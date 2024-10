Samsung Galaxy S25 FE: lancio anticipato con Exynos 2400 e arrivo nel 2025?

Il Samsung Galaxy S24 FE è uscito da appena un mese, ma già si sentono le prime voci sul suo seguito, apparentemente chiamato Samsung Galaxy S25 FE. Queste prime indiscrezioni riguardano il chipset con cui il telefono sarà distribuito, segnando potenzialmente un altro capitolo della lunga lotta di Samsung per implementare il proprio chipset Exynos nella sua linea di smartphone. Secondo un post su X (ex Twitter) dell'informatore Jukanlosreve, il Samsung Galaxy S25 FE potrebbe essere dotato del chipset Exynos 2400.

Secondo un post su X (ex Twitter) dell'informatore Jukanlosreve, il Samsung Galaxy S25 FE potrebbe essere dotato del chipset Exynos 2400 di proprietà di Samsung.

A quanto pare, ciò fa seguito al fallimento delle trattative tra Samsung e MediaTek, che in un primo momento puntava a dotare la serie Samsung Galaxy S25 di un chipset MediaTek della serie Dimensity, prima di spostare l'attenzione sull'S25 FE.

Questo conferma un precedente post del noto informatore telefonico Ice Universe (via Wccftech), che ha recentemente suggerito che la serie Samsung Galaxy S25 utilizzerà il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, piuttosto che Exynos 2500 o Dimensity 9400.

Alcuni commenti al post di Jukanlosreve chiedono perché il Galaxy S25 FE dovrebbe ricevere l'Exynos 2400 piuttosto che il presunto chipset di punta Exynos 2500. In risposta, Jukanlosreve suggerisce che il Samsung Galaxy S25 FE sarà lanciato nell'aprile del 2025 per sfidare direttamente il vociferato iPhone SE 4, che secondo noi sarà lanciato anch'esso all'inizio del 2025.

Ciò apparentemente precluderebbe all'S25 FE l'utilizzo dell'Exynos 2500, che secondo Jukanlosreve potrebbe debuttare con il Galaxy Z Flip 7, il cui lancio è previsto per l'estate del 2025.

Questo è in contrasto con il consueto programma di rilascio autunnale della serie Galaxy S FE, per non parlare della vicinanza all'uscita dell'ultimo modello - infatti, abbiamo appena pubblicato la nostra recensione del Samsung Galaxy S24 FE.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Suggeriamo di prendere questa parte dell'indiscrezione con un pizzico di sale per il momento, poiché Samsung cambia molto raramente i suoi programmi di rilascio e non tende a sincronizzare le uscite con i concorrenti.

Le altre indiscrezioni, anche se un po' più consistenti, sono al momento del tutto ufficiose, quindi continuate a seguire i nostri servizi su Samsung e servizi sui telefoni per gli ultimi aggiornamenti ufficiali.