Lenovo Legion Go: il successore potrebbe arrivare con il nuovo chip Ryzen Z2

Il PC portatile da gioco Lenovo Legion Go è ora disponibile, questo arrivo sul mercato coincide con le indiscrezioni sui chip da gioco portatili Ryzen Z2 di AMD, offrendo una prospettiva interessante per un potenziale successore.

A differenza di altri marchi, Lenovo è l'unico produttore recente che non ha ancora rilasciato un successore o un aggiornamento per il suo dispositivo portatile originale. Mentre Asus ha introdotto il ROG Ally X migliorato e Valve ha lanciato lo Steam Deck OLED nel novembre 2023, si vocifera di un possibile "Lenovo Legion Go Lite" che potrebbe presentare uno schermo più piccolo e un’uscita HDMI, pur mantenendo il chip Ryzen Z1.

Le speculazioni sul nuovo chip Ryzen Z2 Extreme suggeriscono che questo potrebbe integrare RDNA 3.5, promettendo così miglioramenti nelle prestazioni di gioco e nella durata della batteria. Dato che i prezzi del ROG Ally di Asus sono scesi in vista del lancio dell’Ally X, la tempistica suggerisce che Lenovo potrebbe seguire una strategia simile con il suo prossimo dispositivo.

Z2 Extreme significa migliore durata della batteria per i portatili da gioco? Sì, grazie

Lo Steam Deck di Valve rappresenta un ottimo esempio di dispositivo portatile di gioco che punta sulla durata della batteria, anche se ci sono margini di miglioramento. Rispetto al ROG Ally e al Legion Go, attualmente è il migliore per consentire sessioni di gioco prolungate in movimento. Il recente Ally X ha visto un significativo incremento della durata della batteria, grazie a una batteria molto più capiente rispetto all'Ally originale.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, il chip Z2 Extreme promette di offrire miglioramenti sia nelle prestazioni di gioco che nella durata della batteria. Questo sarebbe particolarmente vantaggioso per un successore del Legion Go, che nella nostra recensione ha evidenziato un urgente bisogno di una maggiore autonomia.

Inoltre, si parla di un prossimo modello di Asus Ally che potrebbe arrivare in tre varianti, se le voci sul chip "Z2G" si rivelassero veritiere. Questo scenario potrebbe confermare le indiscrezioni sul Legion Go Lite, portando a una maggiore competizione nel mercato dei portatili da gioco. In altre parole, le cose si fanno sempre più interessanti...