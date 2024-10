Altman risponde alle speculazioni: il rilascio di ChatGPT-5 è lontano

Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, ha liquidato con un tweet su X.com una notizia riportata dai media sull'imminente rilascio di Orion, che di fatto è ChatGPT-5. Ha definito la notizia "una fake news fuori controllo", smentendo le voci di una nuova versione di ChatGPT prima di dicembre. Ha descritto la notizia come "fake news fuori controllo", smentendo le voci di una nuova versione di ChatGPT prima di dicembre.

fake news out of controlOctober 25, 2024

Il rapporto di The Verge cita "fonti" che affermano che Microsoft sta pianificando di ospitare Orion, il successore di ChatGPT-4, sui suoi server a novembre, facendo pensare a un rilascio del nuovo LLM in tempo per il secondo compleanno di ChatGPT il mese prossimo.

Il 2° compleanno di ChatGPT

Altman, che ha una storia di messaggi criptici su X.com che alludono ai prossimi rilasci di prodotti in modo codificato, ha postato il 21 ottobre " Il secondo compleanno di ChatGPT è il mese prossimo!", seguito da un tweet che diceva: " Cosa dovremmo regalargli per il compleanno...".

whoa ChatGPT's 2nd birthday is next month!October 21, 2024

Molti utenti hanno pensato che il lancio di un nuovo prodotto fosse imminente, in concomitanza con il secondo compleanno di ChatGPT (ChatGPT è stato rilasciato il 30 novembre 2022). L'ultimo post di Altman su X.com, tuttavia, sembra eliminare ogni ambiguità sull'evento.

In un precedente post criptico del 14 settembre, Altman aveva scritto: "Adoro essere a casa nel Midwest. il cielo notturno è così bello. sono entusiasta che le costellazioni invernali sorgano presto; sono così belle".

i love being home in the midwest.the night sky is so beautiful.excited for the winter constellations to rise soon; they are so great.September 14, 2024

Poiché la costellazione invernale di Orione è più visibile nel cielo notturno da novembre a febbraio, questo è stato considerato un altro indizio sulla possibile data di uscita di Orione.

Il più popolare in assoluto

ChatGPT è il chatbot più utilizzato, con ben oltre le 24,9 milioni di ricerche al mese.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

ChatGPT può essere utilizzato per diverse attività utili come la pianificazione di un viaggio, la ricerca di argomenti per un progetto scolastico o semplicemente per elaborare un piano per far decollare la vostra prossima idea imprenditoriale.

ChatGPT sarà integrato in una prossima versione di Apple Intelligence, in esecuzione sui dispositivi Apple compatibili, e sarà accessibile attraverso l'assistente virtuale Siri. ChatGPT è accessibile anche tramite un'applicazione mobile indipendente che dispone di una modalità vocale avanzata , che consente di chattare con l'intelligenza artificiale proprio come si farebbe con un essere umano.

Abbiamo contattato OpenAI per un commento su questa storia, ma ci hanno semplicemente rimandato al tweet di Altman, dicendo: "La risposta migliore è il tweet di Sam, che riassume tutto!".