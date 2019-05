Migliori cuffie del 2019: la guida definitiva alle novità e alla migliore qualità audio

Migliori cuffie del 2019: Benvenuti al riepilogo completo di TechRadar delle migliori cuffie in ogni formato e ad ogni fascia di prezzo nel 2019

È difficile immaginare un mondo senza cuffie, un mondo nel quale la musica si può ascoltare esclusivamente ai concerti o sugli altoparlanti. Naturalmente le cuffie hanno delle limitazioni, ma c'è un motivo se sono sopravvissute fino a oggi.

Sì, ci sono stati dei cambiamenti nel corso degli anni, sono state aggiunte numerose funzioni come la cancellazione del rumore, l’audio ad l’alta risoluzione (Hi-Res) via Bluetooth ma, nella maggior parte dei casi, un paio di cuffie comprato 20 anni fa può reggere il confronto con quelle di oggi.

Finché ne comprate un paio di buona qualità, può andare comunque bene.

Il ragionamento che sta dietro all'acquisto di un paio delle migliori cuffie sul mercato odierno è quello di avere le funzioni di oggi e una qualità costruttiva che duri nel tempo. Certo, potete comprare un paio di cuffie prese dal cestino delle offerte vicino alla cassa, ma è improbabile che durino per un anno intero, figuriamoci per uno o due decenni.

Cuffie di Marzo La grande novità di questo mese è il lancio di Apple AirPods 2, che includono la funzionalità "Hey Siri", la ricarica wireless e una connettività migliorata. Il mese scorso abbiamo recensito le Grado GW100 Wireless, un paio di cuffie aperte progettate per un audio estremamente accurato. Inoltre, JLab ha rilasciato gli auricolari wireless di Epic Air Elite di seconda generazione che garantiscono ben 38 ore di autonomia.

Detto questo, la nostra missione è quella fornirvi un paio di cuffie dalla qualità audio eccezionale, le migliori cuffie acquistabili, anche con un budget limitato.

Nel corso degli anni abbiamo ascoltato centinaia di cuffie di ogni marca, modello e tipologia, in modo da poter stilare le liste delle migliori cuffie con cancellazione del rumore , le migliori cuffie wireless , i migliori auricolari , ecc...

Vi invitiamo a consultare le liste su TechRadar, ma se avete fretta e vi interessano le "migliori cuffie" e basta, questo è il posto giusto. Di seguito ci sarà la nostra selezione delle migliori cuffie per ogni categoria. Non solo, per ogni gruppo abbiamo indicato un'opzione dal costo più abbordabile in modo tale che possiate trovare il paio di cuffie che amerete anche senza spendere cifre esagerate.

Quali sono le migliori cuffie da comprare in questo momento? Ecco una rapida occhiata alle migliori cuffie di quest'anno:

Migliori cuffie del 2019: Sony WH-1000XM3

Le cuffie che possono fare tutto

Design acustico: Chiuso | Peso: 254 g | Lunghezza cavo: 1,2 m | Risposta in frequenza: 4 Hz - 40k Hz | Driver: 40 mm | Tipologia di driver: Neodimio | Sensibilità: 104,5 dB/mW (1 kHz) | Impedenza: 47 ohm | Portata wireless: 10 m | NFC: Sì

Cancellazione del rumore eccezionale

Qualità del suono fantastica

30 ore di batteria

La qualità delle chiamate lascia a desiderare

Quello che sorprende delle nuove Sony WH-1000XM3 è che siano in linea con quello che la Sony ha rilasciato negli ultimi due anni, cioè le Sony WH-1000XM2 e le Sony MDR-1000X . Vale a dire che sono le migliori cuffie con cancellazione del rumore e che possono battere a mani basse qualsiasi cosa offra Bose.

Questo si deve al fatto che, mentre Bose ha compiuto un lavoro eccezionale sviluppando il proprio algoritmo per la cancellazione del rumore, Sony ha perfezionato la riproduzione audio e creato un algoritmo che si adatta alla situazione nella quale si trova chi ascolta, in grado di creare non una, ma multiple barriere sonore.

Oltre ad essere eccezionali nell’isolare i rumori esterni, le cuffie Sony sono pronte per l'audio Hi-Res e supportano l'aptX, aptX HD e i codec LDAC. Inoltre sono compatibili con Google Assistant. Se avete bisogno di un paio di cuffie che possa affrontare qualsiasi sfida ed eccellere in ogni contesto, fanno al caso vostro.

Migliori auricolari in-ear: 1More Triple Driver

La vostra ricerca per un buon audio con il miglior rapporto qualità prezzo finisce qui

Design acustico: Chiuso | Peso: N/A | Lunghezza cavo: N/A | Risposta in frequenza: 20-40kHz | Driver: N/A | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: 99 dB/mW | Impedenza: 32 ohm | Portata wireless: N/A | NFC: N/A

Ottima qualità sonora

Design e costruzione eccellente

Rapporto qualità/prezzo senza paragoni

I comandi in plastica potrebbero sembrare di fattura inferiore rispetto al resto

Dopo aver trascorso alcune settimane sia con le 1MORE Triple Driver in-ear sia con le 1MORE Quad Driver in-ear , siamo rimasti stupefatti da quanto entrambe abbiano da offrire considerando le rispettive fasce di prezzo.

Per circa 100 euro è difficile pensare a un paio di auricolari con microfono integrato con un suono migliore delle 1MORE Triple Driver . (Detto questo, se desiderate un tocco extra per quanto riguarda il lusso e la raffinatezza, le 1MORE Quad Driver sono un affare al doppio del prezzo.)

Le Triple Drivers hanno veramente pochi difetti. Il cavo in gomma è fastidioso e il telecomando restituisce una sensazione meno lussuosa rispetto al resto, ma stiamo proprio cercando il pelo nell'uovo. Però, per questo prezzo, è impossibile trovare di meglio rispetto agli auricolari in-ear 1MORE Triple Driver.

Migliori auricolari low cost: RHA S500uu

Ottimo suono, auricolari in-ear a un prezzo incredibilmente contenuto

Design acustico: Chiuso | Peso: 14 grammi | Lunghezza cavo: 1,35 doppio materiale | Risposta in frequenza: 16-22kHz | Driver: Micro dinamico | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: 100 dB | Impedenza: 16 ohm | Portata wireless: N/A | NFC: N/A

Ottima qualità costruttiva

Audio ricco e bilanciato

A volte sibilano

Soundstage ristretto

Se tendete a perdere o rompere i vostri auricolari ma nonostante questo cercate un suono di alta qualità, è difficile trovare qualcosa di meglio rispetto alle RHA S500u. Questi auricolari sembrano essere stati collocati nella fascia di prezzo sbagliata vista l'alta qualità dell'audio: la qualità del suono è bilanciata con un leggero picco nei medi-bassi. I bassi sono leggermente enfatizzati ma non eccessivamente, presentano un buon impatto mantenendo un buon controllo. Gli alti, nonostante siano a volte sibilanti, rendono la musica più emozionante.

Leggi la recensione completa: RHA S500u

Migliori cuffie on-ear: Grado SR60e

Un suono eccellente per un prezzo eccezionale

Design acustico: Chiuso | Peso: N/A | Lunghezza cavo: N/A | Risposta in frequenza: 20 - 20kHz | Driver: N/A | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: 99 dB | Impedenza: 32 ohm | Portata wireless: N/A | NFC: N/A

Molto comode

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Molto consigliate

Mancano i controlli per il volume

Per questo budget non potete avere di meglio delle Grado SR60e. La terza generazione della gamma presentata dalla compagnia di Brooklyn, New York, è la più raffinata fino ad oggi. Le SR60e sono una scelta particolarmente intelligente per un paio di cuffie entry-level con una qualità audio di una fascia di prezzo nettamente superiore. Si tratta di cuffie con padiglioni aperti, e questo permette un'esperienza più ariosa rispetto a quello che offrono la maggior parte delle altre cuffie on-ear. In poche parole si tratta del nostro punto di riferimento per quanto riguarda le on-ear.

(Abbiamo recensito le SR60i, ma le più recenti SR60e sono estremamente simili nel design e nelle prestazioni).

Migliori cuffie on-ear: Urbanears Plattan II

Le migliori cuffie low cost che potete acquistare senza rinunciare al comfort

Design acustico: Chiuso | Peso: N/A | Lunghezza cavo: N/A | Risposta in frequenza: 20 - 20kHz | Driver: N/A | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: 99 dB | Impedenza: 32 ohm | Portata wireless: N/A | NFC: N/A

Molto comode

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Soundstage ristretto

Mancano i controlli per il volume

Il primo modello della serie Plattan si può definire accettabile, ma Urbanears non si è accontentata della mediocrità. L'azienda ha preso a cuore il feedback dei clienti e ha affrontato molte lamentele sul comfort, la qualità del suono e l'isolamento acustico. Nella maggior parte dei casi Urbanears è riuscita nel suo intento rendendo le Plattan II un successore degno delle cuffie più popolari dell'azienda.

In breve queste sono cuffie basilari senza molte funzioni aggiuntive. Ma, non avendo molte funzioni, permettono di avere un paio di cuffie cablate con un ottimo suono per un prezzo contenuto.

Migliori cuffie over-ear: Bowers & Wilkins P9 Signature

Cuffie premium che si concentrano sulla qualità del suono

Design acustico: Chiuso | Peso: 413 g | Lunghezza cavo: N/A | Risposta in frequenza: 2-30kHz | Driver: 40 mm Mylar/Titanio | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: 111dB SPL @ 1kHz – / 1Vrms | Impedenza: 22 ohm | Portata wireless: N/A | NFC: N/A

Livello di dettaglio eccezionale

Chiarezza lungo tutto lo spettro

Comode per lunghi periodi

Mancano funzioni extra

Il prezzo è alto

Le Bowers & Wilkins P9 Signatures sono semplicemente tra le migliori cuffie che abbiamo mai provato, per qualità audio . Hanno un suono pulito e raffinato che offre un livello di dettaglio impareggiabile.

Detto questo, rimane il fatto che non hanno molte funzioni aggiuntive. Si può spendere meno e prendere cuffie più adatte agli spostamenti giornalieri o ai viaggi in aereo grazie a funzioni aggiuntive come la cancellazione del rumore e la connettività Bluetooth.

Se invece volete investire in un paio di cuffie dalla qualità estremamente alta per ascoltare una collezione di musica di qualità altrettanto alta, in quel caso non c'è molta concorrenza in questa fascia di prezzo.

Migliori cuffie low cost over-ear: Audio-Technica ATH-SR5BT

Queste cuffie over-ear offrono delle ottime performance a un prezzo contenuto

Design acustico: Chiuso | Peso: 290 g | Lunghezza cavo: 1,2 m | Risposta in frequenza: 5-40kHz | Driver: 2 driver da 45 mm | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: 100 dB | Impedenza: 35 ohm | Portata wireless: N/A | NFC: N/A

Durata della batteria stellare

Suono bilanciato

Con il cavo la qualità audio è addirittura migliore

Gli alti possono essere leggermente troppo energici

Tipicamente gli audiofili evitano le cuffie wireless a causa di una bassa qualità sonora. Tuttavia, la qualità audio Bluetooth è migliorata sostanzialmente nel corso degli anni. Attualmente esistono molte cuffie che possono soddisfare anche agli appassionati di musica più intransigenti, grazie anche alla diffusione del supporto all'audio Hi-Res.

Detto questo, le Audio-Technica ATH-SR5BT offrono una delle migliori qualità audio tra le cuffie sotto i €150. Permettono di riprodurre qualsiasi genere musicale con una curva di risposta quasi totalmente neutra. Sono estremamente confortevoli per lunghe sessioni di ascolto e sono di buona qualità. La durata della batteria è altrettanto notevole, offre infatti quasi 40 ore di riproduzione con una carica. Nonostante non offrano funzionalità presenti nelle cuffie delle fasce di prezzo più alte come la cancellazione del rumore o il multi-device pairing, questi sacrifici valgono la pena di essere fatti per una qualità audio fenomenale.

Migliori cuffie con cancellazione del rumore: Bose QC 35 II

Le cuffie con cancellazione del rumore per chi non vuole sentire nient'altro che la propria musica

Design acustico: Chiuso | Peso: 234 g | Lunghezza cavo: N/A | Risposta in frequenza: N/A | Driver: N/A | Tipologia di driver: N/A | Sensibilità: N/A | Impedenza: N/A | Portata wireless: 10 m | NFC: Sì

Leader nel settore della cancellazione del rumore

Incredibilmente comode

Funzione instant mute assente

Materiale plastico, design semplice

Nonostante siano quasi identiche alle già eccellenti Bose QuietComfort 35, per il 2018 le Bose QuietComfort 35 II sono state aggiornate aggiungendo la compatibilità con Google Assistant. Questo significa che come in precedenza avrete la cancellazione del rumore per la quale è conosciuta Bose, ottima qualità sonora e comfort incredibile, oltre alla comodità di avere l'assistente di Google che potrà rispondere alle vostre domande durante i viaggi.

Nel complesso le Bose QC35 II NC sono delle cuffie eccellenti per viaggiatori e pendolari. Bose ha trovato un ottimo equilibrio tra le funzioni che potrà soddisfare la maggior parte degli ascoltatori. Nonostante non ci siano piaciute quanto le Sony WH-1000XM3 che si presentano con una qualità sonora migliore, rimangono comunque il top per quanto riguarda la cancellazione del rumore.

Migliori cuffie wireless: Beyerdynamic Amiron Wireless

Le cuffie wireless con la migliore qualità del suono che possiate comprare

Design acustico: Chiuso | Peso: 380 | Lunghezza cavo: 1,2 m rimovibile | Risposta in frequenza: 5-40kHz | Driver: 50 mm | Tipologia di driver: Dinamico, Tesla | Sensibilità: 100dB @ 1kHz | Impedenza: 32 ohm | Portata wireless: 10 | NFC: No

Comfort e qualità costruttiva eccellenti

Suono dettagliato, dinamico e spazioso

Qualità sonora paragonabile a delle cuffie cablate

Non ideali per il viaggio

Le Beyerdynamic Amiron Wireless sono le cuffie wireless con la qualità sonora migliore che si possano comprare. Il suono è spazioso, dettagliato e induce il desiderio di voler riscoprire la propria libreria musicale. Il design ingombrante e l'isolamento sonoro nella media le rende pessime per i viaggi, ma se state cercando le cuffie wireless con la miglior qualità sonora, le avete trovate.

Migliori cuffie wireless low budget: Plantronics BackBeat Pro 2

Le migliori compagne per un viaggiatore

Design acustico: Chiuso | Peso: 289 g | Lunghezza cavo: N/A | Risposta in frequenza: N/A | Driver: 40 mm | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: N/A | Impedenza: N/A | Portata wireless: 100 m | NFC: No

Incredibile autonomia di 24 ore

Bluetooth Multipoint

Suono piacevole

Design non adatto a tutti

Se viaggiate spesso vi sarete scontrati con cuffie che si scaricano troppo in fretta o che non sono in grado di isolare dal rumore esterno, per non parlare della qualità audio scadente. Permetteteci di presentarvi le Plantronics BackBeat Pro 2, tra le poche cuffie sul mercato che riescono fare tutto quello di cui vi abbiamo parlato qui sopra e che costano meno della metà rispetto ad un paio di marche più conosciute come Beats, Bose e Sony.

Inoltre includono una funzione per lo spegnimento automatico quando non vengono indossate, il che significa che è possibile massimizzare la durata della batteria con il minimo impegno.

In breve, le Plantronics BackBeat Pro 2 sono un eccellente paio di cuffie da viaggio con un‘autonomia incredibile, il massimo del comfort, la possibilità di accoppiare contemporaneamente due dispositivi e, cosa più importante, una buona qualità del suono per questa fascia di prezzo.

Migliori auricolari Bluetooth: RHA MA390 Wireless

Tra i migliori auricolari con archetto da collo a questo prezzo

Design acustico: Chiuso | Peso: 18 g | Risposta in frequenza: 20 - 20kHz | Driver: 6 mm | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: 92dB +/-3dB | Impedenza: 32 ohm | Portata wireless: 30 m | NFC: No

Qualità costruttiva eccellente

Suono dinamico

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Sconsigliate per l'attività fisica

Dopo aver trascorso diverse settimane con le RHA MA 390 Wireless, siamo rimasti estremamente colpiti da quello che RHA riesce a offrire. Le cuffie sono fatte estremamente bene, hanno un timbro sonoro divertente, e non rischiano di rompersi al primo impatto. Tutto questo ad un prezzo accessibile.

Il loro principale rivale, le OnePlus Bullets Wireless , sono anch'esse eccellenti, tuttavia preferiamo le RHA MA390 per il loro suono più dinamico e una qualità costruttiva migliore.

Migliori auricolari true wireless: RHA TrueConnect

Gli auricolari true wireless che sono di gran lunga migliori rispetto agli AirPods

Design acustico: Chiuso | Peso: 13 g | Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz | Driver: 6 mm | Tipologia di driver: Dinamico | Sensibilità: N/A | Impedenza: N/A | Portata wireless: 10 m | NFC: No

Suono bilanciato e dettagliato

Qualità costruttiva eccellente

Connessione affidabile

Trattiene troppo le impronte digitali

Sebbene le TrueConnect siano i primi auricolari true wireless targati RHA, l'azienda ha dimostrato di aver fatto il suo dovere per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo creando uno dei migliori auricolari true wireless sul mercato odierno. La combinazione della qualità sonora, autonomia della batteria e affidabilità wireless le rende un paio di auricolari sui quali è possibile fare affidamento tutti i giorni.

Le Jabra Elite 65t sono state la nostra scelta fino a questo momento e hanno stabilito lo standard per gli auricolari true wireless, e nonostante la qualità delle RHA TrueConnect, rimangono tuttora degli ottimi auricolari... è solo che preferiamo l'affidabilità e la qualità del suono delle RHA TrueConnect.

Detto questo, se state cercando degli auricolari true wireless, le RHA TrueConnect, al prezzo di €170, devono essere la vostra prima scelta.

