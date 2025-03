Sony WH-1000XM4 in mega sconto su AliExpress: qualità top a un prezzo minimo

Chi cerca cuffie di alta qualità con una cancellazione del rumore senza pari troverà nelle Sony WH-1000XM4 la scelta ideale. Grazie alla tecnologia avanzata di riduzione del rumore, al suono immersivo e al massimo comfort, queste cuffie sono perfette per chi desidera un'esperienza audio superiore, sia per l'ascolto musicale che per il lavoro o i viaggi.

Ora sono disponibili a un prezzo eccezionale: da 500€ a soli 186€, con un risparmio del 62%, esclusivamente su AliExpress.

AliExpress Sony SONY WH-1000XM4: era 500,09 € ora 186,18 € Da Ali Express Le Sony WH-1000XM4 sono cuffie wireless over-ear con cancellazione attiva del rumore di alto livello. Offrono audio di qualità premium, lunga autonomia (fino a 30 ore), ricarica rapida e funzioni smart come il Speak-to-Chat e il supporto a più dispositivi. Ideali per chi cerca comfort e isolamento sonoro eccellente.

Come ottenere lo sconto esclusivo

AliExpress celebra il suo 15° anniversario con offerte straordinarie. Per rendere l'acquisto ancora più conveniente, è possibile applicare codici sconto esclusivi al momento del pagamento, in questo caso vi consigliamo di applicare il codice sottostante, ma di seguito troverete la tabella con tutti gli altri:

TECHR20 - 20€ di sconto per ordini superiori a 139€

Di seguito, trovate la tabella con tutti i codici sconto che potete utilizzare per i vostri acquisti:

Swipe to scroll horizontally Sconti per il 15esimo anniversario Codice Sconto (€) Spesa Minima (€) Validità TECHR2 2 19 17-26 marzo TECHR6 6 39 17-26 marzo TECHR8 8 59 17-26 marzo TECHR12 12 89 17-26 marzo TECHR20 20 139 17-26 marzo TECHR40 40 239 17-26 marzo TECHR60 60 369 17-26 marzo TECHR70 70 469 17-26 marzo

Perché scegliere le Sony WH-1000XM4?

- Cancellazione del rumore leader del settore

- Bluetooth multipoint per connettere due dispositivi contemporaneamente

- Autonomia fino a 30 ore con ricarica rapida

- Audio di alta qualità con supporto per LDAC e DSEE Extreme

- Microfono integrato per chiamate chiare e assistenti vocali

- Questa è un'opportunità unica per acquistare le Sony WH-1000XM4 a un prezzo mai visto prima.

- Offerta valida dal 17 al 26 marzo, fino a esaurimento scorte.

Se sei alla ricerca di altri modelli di qualità, puoi consultare la guida aggiornata sulle migliori cuffie (e auricolari) per scoprire ulteriori opzioni.