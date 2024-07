I vostri fogli di calcolo Microsoft Excel potrebbero presto avere molta più potenza AI

I ricercatori di Microsoft hanno presentato un modello linguistico di grandi dimensioni in grado di migliorare l'interazione e la comprensione dei fogli di calcolo, segnando un significativo passo avanti nella capacità dell'intelligenza artificiale di gestire i file Excel.

In un documento intitolato "SpeadsheetLLM: Encoding Spreadsheets for Large Language Models", il team si propone di esplorare le complessità e le sfide dell'applicazione dell'IA a insiemi di dati strutturati, logici e formulati.

SpreadsheetLLM promette la capacità di combinare questi insiemi di dati con le già comprovate capacità dei modelli linguistici di grandi dimensioni.

SpreadsheetLLM potrebbe rendere più efficiente l'IA nel vostro foglio Excel

Secondo i ricercatori, "SpreadsheetLLM è un approccio per la codifica dei contenuti dei fogli di calcolo in un formato che può essere utilizzato con modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e che consente a questi modelli di ragionare sui contenuti dei fogli di calcolo".

La ricerca rileva l'uso diffuso dei fogli di calcolo in varie operazioni commerciali, dal semplice inserimento dei dati alla complessa modellazione finanziaria. Tuttavia, nonostante l'importanza di questi file numerici, i LLM esistenti hanno faticato a strutturare i dati e le formule. Codificando i dati in un pacchetto comprensibile agli LLM, i ricercatori di Microsoft sperano di sbloccare la potenza di elaborazione degli attuali strumenti di IA generativa che utilizzano gli LLM esistenti nell'ambiente Excel.

Liberando tutto il potenziale dei dati dei fogli di calcolo, le aziende che utilizzano strumenti di IA generativa potrebbero migliorare il loro processo decisionale basato sui dati e migliorare l'efficienza di altre attività amministrative.

Sebbene SpreadsheetLLM sia attualmente poco più di un progetto di ricerca, il lavoro per migliorare la compatibilità tra i file Excel e gli strumenti di IA esistenti indica almeno la continua evoluzione della potenza dell'IA.

Inoltre, anche se l'azienda non si è ancora impegnata a costruire uno strumento del genere su scala più ampia, l'investimento multimiliardario di Microsoft in OpenAI, produttore di ChatGPT, e il successivo lancio di funzionalità di IA generativa nelle sue applicazioni per l'ufficio implicano che il gigante tecnologico è impegnato a rendere l'IA più accessibile.