Android XR, la visione dietro il nuovo prodotto

Una rivoluzione nella tecnologia indossabile è ormai all'orizzonte. Presto vedremo una legione di occhiali smart che combinano informazioni audio e visive potenziate dall'AI, fornite on-demand e on-need (su richiesta e al momento del bisogno), con o senza l'aiuto dello smartphone nelle vicinanze, e tutto questo senza l'imposizione di un look stravagante o di un disagio fisico. Tuttavia, la rivoluzione deve ancora essere costruita su momenti di "illuminazione" (aha! moments – la sensazione di scoperta) e forse anche sulla paura di essere tagliati fuori (FOMO).

Questa è la conclusione a cui sono giunto dopo aver parlato con Juston Payne, Senior Director di Product Management per XR in Google. Stavamo chiacchierando pochi istanti dopo aver avuto i miei "momenti di illuminazione" con gli occhiali smart Android XR (prototipi a livello di dev-kit) con schermo monoculare e a doppio schermo. Potete leggere di più su questa impressionante anteprima qui.

Ciò che ha convinto me (e chiaramente anche Payne) che questa sia la prossima grande novità è stata un'esperienza personale che il dirigente ha vissuto in Italia. Payne ha spiegato che la sua famiglia era in viaggio a Roma, e "ho messo gli occhiali che avevi appena provato [il prototipo a doppio schermo Android XR] a mio figlio di 10 anni, Clark. Li abbiamo messi e gli abbiamo chiesto dove volesse andare. Così ha chiesto agli occhiali [Gemini] di portarlo a una gelateria". Payne ha concordato sul fatto che, considerata la calura, si trattava di un'ottima scelta.

"E poi gli occhiali gli hanno mostrato dove andare", ha spiegato Payne, descrivendo la capacità degli occhiali XR monoculari e a doppio schermo di proiettare una mappa di Google, la navigazione turn-by-turn e persino di mostrare la direzione in base alla posizione, proprio davanti agli occhi.

"Così mia moglie, mia figlia e io abbiamo seguito Clark attraverso le strade tortuose di Roma per arrivare a una gelateria. Come se vivesse lì. Come se fosse un abitante del luogo.

"Quello per me è stato il momento in cui ho sentito: 'Oh wow, le cose sono cambiate'. Cioè, questo è molto diverso. Questo è molto nuovo. È molto potente. È questo tipo di evoluzione che siamo davvero entusiasti di portare avanti".

Getting to the tipping point

C'è, tuttavia, ancora molta strada da fare tra il momento di "illuminazione" della famiglia Payne e la vera e propria Paura di Perdersi Qualcosa ("FOMO"), quel momento in cui la disponibilità e l'ubiquità degli occhiali smart Android XR genereranno FOMO tra gli altri consumatori e ne guideranno l'adozione.

Google e il suo partner Android XR, Samsung, hanno già annunciato partnership con produttori di occhiali come Warby Parker e Gentle Monster. Ho fatto notare, tuttavia, che la maggior parte delle persone probabilmente acquista ancora i propri occhiali da negozi come LensCrafters e Visionworks. Payne ha richiamato l'annuncio della partnership con Kering Eyewear, ma anche in quel caso si tratta di un fornitore di occhiali di lusso.

Payne ha riconosciuto che la visione prevede una disponibilità molto più ampia.

"Quindi l'idea è che, nel tempo, vogliamo arrivare alla visione che hai espresso – ovvero che chiunque possa entrare in un negozio e scegliere di acquistare una versione smart, alimentata da Android XR e Gemini. E quello sarà un futuro davvero entusiasmante da raggiungere."

La chiave, mi ha detto, è assicurarsi che l'industria fornisca i giusti fattori di forma, e soprattutto i giusti prezzi. Le opzioni per le lenti, ha aggiunto, dovrebbero essere "inclusive delle diverse esigenze visive delle persone".

Un momento cruciale per Android XR

Payne e io abbiamo parlato mentre Google e i suoi partner si stavano preparando a dare il via all'evento Android Day: XR Edition (8 dicembre), il momento in cui tutti avrebbero visto la sua visione per gli occhiali smart basati su Android XR.

Gli occhiali, sebbene non ancora pronti per il grande pubblico, sono l'indicazione più chiara dei piani e delle ambizioni complete di Android per Android XR, che Payne mi ricorda essere "la prossima piattaforma informatica. Quindi, è una nuova importante categoria che vedrà la luce nei prossimi anni e diventerà una parte fondamentale della vita delle persone in futuro".

Gli occhiali a schermo singolo e doppio, insieme all'Xreal Aura (rivelato nello stesso evento) e al visore per realtà mista Samsung Galaxy XR che ho recensito di recente, rappresentano ora l'intero spettro delle attuali ambizioni di Android XR di Google.

Sebbene tutti siano costruiti sulle fondamenta dell'intelligenza di Gemini, ci sono differenze che ho riscontrato nelle mie demo pratiche. Ero curioso di sapere se Google stesse dettando, ad esempio, lo stile del display, che spazia dagli schermi Sony Micro OLED e i prismi presenti sull'Xreal Aura (che si collega in tethering a un compute pack tascabile) all'alta risoluzione e all'ampio FoV (campo visivo) del Galaxy XR, e poi alla tecnologia a guida d'onda sottile e trasparente che si trova nei due prototipi di occhiali smart Android XR autonomi.

Risulta che, sebbene Google non stia imponendo le esperienze di visualizzazione, è comunque "molto decisa" su questo argomento. Ci sono, ha spiegato Payne, delle ragioni per tutte queste differenze.

"In realtà è utile pensare qui in termini del tipo di utilizzo che ci aspettiamo dai prodotti, e poi lavoriamo con le aziende partner sulle soluzioni più appropriate", ha detto.

I casi d'uso definiscono i display

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

I prodotti utilizzati in modo "episodico", come l'Aura o il Galaxy XR, richiedono sistemi ottici che diano priorità a un ampio campo visivo (Field of View). Per questi prodotti, l'occlusione parziale o persino completa del campo visivo del mondo reale è accettabile, poiché spesso si è seduti, ad esempio, a giocare o a guardare un video.

Ovviamente, i requisiti sono diversi per gli occhiali in cui non è possibile permettersi che le lenti siano spente o occluse in modo significativo. "Per questi, è necessaria una lente completamente trasparente. Una lente bella e cristallina che integri un display costruito direttamente al suo interno. Queste saranno soluzioni a guida d'onda (waveguide)."

Riteniamo che la stessa persona avrà probabilmente più prodotti XR nel corso della sua vita. Juston Payne, Senior Director di Product Management per XR in Google.

L'idea di Android XR non è solo un concetto "taglia unica", ma Payne immagina un futuro in cui le persone possiederanno più di un dispositivo XR. "Riteniamo che la stessa persona avrà probabilmente più prodotti XR nel corso della sua vita. Un po' come una persona non ha un portatile o un telefono; ne ha uno e l'altro".

Naturalmente, questo significa occhiali ancora più leggeri e sottili e, in generale, montature smart più economiche e facilmente accessibili, e ci sarà un ecosistema e delle app a supporto degli occhiali smart. Payne è entusiasta del futuro e vede un parallelo con almeno un'altra epoca tecnologica.

"Pensiamo che questo sia in realtà uno spazio molto embrionale e la sua storia non è ancora stata scritta. Quindi è fantastico vedere che c'è slancio, ed è fantastico vedere che c'è una certa trazione in giro. Ma, sai, contestualizzando: non ci sono ancora occhiali là fuori che abbiano un ecosistema di app annesso. Quindi, in un certo senso, è quasi come il lancio dell'iPhone, quando non c'era l'App Store; c'è stato quel piccolo periodo di tempo. Siamo ancora in quell'era."