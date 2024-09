Dell e HP frenano su Windows 11: la domanda di PC AI sta cambiando i piani?

Con la scadenza del termine di vita di Windows 10 ormai alle porte, molte aziende e privati cercheranno potenzialmente di acquistare nuovi PC e di passare a Windows 11.

Ma, forse sorprendentemente, alcuni grandi produttori di computer non sono così sicuri di rilasciare questi nuovi dispositivi.

Il presidente e amministratore delegato di Dell Technologies, Michael Dell, ha dichiarato che l'ondata di aggiornamenti "è stata sicuramente tardiva" (via TheRegister) a causa di una serie di fattori, tra cui l'incertezza economica, l'aggiornamento a Windows 10 appena effettuato e l'incompatibilità dell'hardware.

Aggiornamento di Windows 11

Dell ha dichiarato: "Prima di tutto abbiamo una data certa della fine del ciclo di vita di Windows 10 e siamo quasi a un anno da quella data, il personale IT delle aziende inizia a fare confusione e a dire: 'Oh, è meglio fare qualcosa'".

Anche Enrique Lores, CEO di HP, ha parlato dell'incombente ondata di refresh durante una recente conferenza, affermando: "Innanzitutto c'è un'ampia e vecchia base installata di PC. Molti di questi PC sono stati acquistati durante il COVID e ora sono passati quattro o cinque anni dall'acquisto e dovranno essere sostituiti".

"Vediamo anche un'opportunità guidata dal refresh di Windows 11, che sta iniziando solo ora... è questo che sta alla base di alcuni dei punti di forza che vediamo sul lato commerciale. Microsoft... inizierà a interrompere il supporto per le versioni precedenti e questo vincola sempre la sostituzione e l'aggiornamento", ha aggiunto Lores.

Tuttavia, una delle maggiori spinte agli aggiornamenti dovrebbe essere rappresentata dai PC con intelligenza artificiale: entrambi i CEO prevedono un aumento delle vendite in futuro, anche se è possibile che ciò non avvenga almeno quest'anno. Parlando degli strumenti di AI per i PC, Michael Dell ha dichiarato: "Tutti li vorranno. Ogni software che utilizzerete avrà un assistente AI. Stiamo già iniziando a vederlo. E la maggior parte di questi cicli di IA verrà eseguita localmente sul PC".

"E questo è solo un altro tassello di un lungo ciclo che va avanti da molto tempo in cui si vuole che il PC faccia di più di quello che faceva prima. Per questo lo si sostituisce... Siamo decisamente fiduciosi che il refresh sia in arrivo", ha proseguito.

"Non ho incontrato nessun cliente che abbia detto: 'Stiamo pianificando un aggiornamento, ma non vogliamo un PC abilitato all'intelligenza artificiale', ma è una questione di costi. Cosa viene fornito? Per questo l'intero settore si sta attrezzando...". ha concluso Dell.

HP prevede inoltre che i PC AI rappresenteranno un aumento del 5-10% dei prezzi medi di vendita e che la metà di tutte le spedizioni sarà costituita da PC AI entro tre anni. Lores ha citato diversi vantaggi dei PC AI, come l'utilizzo dell'AI on premise piuttosto che attraverso il cloud, che ridurrà i costi nel lungo periodo.