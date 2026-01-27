Xreal ha appena risolto con un aggiornamento gratuito il più grande problema dei suoi occhiali XR

Xreal ha appena lanciato quello che potrebbe essere il suo miglior aggiornamento di sempre per i suoi smart glasses: la possibilità di convertire qualsiasi contenuto 2D in 3D. Ho avuto modo di provarlo e l'effetto è incredibile, sebbene a tratti sembri ancora un lavoro in fase di perfezionamento.

Gli occhiali XR sono ora in grado di eseguire questa operazione tramite una tecnologia che Xreal chiama Real 3D. Questa funzione ha debuttato inizialmente sugli occhiali Xreal 1S e, grazie a un aggiornamento, è ora disponibile anche sui modelli Xreal One e One Pro.

Una volta attivata, la funzione crea un senso di profondità in video e giochi precedentemente piatti. L'aspetto migliore è che funziona con qualsiasi app e sistema, poiché il processo non grava su smartphone, laptop o console: sono i componenti hardware degli Xreal a gestire interamente l'elaborazione 3D.

Ho iniziato testando il mio smartphone ancora prima di avviare le app e ho potuto constatare l'efficacia di Real 3D: lo sfondo del telefono — una foto che ho scattato alla mia fidanzata a Pompei — ha acquisito un effetto stereoscopico, così come le icone delle applicazioni, che sembravano fluttuare sopra la schermata.

(Image credit: Xreal)

Passando ai video, ho testato sia alcuni progetti d'animazione — Eyes of Wakanda e Phineas e Ferb — sia contenuti live-action, come Rogue One e l'ultimo video on-demand di uno streamer su YouTube.

L'animazione 2D è il campo in cui questa tecnologia brilla maggiormente. I bordi degli oggetti, essendo meglio definiti, sembrano aiutare il software a distinguere i vari elementi con più precisione; in Rogue One, al contrario, si notavano occasionali distorsioni lungo i contorni e alcuni livelli venivano sovrapposti in modo errato.

Eyes of Wakanda, caratterizzato da uno stile d'animazione 3D più complesso, si è posizionato nel mezzo. Il risultato è stato per lo più ottimo, ma a volte si sono verificati errori evidenti nel rendering degli occhiali. In ogni caso, ho trovato Real 3D generalmente impressionante e continuerò sicuramente a utilizzarlo.

È possibile regolare l'intensità dell'effetto stereoscopico nelle impostazioni degli occhiali. Si possono ridurre le imperfezioni a scapito della profondità del 3D, oppure rendere l'effetto molto più marcato, accettando però il rischio che il sistema fatichi maggiormente nelle scene più articolate.

You can play games in 3D too (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Conclusi i test video, sono passato al mio Asus ROG Ally X per avviare Sekiro e The Binding of Isaac. Proprio come accaduto con le serie TV, lo stile 2D più essenziale di Isaac ha permesso di ottenere un effetto 3D eccellente con maggiore facilità, mentre Sekiro ha mostrato talvolta il fianco a qualche difficoltà.

Le criticità riscontrate in Sekiro sono state influenzate anche da alcuni cali prestazionali evidenti — come un framerate più basso e un leggero input lag — che hanno reso un po' più complicata l'esecuzione del suo gameplay basato sulla precisione.

Esattamente ciò che serve al XR

Tutto questo per dire che Real 3D è uno strumento davvero impressionante, sebbene ancora in fase di perfezionamento, come già riscontrato dal mio collega Lance Ulanoff durante la prova degli Xreal 1S. Nonostante qualche sporadica sbavatura, ho adorato utilizzarlo e sono entusiasta di vedere come Xreal farà evolvere questa tecnologia nel tempo.

Ricordo di aver chiacchierato con il loro team durante un evento di un paio di anni fa, dove lamentavamo la mancanza di contenuti 3D accessibili per l'hardware XR. All'epoca, fatta eccezione per Disney Plus su Apple Vision Pro, non era affatto semplice acquistare o noleggiare un film in 3D.

Come sottolineato da un altro partecipante alla conversazione, la verità taciuta è che, per ottenere contenuti 3D per i propri occhiali, bisognava spesso ricorrere alla pirateria.

Questa situazione è ovviamente tutt'altro che ideale, specialmente per un mezzo come l'XR, che è perfettamente posizionato per sfruttare i contenuti stereoscopici. Per questo motivo, sono entusiasta che Xreal abbia preso l'iniziativa con Real 3D, decidendo di portare forzatamente i contenuti tridimensionali sulla propria piattaforma mentre i produttori di contenuti continuano a prendere tempo.

Anotehr Xreal upgrade (Image credit: Future / Hamish Hector)

È sicuramente un’altra freccia nell’arco già ben fornito degli occhiali Xreal e sono certo che, con il tempo, Real 3D non potrà che migliorare. Ora la palla passa ai concorrenti: Viture offre qualcosa di simile, ma richiede l’installazione di un’app sul dispositivo, mentre molti altri occhiali non dispongono ancora di un equivalente.

Come provare Real 3D

Se vuoi provare Real 3D in prima persona, avrai bisogno di un paio di occhiali Xreal One, Xreal One Pro o Xreal 1S.

I dispositivi dovranno inoltre essere aggiornati all'ultimo firmware. Il modo più semplice per farlo è visitare la pagina di aggiornamento di Xreal dal PC, collegare gli occhiali tramite il cavo USB-C e seguire le istruzioni a schermo per installare l'update.

Una volta completata l'installazione, collega gli occhiali a un dispositivo compatibile e apri il menu delle impostazioni premendo due volte il pulsante rosso sulla montatura. Nelle impostazioni del display, seleziona Real 3D e inizia a divertirti con il nuovo strumento.

Tornando nelle impostazioni puoi disattivare Real 3D, operazione possibile anche semplicemente scollegando e ricollegando gli occhiali al dispositivo. Inoltre, è possibile regolare l'intensità degli effetti 3D.