuso con l'IA a un certo punto, e sembra che questo sia esattamente ciò che sta accadendo con l'FSR 4.

Il fatto che FSR 4 aumenti la durata della batteria può sembrare strano, ma nel contesto questo fa parte della conversazione che Tom ha avuto con Huynh alla recente fiera IFA 2024, dove il dirigente ha parlato specificamente dei palmari. Quindi, non cercate di leggere troppo in questa storia: non è che l'FSR 4 sarà progettato unicamente per le console portatili da gaming.

Tuttavia, il fatto che AMD abbia pensato che FSR 4 possa essere utilizzato per rafforzare l'area più debole dei portatili Windows 11 (e anche di Steam Deck) è sicuramente degno di nota e forse riflette l'importanza che il Team Red attribuisce al mondo dei portatili da gaming in questo momento.

In breve, FSR 4 non si limiterà ad aumentare l'efficienza, ma sarà solo una parte di un puzzle più grande (e con i palmari, la tecnologia potrebbe sfruttare le potenti NPU delle nuove CPU mobili che accelerano notevolmente i carichi di lavoro dell'IA). Si spera che l'intelligenza artificiale si unisca anche al miglioramento di altre importanti considerazioni, come la qualità dell'immagine upscalata con FSR 4 e l'attenuazione dei glitch (qualcosa che FSR 3.1 è stato criticato per non aver affrontato).

Con questa intervista, tuttavia, stiamo ottenendo solo un piccolo e fugace assaggio dei piani di AMD e non conosciamo assolutamente il quadro completo. Tuttavia, ciò che sappiamo è che AMD sta introducendo l'intelligenza artificiale per potenziare in qualche modo l'FSR 4, e forse la tecnologia next-gen non è poi così lontana.

