Samsung annuncia visore Android XR: evento il 21 ottobre

Samsung terrà un evento virtuale il 21 ottobre per annunciare un dispositivo Android XR

Chi lo prenota ora può ottenere un credito di 90 euro per altri prodotti Samsung

Samsung, con Qualcomm e Google, sta anticipando Project Moohan da mesi

Samsung ha annunciato che svelerà il suo nuovo visore XR con sistema operativo Android XR. Il nuovo dispositivo, possibile concorrente di Apple Vision Pro, attualmente chiamato Project Moohan, sarà rivelato il 21 ottobre alle 22:00 EDT (ovvero mercoledì alle 11:00 ora coreana, nella città natale di Samsung) durante un evento intitolato Worlds Wide Open.

Non sappiamo molto del dispositivo o dei piani di lancio di Samsung, ma se il tuo interesse è già stato suscitato, puoi registrarti per acquistare il visore ora e ottenere un piccolo bonus per la tua fiducia, senza alcun costo.

Samsung sta anticipando Project Moohan da parecchio tempo, e il dispositivo ha fatto una breve apparizione il mese scorso al Qualcomm Snapdragon Summit... sotto vetro, e noi l'abbiamo provato al Google I/O. Il nuovo visore utilizzerà presumibilmente l'ultimo chipset Snapdragon XR2 di Qualcomm, ma restano molte domande sulle sue specifiche e capacità.

(Image credit: Samsung)

Cosa sappiamo del Project Moohan: non molto!

Questo ci dice alcune cose. Primo, prodotti reali saranno presto disponibili. Samsung probabilmente non offrirebbe un bonus pre-lancio per un prodotto che non sarà disponibile fino al prossimo anno. Il nuovo visore sarà disponibile il 21 ottobre? Lo spero, ma se non lo fosse, mi aspetto che arrivi in tempo per le festività.

Secondo, abbiamo un'idea leggermente migliore di quanto potrebbe costare Project Moohan, o quanto non costerà. Cioè, non sarà economico. Samsung non darebbe un bonus di 90 euro per un visore che costa 450 euro e compete con Meta Quest 3. Sarà un visore XR più costoso e, si spera, più capace.

Non abbiamo visto smart glasses tra le notizie e gli indizi su Project Moohan, ma è possibile che possiamo scoprire di più, o addirittura vedere i primi smart glasses Samsung, la prossima settimana.

