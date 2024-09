Se hai iPhone 15 Pro puoi già usare Apple Intelligence, ecco come

Apple ha rivelato l'iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, e iPhone 16 Pro Max durante l'evento "It's Glowtime" del 9 settembre, ponendo l'accento sulle capacità di intelligenza artificiale della sua ultima linea di iPhone. Come ha detto Tim Cook durante il livestream, questi telefoni sono i "primi iPhone progettati da zero per Apple Intelligence".

Detto questo, la versione di iOS 18 che verrà distribuita con la linea di iPhone 16 il 20 settembre non conterrà alcuno strumento di Apple Intelligence. Questo perché Apple sta rimandando il rilascio di Apple Intelligence a ottobre e, anche in questo caso, alcune funzioni di Apple Intelligence saranno ulteriormente ritardate fino alla fine dell'anno.

Tuttavia, per alcuni utenti di iPhone c'è un modo per sperimentare subito le funzioni di Apple Intelligence, anche se attraverso una versione beta di iOS destinata esclusivamente agli sviluppatori.

Prima del lancio della linea iPhone 16, Apple ha rilasciato la versione iOS 18.1 developer beta 3 che consente agli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max di accedere alle prime funzionalità di Apple Intelligence come Writing Tools, riepiloghi delle notifiche, la modalità di messa a fuoco Riduci interruzioni e Clean Up.

MacRumors fa notare che, grazie a un nuovo aggiornamento, questa beta per sviluppatori (e quindi l'Apple Intelligence) sarà disponibile anche sulla famiglia iPhone 16 al momento del lancio. Nel frattempo, però, ecco come installare la beta per sviluppatori di iOS 18.1 su un iPhone 15 Pro o iPhone 15 Pro Max.

Come installare la beta per sviluppatori di iOS 18.1 con Apple Intelligence

Non è necessario aspettare l'iPhone 16 (sopra) per accedere all'Apple Intelligence. (Image credit: Aplpe)

Prima di tutto: iOS 18.1 developer beta 3, come tutte le versioni beta per sviluppatori, è una versione non definitiva del sistema operativo destinata agli sviluppatori per testare le nuove funzionalità e aggiornare le loro app. Le versioni beta per sviluppatori non sono consigliate al pubblico, ma se volete usare subito l'intelligenza di Apple, potete accedere al livello gratuito del programma Apple Developer per scaricare la beta oggi stesso.

Vi consigliamo vivamente di eseguire un backup del vostro iPhone prima di aggiornare a qualsiasi versione beta, in quanto queste build sono soggette a bug e complessivamente meno affidabili delle versioni stabili; per ulteriori informazioni, potete consultare la nostra guida su come eseguire il backup di un iPhone.

Per installare la beta 3 per sviluppatori di iOS 18.1, visitate la pagina Apple Developer e accedete con il vostro ID Apple. Se non avete ancora aderito al programma Apple Developer, dovrete leggere e accettare l'Apple Developer Agreement.

Dopo esservi iscritti, andate nell'app Impostazioni del vostro iPhone. Dovreste trovare l'aggiornamento della beta per sviluppatori nella sezione Generale, sotto la scheda Aggiornamento software, lo stesso posto in cui si trovano gli aggiornamenti regolari.

Una volta trovata questa opzione, è semplice installare la beta come qualsiasi altro aggiornamento software per iPhone.

Come nota CNET, l'installazione della beta in questo modo richiede un po' di spazio libero. Se il vostro iPhone ha quasi esaurito lo spazio di archiviazione, potete installare la beta anche collegandolo a un Mac.

Per farlo, scaricate l'immagine di ripristino di iOS 18.1 beta dal sito Apple Developer. Quindi, collegate l'iPhone al Mac, aprite il Finder e fate clic sull'iPhone nella sezione Posizioni. Infine, tenete premuto il tasto Opzione, fate clic su Controlla aggiornamento e selezionate l'immagine di ripristino di iOS 18.1 per avere beta scaricata.