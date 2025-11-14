Sony WH-1000XM4: Black Friday anticipato, prezzo minimo storico in Italia con sconti a catena

Se le migliori cuffie a cancellazione del rumore sono in cima alla vostra lista di acquisti, è il momento giusto per agire. Le eccellenti Sony WH-1000XM4 sono state avvistate in offerta a partire da circa 188€ - 189€, un prezzo che batte ogni record precedente nel mercato italiano.

Questo prezzo eccezionale le rende un acquisto praticamente obbligato per chi cerca qualità audio premium e un'efficace isolamento acustico senza spendere una fortuna. Diverse piattaforme, come Amazon e altri store online, stanno proponendo le XM4 a un costo che si aggira tra i 188€ e i 199€, ben al di sotto del loro prezzo medio.

Sony WH-1000XM4: Da Sony Australia Nonostante siano sul mercato dal 2020, le Sony WH-1000XM4 restano un punto di riferimento nella categoria. Offrono una qualità audio impeccabile, una cancellazione del rumore leader del settore, funzioni smart molto utili e sono comodamente pieghevoli. A meno di 200€, sono un affare da Black Friday da non lasciarsi scappare.

Se puntate al modello più recente, le Sony WH-1000XM5, considerate il loro prezzo più elevato. Tuttavia, anche queste stanno vedendo ribassi significativi in concomitanza con le promozioni di fine anno, risultando un acquisto consigliato per chi desidera l'ultima evoluzione della tecnologia Sony.