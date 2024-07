Il Galaxy Z Flip 6 è dotato di una modalità desktop nascosta che non è Samsung DeX

La modalità ambiente desktop Samsung DeX non è stata finora disponibile sui telefoni Galaxy Z Flip, incluso il Samsung Galaxy Z Flip 6 - ma il modello più recente ha una modalità desktop diversa nascosta che è possibile utilizzare.

Come rilevato da Android Authority, la modalità può essere attivata quando lo Z Flip 6 è collegato a un display esterno. Anziché limitarsi a rispecchiare lo schermo del telefono, la modalità consente di lavorare con le app in finestre separate e ridimensionabili (senza barra delle applicazioni).

Per prima cosa, è necessario forzare la modalità desktop per i display esterni nel software One UI 6.1.1 di Samsung, che richiede l'abilitazione delle Opzioni sviluppatore sul telefono; se siete interessati a provarla, Samsung fornisce le istruzioni qui.

Si tratta di un piccolo aggiornamento interessante che non conoscevamo in precedenza (non l'abbiamo scoperto durante il nostro hands-on del Samsung Galaxy Z Flip 6 ) ed è un altro motivo per prendere in considerazione il flip pieghevole come prossimo smartphone.

Ancora niente DeX

Samsung DeX in azione (Image credit: Future)

Se non avete mai incontrato Samsung DeX prima d'ora, vi permette essenzialmente di utilizzare il vostro telefono su uno schermo più grande come se fosse Windows o macOS, con tanto di supporto per una tastiera, un mouse e finestre fluttuanti che potete riposizionare a seconda delle necessità.

Anche se questa modalità desktop alternativa non sembra avere la potenza e le funzioni di DeX, è certamente meglio di niente. Significa che sul Galaxy Z Flip 6 è possibile lavorare seriamente, sia che si tratti di inviare e-mail, scrivere o modificare immagini.

L'esecuzione di un ambiente desktop è una sfida impegnativa per un telefono, e le preoccupazioni per il funzionamento del compatto flip pieghevole sono il motivo per cui DeX non è apparso finora sui telefoni flip, compreso il Samsung Galaxy Z Flip 5 dello scorso anno .

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Lo Z Flip 5 è stato in realtà il primo della serie a supportare l'uscita del display esterno, e ora lo Z Flip 6 ha migliorato ulteriormente la situazione. Quando il Samsung Galaxy Z Flip 7 arriverà l'anno prossimo, potremmo finalmente ottenere anche il supporto completo per Samsung DeX.