Diversi smartphone e tablet Samsung ottengono Live Translate e altre funzioni Galaxy AI

Samsung sta espandendo la disponibilità di OneUI 6.1 a più dispositivi dell'ecosistema Galaxy. Con l'ultimo aggiornamento, le funzioni AI che erano esclusive della serie Galaxy S24 troveranno posto sui migliori telefoni e tablet Samsung usciti dal 2023 in avanti.

L'elenco completo dei dispositivi supportati comprende l'intera famiglia Galaxy S23, con il Galaxy S23 FE di fascia media, il Galaxy Z Fold 5, il Galaxy Z Flip 5 e la serie Galaxy Tab S9.

L'aggiornamento comprenderà diversi strumenti per aiutare le persone ad affrontare una serie di attività. Il principale di questi è Circle to Search. Realizzato in collaborazione con Google, questo strumento di intelligenza artificiale consente di conoscere un soggetto sullo schermo cerchiando ciò che si vede. In questo modo, i risultati della ricerca di Google su quell'argomento vengono visualizzati in basso.

(Image credit: Google/Samsung)

Traduzioni in tempo reale

L'aggiornamento OneUI 6.1 include anche Live Translate, una funzione che "consente la traduzione bidirezionale di testo e voce... in tempo reale". È possibile utilizzarla durante una chiamata telefonica e il dispositivo Galaxy sarà in grado di riprodurre solo la traduzione, avvicinandosi così a un traduttore universale di Star Trek.

La terza funzione importante è Chat Assist, incluso nella Samsung Keyboard e in grado di offrire suggerimenti per migliorare i messaggi. Tra questi ci sono principalmente modifiche stilistiche con l'aiuto dell'intelligenza artificiale generativa per creare nuovi stili, come un messaggio più professionale o più ricco di emoji. Inoltre, mentre apporta queste modifiche, pulisce l'ortografia e la grammatica.

(Image credit: Samsung)

Infine, abbiamo la Modifica generativa per le immagini. Generative Edit è in grado di migliorare le immagini in modo significativo, aggiungendo o cambiando lo sfondo o rimuovendo completamente i pezzi. È possibile spostare e ridimensionare parti dell'immagine e Generative Edit creerà nuovi pezzi per colmare le lacune, se necessario. La funzione è molto simile al Magic Editor di Google in Google Foto sui telefoni Pixel, ma non è esattamente la stessa.

È importante sottolineare che con One UI 6.1 sono in arrivo altre funzioni, anche se non è noto se saranno presenti funzioni come Browsing Assist o Edit Suggestions. Il primo è in grado di creare "riassunti completi di articoli di notizie", mentre il secondo offre consigli su come abbellire le foto. Quando i nostri telefoni saranno aggiornati, lo sapremo con certezza.

Disponibilità

Tenete d'occhio l'aggiornamento, che verrà rilasciato a breve. Il roll out inizia giovedì 28 marzo. C'è un modo per provare le nuove funzioni prima del download. Innanzitutto, visitate la pagina ufficiale Try Galaxy, quindi installate l'applicazione. Verrà visualizzata una demo dell'interfaccia utente del Galaxy S24 sul dispositivo, dove sarà possibile vedere le funzioni AI in azione.

C'è la possibilità che OneUI 6.1 arrivi anche sulla serie Galaxy S22. In occasione di un recente incontro con gli azionisti, TM Roh, presidente e responsabile del settore MX di Samsung, ha fatto intendere che "le funzioni AI potrebbero arrivare anche sui vecchi telefoni Galaxy", ma al momento non c'è nulla di certo.