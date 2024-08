PowerA svela i nuovi controller wireless OPS v1 e OPS v3 Pro per giocatori PC e cloud

The PowerA OPS v1 Wireless Controller (left) and the PowerA OPS v3 Pro Wireless Controller (right).

Il produttore di accessori da gioco PowerA ha appena presentato OPS v1 e OPS v3 Pro, due nuovi controller orientati al gioco su PC e cloud. Entrambi fanno parte di una nuova serie di controller "overpowered" compatibili con il PC.

Il controller wireless PowerA OPS v1 è il più conveniente della coppia, offre una connessione wireless a bassa latenza a 2,4 GHz tramite l'adattatore USB, oltre al supporto Bluetooth e al gioco via cavo tramite un cavo USB-C da 3 m incluso. Sebbene il suo design complessivo sia piuttosto standard, offre alcune caratteristiche di fascia alta, tra cui thumbstick e grilletti a effetto Hall, blocco dei grilletti regolabile, un pulsante turbo programmabile, quattro ingressi rimappabili e una batteria con durata di 20 ore.

Il controller wireless PowerA OPS v3 Pro è decisamente più costoso, e offre tutte le caratteristiche dell'OPS v1, oltre a numerose e gradite aggiunte. Ad esempio, utilizza interruttori meccanici più tattili sul D-pad, sui pulsanti del viso e sui pulsanti della spalla. Inoltre, l'altezza dei thumbstick può essere regolata su tre livelli senza bisogno di parti o strumenti aggiuntivi.

Inoltre, presenta altri due pulsanti rimappabili (portando il totale a sei), un'accattivante illuminazione RGB multizona e un aumento della durata della batteria a 30 ore. Come altri controller wireless di fascia alta, l'OPS v3 Pro viene fornito con una base di ricarica. I preordini per entrambi i modelli sono già disponibili e la spedizione è prevista per il mese prossimo.

Tutto sommato, l'OPS v1 e l'OPS v3 Pro sembrano opzioni interessanti per i giocatori di PC alla ricerca di un nuovo controller. Solo il tempo ci dirà se si classificheranno tra i migliori controller per PC, ma dovranno affrontare la forte concorrenza di controller come il GameSir T4 Kaleid, che offre caratteristiche simili all'OPS v1 a un prezzo leggermente più accessibile, e i preferiti di fascia alta come il Turtle Beach Stealth Ultra.