Grado presenta le HP100 SE: un omaggio moderno alle iconiche cuffie degli anni '90

Gli audiofili conoscono bene il marchio Grado, specializzato in cuffie aperte e con sede a Brooklyn. Se state cercando ottimi modelli on-ear, vi consiglio di dare un’occhiata alle cuffie Hemp di fascia alta o alle più abbordabili SR80x. Le nuovissime Signature HP100 SE, presentate di recente, sono un tributo contemporaneo alle iconiche HP1, realizzate dal fondatore Joseph Grado tra il 1989 e il 1992.

Le HP100 SE sono dotate di driver di nuova concezione e, per la prima volta, presentano cavi staccabili. Hanno anche un nuovo design dell'archetto, che segna una "nuova direzione di design" per l'azienda a conduzione familiare. Come sempre, queste cuffie sono assemblate a mano presso la sede di Grado a Brooklyn.

In occasione di quello che sarebbe stato il centesimo compleanno di Joseph Grado, l'azienda ha lanciato queste cuffie in edizione speciale. "Anche se zio Joe ci ha lasciato 10 anni fa, la sua presenza sarà sempre con noi nei Grado Labs", ha affermato John Grado, nipote di Joseph e CEO dell'azienda.

Grado Signature HP100 SE: specifiche, prezzi e tutto quello che c'è da sapere

Grado afferma che, sebbene le HP100 SE siano ispirate a cuffie iconiche, il loro sviluppo è avvenuto "da zero". Queste cuffie presentano un nuovo driver da 52 mm, dotato di un cono in carta composita e di una bobina mobile in alluminio leggero placcato in rame. Gli alloggiamenti, realizzati in alluminio trattato, rendono omaggio all'eredità delle cuffie Signature HP1/2/3 originali, con il nome del prodotto inciso sulla faccia.

Le HP100 SE sono disponibili esclusivamente in grigio spazio e rappresentano il primo modello di Grado con cavi staccabili. Ogni alloggiamento è collegato tramite un connettore mini XLR a 4 pin e terminato con un connettore da 6,3 mm. In futuro, l'azienda prevede di offrire altre opzioni di cavi staccabili, inclusi connettori bilanciati e varie lunghezze.

Per garantire il comfort durante lunghe sessioni di ascolto, il nuovo archetto presenta il 50% di imbottitura in più rispetto ai modelli precedenti. Le aste in acciaio inossidabile, un marchio di fabbrica di Grado, possono essere regolate e ruotate fino a 105 gradi per minimizzare la fatica d'ascolto. Le Grado Signature HP100 SE saranno disponibili a partire da novembre.