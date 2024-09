'Il Linux dei processori', le CPU Cinesi si fanno strada nelle università USA

Nel 2019, l'Istituto di tecnologia informatica (ICT) dell'Accademia cinese delle scienze (CAS) ha avviato il progetto "XiangShan", con l'obiettivo di creare un processore RISC-V open-source ad alte prestazioni. Il risultato di questo sforzo è stato il core del processore XiangShan, che ha guadagnato molta attenzione su GitHub, con oltre 4.500 stelle e 630 fork ad oggi.

XiangShan ha ricevuto anche il sostegno di diverse aziende, che hanno portato alla formazione di un gruppo focalizzato sull'ulteriore sviluppo del processore e sulla promozione dell'ecosistema RISC-V.

Il Beijing Institute of Open Source Chip (BOSC), un'organizzazione senza scopo di lucro, è stato creato per contribuire allo sviluppo di XiangShan, con particolare attenzione agli aggiornamenti e ai miglioramenti regolari del design, delle prestazioni e dell'efficienza energetica del processore. L'obiettivo è quello di rendere XiangShan un processore competitivo e open source in grado di servire un'ampia gamma di applicazioni.

Il Linux dei processori

XiangShan ha fatto la sua comparsa all'Hot Chips 2024, un simposio sui chip ad alte prestazioni tenutosi alla fine di agosto a Stanford, in California, dove ha attirato l'attenzione di ServeTheHome, che ha notato che si tratta di "un progetto di CPU ad alte prestazioni, invece dei progetti a prestazioni inferiori che abbiamo visto da altri"."

Descritto come "Il Linux dei processori" in una delle diapositive di XiangShan, il progetto presenta una roadmap di core CPU a due livelli che evidenzia due architetture: Kunminghu, che si rivolge all'Arm Neoverse N2 ed è progettata per alte prestazioni nei server e nei data center, e Nanhu, che si rivolge all'Arm Cortex A76 e si concentra sull'efficienza energetica e di area per le applicazioni di controllo industriale. Il confronto è visibile in questa immagine:

(Image credit: XiangShan)

Il progetto XiangShan prevede di far progredire la propria microarchitettura attraverso un approccio a doppio team di sviluppo, concentrandosi su uno sviluppo agile per perfezionare i processori open source ad alte prestazioni, con chip di prova annualmente registrati per ciascuna architettura per soddisfare le esigenze dell'industria e del mondo accademico.

Come osserva Patrick Kennedy diSTH, "È interessante vedere che si tratta essenzialmente di due progetti RISC-V provenienti dalla Cina che puntano direttamente alle prestazioni e ai segmenti di prodotto di due CPU Arm. Spesso vediamo progetti RISC-V personalizzati, ma questi sono chip più generici".