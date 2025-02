Philips presenta le nuove cuffie ANC con 50 ore di autonomia e batterie sostituibili

Le Philips H8000E sono nuove cuffie con cancellazione del rumore

Dotate di driver in grafene da 40 mm, audio ad alta risoluzione e Bluetooth Auracast

Batterie facilmente sostituibili per una maggiore sostenibilità

Philips ha annunciato il suo nuovo modello di cuffie con cancellazione del rumore, le Philips H8000E, pensate per competere con i migliori dispositivi del settore. Si tratta di cuffie over-ear con cancellazione attiva del rumore, personalizzabili tramite l’app Philips Headphones, dotate di Bluetooth LE Audio e del codec LC3 di nuova generazione, supporto per Bluetooth Auracast e un’impressionante autonomia di 50 ore con ANC attivato (che arriva a 70 ore disattivandolo). Un dettaglio importante è la presenza di batterie sostituibili per migliorare la riparabilità.

Tuttavia, manca ancora un'informazione chiave: il prezzo. Philips ha definito queste cuffie di fascia media, il che potrebbe tradursi in un costo che varia tra i 150 e i 250 dollari, a seconda del mercato di riferimento. Il lancio è previsto per settembre 2025 negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, il che le porterà a competere direttamente con le attese Sony WH-1000XM6, previste per l’estate, oltre a un probabile calo di prezzo delle attuali Sony WH-1000XM5.

Le H8000E offrono alcuni vantaggi rispetto a Sony, il più evidente essendo la durata della batteria di 50 ore con ANC attivo, nettamente superiore alle 30 ore dei modelli Sony. Inoltre, il supporto al codec LC3 garantisce un audio ad alta risoluzione e una qualità sonora migliorata con un consumo energetico inferiore, una caratteristica ancora poco diffusa tra le cuffie premium.

Come le cuffie Sony, anche queste supportano il codec Bluetooth LDAC per una qualità audio superiore. La cancellazione del rumore è regolabile su cinque livelli attraverso l’app, e Philips promette una qualità delle chiamate migliorata grazie a microfoni con intelligenza artificiale.

Il design è pieghevole, pensato per il trasporto, e il peso ridotto le rende più comode per un utilizzo prolungato. Philips ha anche tenuto conto della sostenibilità, utilizzando plastica riciclata nella costruzione e rendendo facilmente sostituibili sia le batterie integrate che i cuscinetti auricolari, con l’intento di garantire una maggiore longevità del prodotto (sperando che il processo di sostituzione sia più semplice rispetto a quello di altri modelli testati da iFixit in passato).

Con ancora otto mesi prima del lancio, la vera sfida per Philips sarà assicurarsi che la qualità del suono, le funzionalità e il prezzo rimangano competitivi. Il mercato potrebbe cambiare notevolmente nel frattempo, con possibili nuove uscite non solo da parte di Sony, ma anche di Sennheiser e altri marchi di riferimento nel settore.