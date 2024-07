Xiaomi sfida Samsung Galaxy Flip 6 con un modello ancora più avanzato

Durante il recente lancio del Samsung Galaxy Z Flip 6 la parola più usata è stata "iterativo". Ora il primo flip phone di Xiaomi promette di far sembrare il rivale di Samsung piuttosto conservatore e noioso, con un mix di design audace e specifiche tecniche promettenti.

In vista del lancio ufficiale dello Xiaomi Mix Flip, previsto per il 19 luglio, il CEO di Xiaomi Lei Jun ha pubblicato una serie di teaser su X (ex Twitter) e Weibo per darci un assaggio di ciò che il telefono può fare. E sulla carta, sembra certamente un concorrente per la nostra guida ai migliori telefoni pieghevoli, se verrà rilasciato a livello globale.

Il biglietto da visita più evidente del Mix Flip è il suo display da 4,01 pollici, che si estende su tutta la cover posteriore e fa sembrare l'equivalente da 3,4 pollici dello Z Flip 6 un po' di ultima generazione. Lo schermo è simile a quello del Motorola Razr Plus, che abbiamo trovato piuttosto utile, e dispone anche di un altoparlante integrato per rispondere privatamente alle chiamate senza aprire il telefono.

Il nuovo flip phone di Xiaomi ha anche un paio di altre caratteristiche importanti. Come lo Z Flip 6, il Mix Flip ha un chipset Snapdragon 8 Gen 3 di fascia alta con una camera di vapore per il raffreddamento. Inoltre, ha una batteria incredibilmente grande da 4.780 mAh - non sappiamo ancora come si tradurrà in durata reale, ma è molto più grande della cella da 4.000 mAh del suo rivale Samsung.

Does anyone know what it's called? Asking for a friend.#XiaomiMIXFlip pic.twitter.com/dyriQc0rRtJuly 17, 2024

Per quanto riguarda la fotocamera, sembra che il Mix Flip sia ancora una volta in vantaggio, con una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 60MP e una fotocamera per i selfie da 32MP, anche se non sappiamo ancora nulla sulle dimensioni dei sensori e i megapixel non sono necessariamente un indicatore di qualità.

Il display interno AMOLED da 6,9 pollici del Mix Flip, invece, è leggermente più grande dell'equivalente da 6,7 pollici dello Z Flip 6 e ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz. In teoria, quindi, il flip phone di Xiaomi sembra un successore hardware del suo rivale Samsung, anche se lo Z Flip 6 è stato lanciato solo una settimana fa. Siamo sicuramente ansiosi di saperne di più il 19 luglio e di sapere quando potrebbe, come si dice, essere lanciato al di fuori della Cina.

Mescolate il tutto con Samsung

(Image credit: Xiaomi)

L'esperienza di un telefono pieghevole non si limita alle specifiche tecniche, quindi è difficile trarre conclusioni definitive sullo Xiaomi Mix Flip, soprattutto perché HyperOS, che gira sopra Android 14, può essere una gustosa aggiunta.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Su telefoni precedenti come lo Xiaomi 14, abbiamo trovato HyperOS un po' contorto con alcune stranezze, anche per gli utenti esperti di Xiaomi. Può anche essere un po' caotico, con varie app di terze parti indesiderate che intasano i menu.

Tuttavia, l'esperienza software di Xiaomi è piuttosto fluida e versatile. E non c'è dubbio che lo Xiaomi Mix Flip, come il Mix Fold 4 che sarà annunciato insieme a lui, ha molto da offrire dal punto di vista hardware - in particolare il display della cover, che sembra almeno buono come quello del Motorola Raz Plus. In particolare il display della cover, che sembra almeno pari a quello del Motorola Razr Plus.

Quest'ultimo ci è piaciuto così tanto che è entrato nella nostra lista delle migliori tecnologie del 2024 fino ad ora, quindi questo è un altro segnale promettente per il suo rivale Xiaomi. Come minimo, il Mix Flip sembra essere uno dei migliori telefoni di Xiaomi, e saremo interessati a conoscere i prezzi e altro ancora il 19 luglio, soprattutto perché i recenti pieghevoli di Samsung hanno subito con lievi aumenti di prezzo.