Google Gemini 2.0 in arrivo a dicembre? Ecco cosa aspettarsi

Model upgrades are rumored for Google Gemini

Gemini 2.0 potrebbe arrivare a dicembre

Aspettatevi miglioramenti delle prestazioni su tutta la linea

ChatGPT-5 può essere lanciato nello stesso momento

Negli ultimi giorni, sono emerse notizie sul possibile lancio di un modello di ChatGPT-5 da parte di OpenAI, notizie che il CEO Sam Altman ha definito "fake news". Nel frattempo, si parla della prossima introduzione di Google Gemini 2.0, prevista nei prossimi due mesi.

Le informazioni su Gemini 2.0 provengono da The Verge, tramite 9to5Google. L'ultima versione significativa di Gemini, la 1.5, è stata rilasciata a febbraio. Google utilizza il nome Gemini per i suoi bot AI e per i modelli che li supportano.

Attualmente, non ci sono dettagli specifici riguardo alle novità o ai miglioramenti previsti per Gemini 2.0. Tuttavia, basandosi sulle versioni precedenti, si possono ipotizzare miglioramenti nelle risposte, con un’elaborazione più veloce, la capacità di gestire input più lunghi e una codifica più affidabile.

Secondo il rapporto, Gemini 2.0 potrebbe non offrire il miglioramento delle prestazioni che gli sviluppatori si aspettavano inizialmente. È interessante notare che questa situazione sembra riguardare non solo i modelli di Google, ma tutti i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in generale.

Mantenere il ritmo

(Image credit: Google)

Se Google, e forse OpenAI, dovessero lanciare aggiornamenti dei loro modelli di intelligenza artificiale prima della fine dell’anno, ciò dimostrerebbe quanto tempo e risorse le aziende stiano investendo nel settore per rimanere competitive.

Negli ultimi tempi, diverse aziende di AI hanno introdotto nuovi strumenti per la creazione di video, migliorato la generazione di immagini e sviluppato funzioni di ricerca personalizzate. Inoltre, la prossima settimana, milioni di possessori di iPhone potranno sperimentare per la prima volta l’intelligenza artificiale di Apple.

Tuttavia, siamo ancora in attesa del lancio dell'assistente AI di nuova generazione, Project Astra, di cui è stata mostrata una demo al Google I/O 2024 a maggio. Questo progetto combina input e output in modo più avanzato e naturale rispetto al passato.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Anche se abbiamo avuto l'opportunità di vedere Project Astra, non sembra esserci un legame diretto con Gemini 2.0, anche se potrebbe utilizzare la tecnologia di quest'ultimo. Naturalmente, forniremo aggiornamenti non appena ci saranno novità ufficiali.