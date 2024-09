Dell lancia nuovi PC AI con Intel e Snapdragon: potenza e innovazione

Dell ha presentato una serie di nuovi PC AI, tra cui l'XPS 13, alimentato da processori Intel Core Ultra Series 2, insieme all'Inspiron 14 e al Latitude 5455, dotati di nuovi processori Snapdragon X Plus a 8 core.

L'azienda ha annunciato per la prima volta serie nel maggio 2024, e tutti i nuovi dispositivi sono ora disponibili per i clienti in tutto il mondo. Microsoft ha recentemente presentato la sua strategia per i PC AI , che prevede l'aggiunta di un nuovo pulsante Copilot AI ai laptop per richiamare gli assistenti digitali dotati di AI.

Nonostante le prime impressioni suggeriscano che i PC AI non siano così entusiasmanti al momento, ogni nuova tecnologia deve muovere i primi passi e l'ingresso di produttori come Dell non può che favorire il crescente segmento dei portatili Windows.

Dell XPS 13

A partire dal Dell XPS 13, l'azienda ha aggiunto un nuovo processore Intel Core Ultra Series 2 per garantire che il portatile sottile e leggero abbia la potenza necessaria per competere con altri PC AI e con il MacBook Pro. Intel ha integrato una NPU dedicata in grado di fornire fino a 48 TOPS, garantendo l'accesso alle funzioni AI di fascia alta.

Dell ha inoltre dotato l'XPS 13 di un display OLED in tandem, che consente al portatile di raggiungere una maggiore luminosità e di consumare meno batteria rispetto ai suoi rivali: l'azienda ha dichiarato che l'autonomia offerta è di ben 26 ore.

Probabilmente più interessante è l'introduzione di due nuovi laptop Dell alimentati da hardware Snapdragon anziché Intel.

L'Inspiron 14, offre opzioni Snapdragon X Plus a 8 e 10 core, oltre a una GPU e una NPU integrate che offrono 45 TOPS per i carichi di lavoro AI. Eseguendo Windows 11 Pro, vanta anche un display da 14 pollici, 16 GB di RAM e un'unità SSD fino a 1 TB, tutti elementi assolutamente moderni.

L'ultimo portatile che Dell ha in programma di rilasciare è il Latitude 5455, che purtroppo non ha ancora dettagli sui prezzi. È progettato per la massima portabilità, per studenti e altri professionisti che si spostano da un luogo all'altro per lavorare, e include opzioni Snapdragon X Plus a 8 e 10 core. Dell afferma che il Latitude 5455 può raggiungere le 27 ore di utilizzo.

Naturalmente, Dell ha una discreta concorrenza per la corona di miglior computer portatile, in particolare il Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8, Acer Travelmate P4 e il Microsoft Surface Laptop.