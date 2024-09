MSI Claw 8 AI+, la nuova console intelligente per giocare in mobilità

L'IFA 2024 ha portato un sacco di novità tecnologiche, e MSI ha lanciato la sua bomba confermando le specifiche del suo prossimo portatile da gioco per PC, l'MSI Claw 8 AI+.

È emerso che MSI utilizzerà ancora una CPU Intel per alimentare il sistema, ovvero il SoC Intel Core Ultra 200V Lunar Lake. Rispetto al suo predecessore, MSI aumenta anche la velocità della memoria, la durata della batteria e le dimensioni dello schermo.

La memoria massima del sistema passa a 32 GB e da LPDDR5-6400 a LPDDR5x-8533. La capacità della batteria aumenterà a 80Wh (quasi il doppio dei 53Wh del sistema originale) e saranno presenti due porte Thunderbolt 4. Il nuovo modello supporterà il fattore di forma M.2 2280 SSD e la dimensione dello schermo aumenterà a otto pollici, anche se non sarà aggiornato con un display OLED.

L'MSI Claw 8 AI+ è il seguito ufficiale del modello originale Claw 8 A1M che, al momento del lancio, è stato tristemente accolto da numerose recensioni negative e da una scarsa accoglienza. Da allora, MSI ha rilasciato moltissimi aggiornamenti del BIOS che hanno migliorato notevolmente le prestazioni. Tuttavia, non è ancora all'altezza di altri portatili superiori come Steam Deck, Asus ROG Ally X e Lenovo Legion GO.

Riuscirà MSI ad avere successo questa volta?

Sebbene sia d'accordo con la decisione di MSI di ricominciare da capo con l'MSI Claw 8 AI+, dato che il modello A1M non era all'altezza anche con tutti gli aggiornamenti delle prestazioni, è sempre difficile riconquistare la fiducia perduta quando si tratta di lanciare un prodotto difettoso.

La nuova CPU Intel con cui è equipaggiato sembra impressionante, dato che l'architettura Lunar Lake è potenzialmente in grado di far saltare in aria le CPU mobili AMD in termini di prestazioni. In teoria, quindi, ha senso che MSI abbia scelto Intel, oltre a far risaltare maggiormente l'MSI Claw nel crescente mare di portatili da gioco.

Tuttavia, considerando tutti gli enormi problemi che ha avuto il modello originale, è difficile credere che la prossima scelta di Intel non si ritorcerà contro di noi. Tecnicamente, non abbiamo mai ricevuto una conferma ufficiale su quale parte del processo di produzione sia andato storto, ma molti dei problemi del portatile derivavano dai continui inceppi dei driver Intel e dai successivi download che li risolvevano.

Avere un'altra valida opzione portatile per il gioco su PC tra cui scegliere è una vittoria secondo me, in quanto motiverà gli altri giganti tecnologici a continuare a innovare. Sembra anche che MSI ascolti le critiche degli acquirenti e le incorpori nel suo prodotto finale, proprio come quasi tutti i miglioramenti del ROG Ally X possono essere ricondotti direttamente al feedback della comunità.