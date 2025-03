Meta e Ray-Ban ci provano con Coperni, ma il risultato delude

Ray-Ban e Meta hanno collaborato con Coperni per realizzare un nuovo modello di smart glasses

Il design presenta una montatura nera traslucida e lenti a specchio

La produzione è limitata a 3.600 unità e il prezzo è di circa 510 euro

Dopo il teaser della scorsa settimana, il nuovo modello in edizione limitata degli occhiali smart Ray-Ban Meta è finalmente arrivato, ma il risultato è piuttosto deludente. La buona notizia? Se non riuscirete ad accaparrarvi uno dei 3.600 pezzi disponibili, probabilmente non ve ne pentirete troppo.

Molti si aspettavano che il nuovo design fosse ispirato ad A$AP Rocky, attuale direttore creativo di Ray-Ban, ma invece il brand ha scelto di collaborare con Coperni, presentando una semplice rivisitazione degli Wayfarer. Il modello è stato svelato domenica 9 marzo, durante la sfilata di Coperni alla Paris Fashion Week.

Rispetto alle precedenti edizioni limitate degli smart glasses Ray-Ban e Meta, questa versione mantiene la montatura traslucida, ma opta per un nero semi-trasparente invece del classico look completamente trasparente. Le lenti a specchio grigie completano il design, con il logo Coperni inciso sulle aste.

Dal punto di vista tecnico, non ci sono novità rispetto agli altri modelli di Ray-Ban Meta. Questi occhiali funzionano come cuffie open-ear, offrono una fotocamera in prima persona per scattare foto e registrare video, e integrano un assistente AI indossabile, utile per funzioni come la traduzione in tempo reale.

(Image credit: Ray-Ban / Meta / COperni)

Non posso negare che questi occhiali smart in edizione limitata abbiano uno stile accattivante, ma il design è molto più anonimo di quanto mi aspettassi. Non c’è nessuna nuova forma della montatura o un dettaglio distintivo che renda davvero unica questa collaborazione tra Meta, Ray-Ban e Coperni, la prima con un marchio esterno.

La delusione è ancora maggiore considerando che, rispetto ai modelli precedenti in edizione limitata, questi occhiali non offrono nessuna caratteristica innovativa. Le versioni precedenti, per esempio, avevano lenti fotocromatiche, una scelta ideale per chi vuole usare gli smart glasses in qualsiasi condizione di luce. Al contrario, le lenti specchiate di questo modello risultano utili solo con il sole, limitandone la versatilità.

Se invece questo design ti piace e non vuoi lasciarti sfuggire la collaborazione con Coperni, è meglio affrettarsi: la produzione è limitata a 3.600 unità, e potrebbero esaurirsi rapidamente.